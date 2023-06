Darované jídlo už nebude nutné převážet teplé. Nová vyhláška zmírní pravidla

Jaká pravidla aktuálně platí? Pokrm musí být zkonzumován do konce doby poživatelnosti.

Provozovny mají obvykle dobu poživatelnosti stanovenou mezi 4–6 hodinami, to znamená, že převoz i konzumace pokrmu se musí uskutečnit v tomto časovém rozmezí.

Po dobu, než se vařený pokrm expeduje z provozovny, musí být jeho teplota udržována v teplotě minimálně +60 °C.

Pokrmy se musí převážet v termotašce nebo termoboxu, aby se udržela jejich teplota, a to co nejkratší dobu.

Po předávce se musí pokrm ihned zkonzumovat.

Zdroj: Zachraňoběd.cz