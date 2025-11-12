Celkem centrum nyní nabízí více než 180 obchodních jednotek, z toho přes 30 nových restaurací a obchodů, a celková pronajímatelná plocha dosahuje 94 100 metrů čtverečních. Součástí modernizace je také prémiová zóna kina, nové fitness centrum a modernizovaná restaurační zóna navržená s důrazem na udržitelnost.
„Podařilo se nám propojit tradici prvního moderního centra v zemi s mezinárodní prestiží značky Westfield,“ říká Jakub Skwarlo, provozní ředitel pro střední Evropu, Unibail-Rodamco-Westfield.
Rozšíření o 9 100 metrů čtverečních přineslo kombinaci známých i nových značek. Poprvé v pražském obchodním centru se představuje JD Sports se zaměřením na streetwear a obuv. Z módních značek tu nově zákazníci najdou značky Reserved, Sinsay, House, Mohito a Cropp, dále Knihy Dobrovský a elektroniku Xiaomi.
Stávající klíčoví partneři jako Peek & Cloppenburg, H&M, Nike, Foot Locker, Sephora, Douglas, Globus, dm či Rossmann zůstávají součástí nabídky.
Unibail-Rodamco-Westfield (URW)
Provozuje 66 nákupních center v 11 zemích, z toho 40 nese značku Westfield. Její centra ročně navštíví více než 900 milionů lidí.
Portfolio zahrnuje také kancelářské prostory a deset kongresových a výstavních komplexů v Paříži.
Společnost realizuje developerské projekty v hodnotě přibližně 89 miliard Kč a rozvojové projekty za zhruba 48 miliard Kč.
Celková hodnota portfolia společnosti dosahuje zhruba 1,24 bilionu Kč (49 miliard eur, k 30. červnu 2025). Z toho 88 procent tvoří maloobchodní nemovitosti, 5 procent kancelářské prostory, 6 procent kongresová a výstavní centra a 2 procenta ostatní aktiva.
Gastronomie i VIP kino
Nová restaurační zóna kombinuje dvoupodlažní prostory s restauracemi s obsluhou a inovativními formáty, například robotickou restaurací iFood. Nové značky zahrnují Banh-mi-ba, Burger King, Dean & David, Koykan, Musakka, Popeyes, Sakura’s Running Sushi či Tom’s Burger. Jídla se podávají na porcelánovém nádobí, což snižuje produkci odpadu. V zázemí přibyla velkokapacitní centrální myčka, která denně umyje až šest tisíc talířů či misek.
Oblíbené podniky McDonald’s, Costa Coffee a Ovocný Světozor prošly redesignem. Fitness centrum Form Factory se přestěhovalo do modernějších prostor.
Kino CineStar se rozšířilo o Boutique Cinema a prémiovou část GOLD CLASS, první svého druhu v českém obchodním centru. Nabízí tři sály s polohovatelnými sedačkami, privátním barem a obsluhou přímo v sále. Každý má kapacitu 28 míst a dvě místa pro vozíčkáře.
Kapacita parkovacích míst se nezvyšovala. „Westfield Černý Most disponuje největší kapacitou parkovacích míst ze všech pražských centrech, je zcela dostačující,“ uzavřela Petra Holušová, ředitelka Westfield Černý Most.