Archivní láhev vydražil český sběratel, který si přál zůstat v anonymitě. „Jednání trvala přes rok. Přesvědčit palírnu, že láhev má putovat právě do Česka, vyžadovalo prokázat velkou míru loajality a sběratelských zkušeností. Majitel má jednu z nejbohatších kolekcí skotské whisky ve střední Evropě,“ uvedl Robert Vaněček ze společnosti Prestige Portfolio, která obchod zprostředkovala.
Podle něj patří skotské whisky mezi stabilní segmenty investičních destilátů. „Nejvzácnější láhve dosáhly na světových dražbách částek přes milion dolarů. Takový trend potvrzuje dlouhodobý růst hodnoty těchto sběratelských unikátů,“ říká Vaněček. Dodává, že na českém trhu se investičním destilátům věnují odhadem jednotky tisíc sběratelů a jejich počet každoročně roste.
Investice do alkoholu táhnou. Sběratel dal za láhev whisky dva miliony korun
Skotská whisky Glenfiddich zrála 65 let v dubovém sudu. Vlivem takzvané andělské daně, kdy se každoročně odpaří část obsahu, zůstalo v sudu po více než šesti desetiletích jen tolik destilátu, aby vystačil na pouhých sedm láhví o objemu 0,7 litru.
Výjimečnost edice dokládá i skutečnost, že jedna láhev zůstává v archivu palírny Glenfiddich, další vlastní rodinná firma William Grant & Sons, jedna připadla automobilce Aston Martin a zbylé byly uvolněny do prodeje.
Jednu z láhví stejné edice nabízeli v londýnském obchodním domě Harrods za 108 tisíc dolarů, tedy zhruba 2,5 milionu korun.
Spojení značek
Whisky z roku 1959 má tmavě mahagonovou barvu a obsah alkoholu 45,6 procenta. „Během degustace mě překvapilo, jak se určité aroma nebo chuť náhle projeví a pak opět ustoupí. Ve sklenici se postupně odhalovaly tóny tmavé čokolády, sušených datlí, vlašských ořechů nebo koření připomínající vánoční období,“ popisuje palírenský mistr Glenfiddich Brian Kinsman.
Edice Glenfiddich 1959 připomíná rok, kdy tým Aston Martin debutoval ve formuli 1 a zároveň triumfoval v závodě Le Mans. Na láhvi se proto objevují loga obou značek s odkazem na rok destilace i délku zrání.
Ke každé láhvi patří pouzdro z jasanového dřeva a mědi od skotského designéra Johna Galvina. Součástí českého kusu bude i sada šesti sklenic navržených českým sklářem Ronym Pleslem, vyrobená ve sklárně Izaak Reich. „Chtěl jsem, aby se v designu odrážela elegance a tradice Glenfiddich i technická preciznost Aston Martin,“ uzavřel český designér.