Z Blízkého východu až na Ovocný trh. Restaurace Samna sází na výrazné chutě i sdílení

„V kuchyni vycházím z chutí Izraele, severní Afriky a širšího Blízkého východu. Inspirují mě také marocké kořeny mé rodiny, zejména recepty mé matky a babičky. Tradiční jídla propojuji s moderními postupy, výrazným kořením, bylinkami, fermentovanými a zauzenými ingrediencemi,“ říká izraelský šéfkuchař Meir Adoni. Dodává, že název Samna označuje přepuštěné máslo, tradiční surovinu blízkovýchodní kuchyně podobnou ghí.
V nabídce podniku jsou například jeruzalémský bagel s labnehem, za’atarem, nakládanou ředkvičkou a olivovou tapenádou nebo kubaneh, jemné kynuté pečivo podávané s drcenými rajčaty, pikantní omáčkou zhug, olivami a paprikovou aioli.
Menu doplňují menší chody určené ke sdílení. Hosté mohou ochutnat lilek s labnehem, cuketou, citronovou zálivkou a sumakem, hummus s dušeným hovězím líčkem, vejcem a tahini nebo halloumi s pistáciemi, medem, tahini a šafránovou omáčkou.
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Restaurace nabízí také čerstvé ryby a mořské plody. V jídelníčku je například tatarák ze žlutoploutvého tuňáka s avokádem, mangem a aioli z yuzu, sašimi z hamači (kranas japonský) se smaženým japonským lilkem nebo mušle svatého Jakuba s krevetovými ravioli, pyré z topinamburů a krabí omáčkou.
Z hlavních jídel mohou lidé zvolit grilovanou pražmu s freekehem, lilkovým krémem a zeleninou, chobotnici s krémem z fazolí lima, sofritem a paprikovou omáčkou či jehněčí kotletky s kuskusem, harissou a nakládanou zeleninou terši. Na menu je také telecí kebab s fazolovým krémem, mašvijou a mangovou omáčkou amba.
Izraelský podpis
Izraelský šéfkuchař dříve působil například v restauracích Catit, Mizlala, Blue Sky a Lumina v Tel Avivu. Stál také u vzniku restaurace Nur v New Yorku a podniku Layla v Berlíně. Je spojený rovněž s restaurací Aniba v Singapuru a projektem Alma ve Varšavě.
Gastronomii studoval v Izraeli, absolvoval školy Le Cordon Bleu v Sydney a École Lenôtre v Paříži. Zkušenosti získával také v restauracích Noma v Kodani, Arzak ve španělském San Sebastiánu a Alinea v Chicagu.
Vedle restauratérské činnosti působil jako porotce a mentor v pořadech Game of Chefs a MasterChef. Je také mentorem projektu S.Pellegrino Young Chef, autorem kuchařské knihy Sedm svůdných večeří a aplikace Look & Cook by Meir Adoni.