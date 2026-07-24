Z účtů společnosti XSOLAR REUSE SYSTÉM (do března 2023 REMA PV Systém) zmizelo 250 milionů korun určených na budoucí recyklaci solárních panelů. Podle zákona přitom musí být tyto finanční rezervy uchovávány na účtech nebo investovány výhradně do bezpečných, státem garantovaných nástrojů. Přestože Policie ČR již zasáhla a majitelům obestavila majetek, tisíce dotčených vlastníků fotovoltaických elektráren své prostředky dosud neobdržely zpět. Ty by měly následně použít na uhrazení poplatků za recyklaci novému systému.
XSOLAR REUSE SYSTÉM evidoval až 3 500 klientů. Podle Nely Kojetínové ze Solární asociace se téměř polovina provozovatelů fotovoltaických elektráren chystá v následujících 4 letech obměnu zařízení. Z toho důvodu by se mohlo k recyklaci dostat kolem 16 tisíc tun vyřazených solárních panelů bývalých klientů REMA PV.
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„Pokud vycházíme z veřejně dostupných informací, podle nichž měl bývalý systém REMA PV Systém přibližně 3 500 klientů, představuje to necelých 5 procent původní klientské základny,“ uvedl provozní ředitel společnosti na recyklaci solárních panelů REsolar Václav Douda na dotaz, kolik majitelů FVE přešlo ke jejich kolektivnímu.
Nadále však platí, že vybrané peníze určené na recyklaci solárních panelů mají být podle ministerstva pro životní prostředí převedeny v souladu se zákonem o výrobcích s ukončenou životností provozovatelům kolektivních systémů, kteří převzali plnění povinností klientů REMA PV Systém, a.s., resp. nyní XSOLAR REUSE SYSTÉM, a.s. „MŽP tedy usiluje o to, aby se co nejvíce zaplacených příspěvků vrátilo bývalým klientům,“ uvedla tisková mluvčí MŽP Veronika Krejčí.
Za REMA PV Systém stáli do jejího přejmenování právě bratři Karel a David Benešovi. Ti byli po zmíněném fiasku z orgánů společnosti odvoláni. Benešovým nyní hrozí trest v rozmezí od pěti do deseti let nepodmíněně. Z usnesení o zahájení trestního stíhání, jehož část je zveřejněna v insolvenčním rejstříku, vyplývá, že se možné nezákonné jednání odehrávalo převážně už v roce 2019.
„(Obvinění) převedli sami nebo prostřednictvím jiné osoby, která takto jednala z jejich pokynu, mající dispoziční oprávnění k bankovním účtům společnosti REMA PV, finanční prostředky (recyklační příspěvky) provozovatelů fotovoltaických elektráren,“ napsala policie do usnesení z 10. září čítajícím takřka sto stran. Na co podezřelí peníze použili, to kriminalisté nesdělili.
Popírám, že bych se dopustil protiprávního jednání, natož jednání trestného. Věřím, že se věc podaří vysvětlit,“ řekl v době zahájení trestního stíhání Hospodářským novinám David Beneš, bývalý předseda představenstva společnosti.
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REMA PV Systém už nemůže recyklovat soláry. V pasti nechala 3000 klientů
Benešovi nejsou na trhu neznámá dvojice. Do nedávna působili ve vedení REMA Systém. Ta se s ministerstvem životního prostředí soudí o 581 milionů korun. MŽP mělo údajně neoprávněně vyřadit společnost ze správy kolektivního systému pro recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů a upřednostnilo jejich konkurenta.
„Pánové Karel a David Benešovi od 7. prosince 2022 nevykonávají ve společnosti REMA Systém, a.s. žádnou funkci a na řízení společnosti se nepodílejí. Aktuální složení orgánů společnosti je zapsáno ve veřejném obchodním rejstříku a je kdykoli ověřitelné na or.justice.cz,“ odpověděla na dotazy redakce Denisa Krumlová, marketingová manažerka REMA Systém.
Z rejstříku je nicméně doložitelné, že REMA Systém sdílí sídlo se také se společností D2B Group a s jejích dceřinými společnostmi. V D2B Group působí jako jediná členka dozorčí rady Ing. Veronika Šmejkalová, která má trvalé bydliště na stejné adrese jako David a Karel Benešovi. V dceřiných firmách D2B pak figurují jako jediní členové představenstva Karel Beneš a Ladislav Dušek. Pokračování majetkového propojení je také vidět ve společnosti REMA Battery, kde pětinový podíl drží firma Deltasoft Consulting, kterou plně ovládá D2B a jejím jednatelem je opět Karel Beneš.
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Firma uvedla nepravdivé údaje kvůli licenci na elektroodpad, dostala pokutu
V období působení bratrů Benešových v REMA Systém čelila společnost pokutě od České inspekce životního prostředí za nepravdivě uvedené informace o svých sběrných místech. V systému MŽP uvedla společnost jako místa zpětného odběru vysloužilých spotřebičů i taková místa, jako Státní operu nebo pobočky České pošty. Ministerstvo k udělené pokutě tehdy upřesnilo, že služba může sloužit pouze jako doplněk pro sběr malých elektrospotřebičů, nikoliv jako plnohodnotná náhrada za samostatný sběrný dvůr.