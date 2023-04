Jen čtyřicet miliard. Ministerstvo snížilo odhad výběru windfall tax

Ministerstvo financí razantně snížilo odhad příjmů, které měly do rozpočty připlynout z daně z neočekávaných zisků a odvodu z nadměrného zisku při výrobě elektřiny. Resort to uvedl v materiálech pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy. Ministr Zbyněk Stanjura tento týden uvedl, že výběr peněz bude nižší, než se čekalo, současně by ale podle něj měly být nižší výdaje na kompenzace vysokých cen energií.