Zájem Čechů o investice do destilátů roste. Vévodí whisky a koňak

Podle odborníků na investiční destiláty se počet Čechů pořizující lihoviny za účelem zhodnocení či sběratelství rozrůstá zejména v posledních dvou letech.

„Kupujících přibylo v desítkách procent. Vedle dlouhodobých investorů se skupina rozrůstá zejména o ty, kteří doposud s investováním do destilátů zkušenosti neměli. Odhadujeme, že Čechů, kteří se rozhodli vložit své prostředky do investičního alkoholu je v jednotkách tisíců,“ uvádí Robert Vaněček z Prestige Portfolio, které se prodejem investičního alkoholu českým zákazníkům dlouhodobě zabývá.

Rostoucí poptávku po investičním alkoholu potvrzují i zástupci someliérů. „Stojí za tím také změny ve spotřebitelských trendech, kdy zákazníci v poslední době čím dál více upřednostňují kvalitnější nápoj před anonymní láhví. Takzvaná premiumizace hraje u zákazníků zásadní roli napříč segmenty alkoholických nápojů od tichých vín, přes šumivá až po destiláty,“ říká Ivo Dvořák, viceprezident Asociace sommelierů ČR.

Oblíbenci jsou whisky i koňak

Mezi nejčastěji pořizované kategorie investičních destilátů patří podle zkušeností Prestige Portfolio u českých zákazníků skotské whisky a koňaky. Nákupní ceny se pohybují od desetitisíců až po miliony korun za vybrané edice.

„Výše zhodnocení i doba návratnosti se u konkrétních značek liší. Dlouhodobě se zhodnocení pohybuje kolem pěti až deseti procent ročně. U některých investic do alkoholu může ale jít i o stovky procent za poměrně krátké období několika málo let,“ přibližuje Vaněček.

Příkladem může být i značka Metaxa. V roce 2008 uvedla na celosvětový trh svou první edici brandy AEN v celosvětovém počtu 1 888 karaf. „Za jednu karafu by v současnosti její majitel mohl získat nejméně 80 tisíc korun, původní cena byla 18 888 korun. Druhá série, představená v roce 2018 v počtu 130 karaf za cenu 45 tisíc korun, dosahuje v současnost i hodnoty kolem 300 tisíc korun. Obchoduje se tedy na téměř šestinásobku své původní ceny,“ vysvětluje Vaněček.

Jsou to právě takzvané hnědé stařené destiláty, které jsou podle odborníků v poslední době v hledáčku sběratelů a investorů do alkoholu. „Vidíme, že na trhu přibývá zákazníků s erudicí. Jsou to lidé, kteří se cíleně zajímají a získávají zkušenosti v gastronomii, učí se od profesionálů jak a jaká kvalitní vína a destiláty pít, sbírat nebo do nich investovat,“ uvádí Dvořák.

Destiláty mají obecně na českém trhu význam i v porovnání s jinými evropskými zeměmi. Podle nejnovějších dat IWSR se loni v Evropské unii prodalo celkem přes 2,14 miliardy litrů lihovin, v průměru bezmála 80 milionů litrů na každou zemi.

Přitom Česká republika je se svými téměř 63 miliony na osmém místě. V přepočtu na dospělého šlo za loňský rok v průměru o 7,13 litrů a Česko se tím zařadilo v EU na příčku sedmou.