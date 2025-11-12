Westfield Černý Most dokončil rozšíření za provozu. Nabídne více značek i zábavy

Pražské nákupní centrum na Černém Mostě prošlo po osmnácti měsících rozsáhlou modernizací a rozšířením. Nyní se představuje v nové podobě i pod mezinárodní značkou Westfield. Práce probíhaly za plného provozu a přinesly desítky nových obchodů, restaurací a modernizované prostory. Celková investice dosáhla 1,8 miliardy korun.

Celkem centrum nyní nabízí více než 180 obchodních jednotek, z toho přes 30 nových restaurací a obchodů, a celková pronajímatelná plocha dosahuje 94 100 metrů čtverečních. Součástí modernizace je také prémiová zóna kina, nové fitness centrum a modernizovaná restaurační zóna navržená s důrazem na udržitelnost.

Westfield Černý Most se po osmnácti měsících stavebních prací představuje v nové podobě i pod mezinárodní značkou Westfield. (12. listopadu 2025)
Projekt cílí na ekologickou certifikaci BREEAM „Excellent“ a využívá recyklované materiály i solární energii. (12. listopadu 2025)
Rozšíření o 9 100 metrů čtverečních vytvořilo prostor pro nové značky, moderní food zónu i odpočinkové zóny. (12. listopadu 2025)
Při rozšíření by použity hlavně materiály jako dřevo a kámen. (12. listopadu 2025)
„Podařilo se nám propojit tradici prvního moderního centra v zemi s mezinárodní prestiží značky Westfield,“ říká Jakub Skwarlo, provozní ředitel pro střední Evropu, Unibail-Rodamco-Westfield.

Centrum Černý Most se rozšíří, rozlohou se z něj stane česká dvojka

Rozšíření o 9 100 metrů čtverečních přineslo kombinaci známých i nových značek. Poprvé v pražském obchodním centru se představuje JD Sports se zaměřením na streetwear a obuv. Z módních značek tu nově zákazníci najdou značky Reserved, Sinsay, House, Mohito a Cropp, dále Knihy Dobrovský a elektroniku Xiaomi.

Stávající klíčoví partneři jako Peek & Cloppenburg, H&M, Nike, Foot Locker, Sephora, Douglas, Globus, dm či Rossmann zůstávají součástí nabídky.

Unibail-Rodamco-Westfield (URW)

Provozuje 66 nákupních center v 11 zemích, z toho 40 nese značku Westfield. Její centra ročně navštíví více než 900 milionů lidí.

Portfolio zahrnuje také kancelářské prostory a deset kongresových a výstavních komplexů v Paříži.

Společnost realizuje developerské projekty v hodnotě přibližně 89 miliard Kč a rozvojové projekty za zhruba 48 miliard Kč.

Celková hodnota portfolia společnosti dosahuje zhruba 1,24 bilionu Kč (49 miliard eur, k 30. červnu 2025). Z toho 88 procent tvoří maloobchodní nemovitosti, 5 procent kancelářské prostory, 6 procent kongresová a výstavní centra a 2 procenta ostatní aktiva.

Gastronomie i VIP kino

Nová restaurační zóna kombinuje dvoupodlažní prostory s restauracemi s obsluhou a inovativními formáty, například robotickou restaurací iFood. Nové značky zahrnují Banh-mi-ba, Burger King, Dean & David, Koykan, Musakka, Popeyes, Sakura’s Running Sushi či Tom’s Burger. Jídla se podávají na porcelánovém nádobí, což snižuje produkci odpadu. V zázemí přibyla velkokapacitní centrální myčka, která denně umyje až šest tisíc talířů či misek.

Oblíbené podniky McDonald’s, Costa Coffee a Ovocný Světozor prošly redesignem. Fitness centrum Form Factory se přestěhovalo do modernějších prostor.

Centrum Černý Most se na podzim přejmenuje. Přibude třicet obchodů a restaurací

Kino CineStar se rozšířilo o Boutique Cinema a prémiovou část GOLD CLASS, první svého druhu v českém obchodním centru. Nabízí tři sály s polohovatelnými sedačkami, privátním barem a obsluhou přímo v sále. Každý má kapacitu 28 míst a dvě místa pro vozíčkáře.

Kapacita parkovacích míst se nezvyšovala. „Westfield Černý Most disponuje největší kapacitou parkovacích míst ze všech pražských centrech, je zcela dostačující,“ uzavřela Petra Holušová, ředitelka Westfield Černý Most.

