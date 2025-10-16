Zájem o výstavbu fotovoltaiky na rodinných domech v Česku klesá, ceny energií už nejsou tak vysoké jako v době předchozí energetické krize. „Roky 2022 a 2023 byl rekordní,“ říká Adam Navrátil, člen jednatelů PREsolidsun.
Podle údajů Solární asociace se v prvním pololetí letošního připojilo o 26 procent méně výkonu fotovoltaických elektráren než ve stejném období roku 2024, u bateriových úložišť pokles dosáhl 37 procent. Na střechách rodinných domů se za půl roku připojilo o téměř 10 000 méně fotovoltaik než ve srovnatelném období loňska. Situace ovlivňuje zejména firmy specializované na instalace fotovoltaiky. Očekává se, že počet takových firem v insolvenci poroste.
Jiný je i zákazník
Příčin dominového pádu značného množství firem z oboru FVE je podle odborníků mnoho. Jednou je snížení státní podpory na solární elektrárny nebo vysoké úrokové sazby, které zvýšily náklady na provozní financování. Stěžejním ale byl propad ceny solárních panelů v Číně.
Řada firem nakoupila za staré vyšší ceny zboží na sklad a následné zlevnění panelů jim udělalo čáru přes rozpočet. Propady v cenách pak nebyly schopny hradit. K dalšímu snižování cen přispěl i technologický vývoj a také tvrdý konkurenční boj.
|
Českem se valí lavina solárních krachů, lze díky ní i ušetřit
Energetici se shodují, že kdo se nepřizpůsobí nové situaci na trhu, nepřežije. Mění se také chování zákazníka. „Je to partnerství, fotovoltaiku si domácnosti pořizují na dvacet let a více. Zákazníci kladou také důraz na to, od koho si ji kupují a také chtějí záruky, že bude garantován její servis, to je základ,“ potvrzuje Navrátil. Jak dodává, lidé chtějí také čím dál více fotovoltaiku řídit a vytěžit ji na maximum. Zajímají se o sdílení elektřiny i o využití přebytků.
Pozor na překupníky!
Vysoké ceny elektřiny a plynu v rámci energetické krize přinesly významné snížení spotřeby energií. Spotřeba nyní již neklesá, ceny energií jsou v roce 2025 stále o 60 až 100 procent vyšší než před energetickou krizí, uvádí odborníci.
Energetici upozorňují, že lidé by měli rozlišovat mezi překupníky zakázek, kteří jen shánějí kšefty, sami nic nestaví, ale mají nasmlouvané subdodávky a berou jen provize,“ upozorňuje Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaik.
Jak dodává, u standardní Nové zelené úsporám by měla být první záloha hrazena po podpisu smlouvy s realizační firmou a pohybuje se většinou ve výši přibližně 10 až 30 procent. Druhá záloha je požadována většinou jako doplatek do 50 až 70 procent celkové ceny a hradí se po získání smlouvy o připojení k síti a začátku montáže. Zbytek z celkové ceny fotovoltaické instalace se hradí po předání hotového díla, jehož součástí je předávací protokol a revizní zpráva.