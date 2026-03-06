Vždycky jsem chtěl být v pozadí. Cesta vietnamského prodavače do čela Wolt Marketu

Veronika Bělohlávková
  20:00
Vždy raději stál v pozadí a soustředil se na to, aby vše fungovalo. Teď ale Viet Anh Nguyen se svým týmem stojí za novou vizuální proměnou Wolt Marketu. „Rebranding je něco, za co se po dlouhé době můžu postavit. Je to výsledek čtyřleté práce našeho týmu,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz čtyřiatřicetiletý manažer.
Od začátku za rozvojem Wolt Marketu v Česku stojí Viet Anh (Nuget) Nguyen.

Od začátku za rozvojem Wolt Marketu v Česku stojí Viet Anh (Nuget) Nguyen. (2. března 20226) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Wolt Market nabízí rozsáhlý sortiment, který zahrnuje jak základní suroviny pro...
Na začátku března se z modrého Wolt Marketu stal zelený. Jde o globální...
Wolt Market prochází vizuální proměnou a mění svou ikonickou modrou za svěží...
Dark store v pražských Holešovicích má k dispozici až na 6 tisíc položek.
13 fotografií

Z automobilového průmyslu se Viet Anh Nguyen přes vlastní bistro dostal až do čela českého Wolt Marketu, kde dnes formuje podobu rychle rostoucího trhu s doručováním potravin. Protože vždycky chtěl vést svůj gastropodnik, vybudoval si vlastní bistro. Ale čím dál více si uvědomoval, že to není segment, ve kterém chce trávit tolik času. Začal si tedy hledat novou práci a narazil na vhodnou pozici v nově vznikajícím startupu Wolt Market.

Vzpomínáte si, jak celý proces probíhal? Hlásil jste se do výběrového řízení?
Bylo to oklikou. V roce 2020 jsem hledal práci, to bylo ještě v době pandemie. Po delší době jsem se nakonec rozhodl otevřít si bistro, i když načasování nebylo zrovna ideální. Postavil jsem si vlastní podnik, a to doslova holýma rukama, protože jsem předtím pracoval deset let v automotive a technické věci jsem uměl.

Co bude dnes k večeři. Asistentka Rohlíku vybere zboží i sestaví jídelníček

Po půl roce byl byznys profitabilní a dostal jsem se do černých čísel, hlavně díky vyzvedávání v okénku nebo rozvozům. Navrhoval jsem si také vlastní obaly. V bistru jsem byl sedm dní v týdnu, dvanáct hodin denně. Takže jsem začal hledat práci jako projektový manažer a narazil jsem na zajímavou pozici v nově vznikajícím startupu Wolt Market. Šlo o nový byznys postavený na konceptu dark store, který byl tehdy velkým trendem a snažil se ho rozjet téměř každý.

Deset let jste pracoval v automobilovém průmyslu, kde přesně?
Studoval jsem Škoda Auto Vysokou školu v Mladé Boleslavi a našel si brigádu v tehdejší Faurecii. Začínal jsem kopírováním, tiskem a laminováním dokumentů, postupně jsem se vypracoval a stal jsem se projektovým manažerem instalace výrobních linek hlavně zaměřených na výrobu výfuků.

Z linky, která vyráběla pár kusů denně, jsme dělali linku produkující stovky kusů za směnu. Firma mě pak posílala instalovat linky do Portugalska, Německa, Polska a USA. Po deseti letech jsem si řekl, že už to stačilo a musím se posunout někam dál.

Kde jste provozoval vlastní bistro?
V OC Stromovka na PARKetu. Vařil jsem a prodával v podstatě jen jedno jídlo – polévku pho. Kuřecí, hovězí, vegetariánskou, zkrátka tři varianty jednoho jídla. Lidi se ptali, jestli nemám něco jiného, třeba závitky. Neměl jsem žádnou gastro zkušenost, šel jsem do toho úplně bez praxe.

Rohlíku už potraviny nestačí. Na nové trhy se prosazuje i s technologiemi

Ale dávalo mi to smysl technicky, věděl jsem přesně, jak si věci postavit a jak splnit hygienické podmínky. Třeba odsávání jsem si montoval sám po nocích. Pak přišel profík a řekl, že to dělal nějaký blbec, že součástka patří o pět metrů dál. A ten blbec jsem byl já. Ale aspoň jsem rozuměl principu.

Wolt Market vedete od začátku?
Ano. Já s kolegou jsme byli první dva zaměstnanci Wolt Marketu v Česku. Potkali jsme se poprvé ve Finsku na školení, kde jsme se měli seznámit s tím, co máme v Česku rozjet.

