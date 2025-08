Woltair se prezentovala jako největší firma v České republice se specializací na prodej, instalaci a servis zdrojů tepla a elektrické energie. „Nabízíme nejen tepelná čerpadla, ale také fotovoltaické elektrárny a nabíjecí stanice pro elektromobily,“ stojí stále na webových stránkách společnosti. Podle insolvenčního rejstříku se však firma vyskytuje v jedné insolvenci jako dlužník a v jedné jako věřitel.

„S ohledem na současnou finanční situaci společnosti a v souladu s jejími zákonnými povinnostmi podají společnost Woltair a její dceřiná společnost W‑House CZ u Městského soudu v Praze insolvenční návrh se žádostí o prohlášení o úpadku,“ uvedla podle webu Forbes.cz firma ve zprávě akcionářům.

Woltair byl považován za jednu z nejrychleji rostoucích technologických společností ve střední Evropě. „Naše nadšení pro obnovitelné zdroje sahá daleko za státní hranice. Se zvyšováním dostupnosti čisté energie pro běžné domácnosti nám pomáhají zkušení investoři z Česka i ze zámoří,“ uváděla prezentace společnosti.

Firma byla založena v roce 2018 jako Topíte.cz. O tři roky později změnila název na mezinárodní Woltair, který se podle tehdejších majitelů lépe hodil pro expandování do zahraničí. Postupně se totiž rozrostla do Polska, Německa a Itálie. „A míříme dál,“ zněly dřívější ambice jednoho z nejvýraznějších českých startupů posledních let.

Firma však narazila na realitu chladnoucího trhu v Evropě. Kvůli energetické krizi v roce 2022 poptávka po alternativních zdrojích vytápění prudce vzrostla, následně však přišla stabilizace cen energií a s tím i pokles zájmu.

Restart se nezdařil

Ještě počátkem dubna společnost Woltair zákazníkům vzkazovala, že je na cestě k růstu a že zároveň přijímá opatření, která povedou společnost ke stabilitě v nejistém roce. „V prvním čtvrtletí letošního roku se tržby společnosti Woltair ztrojnásobily, a to navzdory nejistému roku v odvětví tepelných čerpadel a fotovoltaiky pro domácnosti,“ uvedla v tiskové zprávě z letošního 9. dubna. Nicméně již tehdy byla nucena přiznat, že přijala rozhodnutí opustit německý a polský trh.

Svůj krok firma zdůvodňovala vládními regulačními opatřeními a geopolitickou situací, kvůli čemuž nebyl původní obchodní model nadále udržitelný. „Místo toho se přeorientujeme a posílíme svou pozici v České republice,“ slibovala Karina Přibylová, generální ředitelka společnosti.

„Woltair v poslední době dosáhl svého provozního modelu, Digitální cesta zákazníka i řízení back-office jsou plně digitalizovány. Důkazem toho je výrazné zrychlení prodeje v prvním čtvrtletí roku 2025. K úspěšnému podnikání již nepotřebujeme tolik softwarových inženýrů a tak velký back-office.“, vysvětlovala tehdy Přibylová.

Počátkem června se však na webu společnosti objevilo jiné oznámení, které zákazníkům sdělovalo, že s ohledem na značnou volatilitu trhu s novými zdroji energie pro domácnosti se vedení společnosti Woltair v rámci restrukturalizace firmy rozhodlo pro další „významný krok.“

Firma byla nucena přiznat, že trh s tepelnými čerpadly a fotovoltaickými panely pro rodinné domy v Česku dle očekávání letos stagnuje a že ani výrazná zavedená vnitřní opatření nezabrala.

„Rozhodli jsem se jednat dál zodpovědně. Abychom dostáli svých závazků vůči našim zákazníkům a subdodavatelům, uzavřeli jsme obchodní dohodu se společností FleetCom, která pracuje pod značkou Dům kotlů, že převezme od Woltair všechny naše aktuální rozpracované B2C zakázky a zajistí jejich plynulé dokončení“, komentoval krok Woltair jeho ředitel pro Česko, Karel Náprstek. „Zákazníci se mohou spolehnout na dokončení svých zakázek,“ ujišťoval.

Asociace nabízí pomoc

V souvislosti s oznámením o insolvenci startupu Woltair nejnověji nabízí pomoc Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ). „Jsme připraveni poskytnout zákazníkům této společnosti podporu pro další servis či reklamace jejich tepelných čerpadel,“ uvádí AVTČ na svých webových stránkách.

Asociace doporučuje v případě potřeby servisu či reklamace tepelného čerpadla se místo na dodavatele obrátit přímo na výrobce.

„Pokud si ale nejste jisti, na koho se obracet, nebo se vám nedaří se se společností spojit, je Asociace pro využití tepelných čerpadel připravena Vás v jednání podpořit a pomoci s řešením,“ uvádí asociace ve zprávě z 31. července.

Situaci vnímá jako nejrizikovější pro domácnosti, které přímo vlastní tepelné čerpadlo značky Woltair. „I v jejich případě již ale hledáme řešení ve spolupráci s členskými společnostmi AVTČ. Některé z nich se již přihlásily k možnosti servisovat i tepelná čerpadla, která nejsou jejich výroby. Technické listy jsou k dispozici v rámci databáze vedené Státním fondem životního prostředí,“ slibuje AVTČ. V případě potřeby servisu či reklamace tepelného čerpadla značky Woltair nebo jiného dotazu se lze obracet na: info@avtc.cz.