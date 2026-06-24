Nejdražším zabaveným předmětem na Letišti Václava Havla byly hodinky ve tvaru granátu. „Hodnota zabaveného předmětu byla asi 400 tisíc korun,“ uvedl vedoucí instruktorů bezpečnostní kontroly Pavel Dubravský.
Cestující si do příručních zavazadel často berou i navíc nebezpečné věci. Jde například o tlakové a propanbutanové láhve na kempování. Kontroloři na pražském letišti zadrželi také podomácku vyrobené powerbanky. Ty na palubu nesmějí. Powerbanka navíc musí být vždy v příručním zavazadle.
Mezi kuriozitami se objevují i suvenýry. Například atrapa ručního granátu. „Atrapy a napodobeniny zbraní nelze převážet ani v příručním, ani v odbaveném zavazadle,“ upozornil Dubravský.
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Až k bezpečnostní kontrole se podle něj dostávají i lidé s replikami zbraní, airsoftovými pistolemi nebo zapalovači ve tvaru zbraně. Na palubu nepatří ani dětské hračky, které zbraň připomínají. „Měli jsme i raritu v podobě zapalovače, který vypadal jako zbraň,“ řekl Dubravský.
Cestující si navíc mohou vzít jen jeden běžný zapalovač. Zakázané jsou takzvané turbo zapalovače s modrým plamenem. Neprojdou ani skryté nože v opascích nebo útočné zbraně. „V poslední době se setkáváme také s funkčními paralyzéry, které vypadají jako parfém,“ doplnil Dubravský.
Lidé nosí ke kontrole také obranné spreje, nůžky, vývrtky nebo nože s čepelí delší než šest centimetrů. Ani tyto předměty na palubu nesmějí.
Z dvojky i s tekutinami
Nejčastější chybou ale zůstávají tekutiny. Cestující si ke kontrole nosí nádoby překračující povolený limit. V příručním zavazadle je možné převážet tekutiny v obalech do 100 mililitrů. Ty musí být uložené v jednom průhledném znovuuzavíratelném sáčku o objemu maximálně jeden litr.
Na Terminálu 2 jsou pravidla mírnější díky moderním CT rentgenům. Kromě běžného litrového sáčku je tam možné převézt ještě jednu láhev na osobu o objemu až dva litry. Na Terminálu 1 zatím zůstávají dosavadní pravidla, tedy pouze tekutiny v lahvičkách do 100 mililitrů v celkovém objemu do jednoho litru.
Častou chybou bývá i špatně zabalená elektronika. Větší baterie, powerbanky, notebooky nebo elektronické cigarety patří vždy do příručního zavazadla. Holicí strojky nebo elektrické kartáčky mohou být i v odbaveném kufru, cestující je ale musí zajistit tak, aby se samy nezapnuly.
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Pokud cestující u kontroly neprojde s nepovolenou věcí, má tři možnosti. Může se vrátit před kontrolu a předat předmět doprovodu, který neletí. Využít může také úschovnu v Terminálu 2. Ta stojí 100 korun za 24 hodin. Třetí možností je, že se předmětu dobrovolně vzdá. V takovém případě jde věc k likvidaci.
Zabavených předmětů přitom není málo. „U každé tratě bezpečnostní kontroly je box na zabavené předměty. Zaplní se zhruba za týden. U méně vytížených tratí to trvá déle,“ uvedla mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková.
Mluvčí zároveň upozornila, že při cestě na letiště je třeba počítat se zdržením. Na příjezdových i odjezdových trasách pokračují opravy. Lidé by proto měli vyrazit s větší časovou rezervou. V exponovaných časech může být podle ní rychlejší městská hromadná doprava.
Letiště zároveň připomíná, že zatím není možné cestovat pouze s eDoklady. Cestující musí mít u sebe fyzický občanský průkaz nebo cestovní pas.