Dosud jste byl spíš člověkem v zákulisí než veřejnou tváří projektů. Je rebranding momentem, kdy se role mění?
Ano, byl jsem vždycky radši ten člověk v pozadí. Ten, který zařídí, že věci fungují a že se cíl splní. Nikdy jsem se netlačil do pozic, kde bych měl být vidět, není mi to komfortní. A ani jsem to neměl jako cíl. Ten rebranding je ale něco, za co se po dlouhé době můžu postavit. Je to výsledek čtyřleté práce našeho týmu. Řekl jsem si, že to vlastně není vůbec hloupé, že ta práce je naše, že jsme to reálně dokázali, tak s tím konečně můžeme ven.

Viet Anh Nguyen (34)

Jeho jméno je i pro něj složité, tak si nechá říkat Nuget.

Studoval Škoda Auto Vysokou školu v Mladé Boleslavi.

Během pandemie vedl na Letné bistro Nuget’s pho.

Od roku 2021 vede českou pobočku Wolt Market.

Ve volném čase se věnuje truhlařině a prodává ojeté elektroautomobily.

Proč jste se rozhodli pro rebranding a jaké hlavní změny zákazníci mohou očekávat?
Naším cílem je srozumitelně oddělit dvě služby, které fungují vedle sebe. Služba Wolt nadále představuje modrou aplikaci zaměřenou na doručování z restaurací a dalších partnerských podniků.

Naproti tomu Wolt Market se profiluje jako samostatný koncept zaměřený na rychlé doručování potravin a každodenního nákupu. Rebranding přináší především výraznější vizuální i komunikační odlišení, aby zákazníci na první pohled věděli, jakou službu využívají a co od ní mohou očekávat.

Nebojíte se, že rebranding bude pro zákazníky matoucí? Ústřední zelenou barvu používá třeba Bolt nebo Rohlík.
Řešili jsme to, ale tato kolize je problém hlavně v Česku. Wolt působí na desítkách trhů a ve většině z nich se s těmito značkami nepotkává. Rozhodnutí jsme dělali podle dat z hlavních trhů. Podle našich průzkumů zelená barva dlouhodobě evokuje čerstvost a lokálnost. A právě to je směr, kterým se chceme profilovat.

Dáme jídlo se od základu mění. Aplikace zrůžoví a přejmenuje se

Nejde jen o šíři sortimentu, který zákazníkům nabízíme, ale také o důraz na lokální produkty a spolupráci s místními dodavateli. Přímo v našich skladech máme zalistovaných až šest tisíc položek, které jsou poskládané tak, aby zákazník mohl nakoupit běžný denní či týdenní nákup. Sortimentně jsou to všechny značky a zboží, které jsou běžně k dostání v supermarketech.

Jaký je vlastně rozdíl mezi Wolt Marketem a službami jako Košík nebo Rohlík?
Hlavní rozdíl je v rychlosti. Naši zaměstnanci dokážou připravit objednávku během tří až čtyř minut. Díky tomu objednávka opouští provoz zpravidla do 10 až 15 minut od přijetí. A k zákazníkovi se nákup obvykle doručí do 30 až 45 minut. Konkurence často pracuje s časovými sloty.

Kolik Wolt Marketů v Česku v současné době funguje?
Čtyři pobočky v Praze, a to v Holešovicích, na Smíchově, na Žižkově a v Michli. A pak působíme v Brně, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem.

Od začátku za rozvojem Wolt Marketu v Česku stojí Viet Anh (Nuget) Nguyen.

6. března 2026  10:37

Dvacet tisíc kroků za směnu, 52 sekund na jedno zboží. Jak se kmitá ve skladu Notina

Nejintenzivnějším obdobím je pro centrum poslední čtvrtletí roku, do kterého...

Poblíž brněnského Ústředního hřbitova má firma Notino prodávající kosmetiku centrálu s kancelářemi, v historickém centru na České a v obchodním centru Campus zase kamenné pobočky. To hlavní se však...

6. března 2026  9:48,  aktualizováno  10:11

CSG a Eurenco postaví na Slovensku továrnu na prachové náplně za 300 milionů eur

Advertorial
CSG a Eurenco postaví na Slovensku obří továrnu na prachové náplně za 300...

Holding CSG a evropský lídr Eurenco zakládají na Slovensku společný podnik pro výstavbu nové továrny na dělostřelecké prachové náplně MACS. Memorandum o spolupráci podepsali 4. března zástupci firem...

6. března 2026

