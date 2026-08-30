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Wellness pobyty lidé plánují s větším předstihem. Roste zájem o zahraničí

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  9:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Wellness pobyty jsou pro Čechy stále častěji součástí dovolené. Lidé je plánují s větším předstihem, zůstávají déle a častěji vyrážejí také do zahraničí. Zájem o zahraniční pobyty letos podle dat Spa.cz meziročně vzrostl o více než třetinu. Letos si je rezervují v průměru o osm dní dříve než v létě 2025. Data ukazují postupný odklon od rezervací na poslední chvíli, zájem o wellness pobyty přitom dále roste.

Portál Spa.cz letos eviduje meziroční nárůst o téměř deset procent. Průměrná cena pobytu se pohybuje kolem 17 500 korun a meziročně vzrostla o téměř devět procent. Zákazníci své pobyty nezkracují. Jejich průměrná délka se naopak prodloužila z 3,51 na 3,66 noci, tedy o více než čtyři procenta.

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„Ještě před několika lety bylo pro wellness pobyty typické, že se lidé rozhodovali poměrně spontánně a často čekali na nabídky na poslední chvíli. To se postupně mění. Dnes zákazníci více řeší, kam chtějí jet, který hotel a termín preferují, a jsou ochotni si pobyt zajistit s předstihem. Wellness už pro řadu lidí není jen víkend navíc během roku, ale jedna z dovolených, na kterou si vyhradí čas i odpovídající část rozpočtu,“ říká Lukáš Václavek, ředitel společnosti Spa.cz.

Změny jsou patrné také v tom, kam zákazníci za wellness a lázeňskými pobyty míří. Mezi českými lázeňskými městy se letos na první místo dostaly Františkovy Lázně. S meziročním růstem zájmu o 23 procent předstihly dosud vedoucí Luhačovice. Dařilo se také Mariánským Lázním, kde zájem vzrostl o téměř 29 procent.

Které destinace rostly nejrychleji
DestinaceMeziroční vývoj rezervací
Mariánské Lázně28,9 %
Špindlerův Mlýn80,2 %
Nitranský kraj, Slovensko376 %
Zdroj: Spa.cz

Wellness i mimo lázně

Wellness ale láká i mimo tradiční lázeňská města. Ve Špindlerově Mlýně se počet poptávek meziročně zvýšil o více než 80 procent, z 455 na 820. Roste zde zájem o kombinaci letního pobytu na horách s wellness a regenerací.

Ještě rychleji roste zájem o zahraniční pobyty. Zatímco poptávka po pobytech v Česku meziročně vzrostla o 5,5 procenta, u zahraničních pobytů se zvýšila zhruba o třetinu. Zahraniční wellness tak letos roste přibližně šestkrát rychleji než domácí.

Letní sezona Spa.cz v číslech
UkazatelLéto 2025Léto 2026Meziroční změna
Počet rezervací34 15037 4949,8 %
Průměrná cena pobytu16 116 Kč17 511 Kč8,7 %
Průměrná délka pobytu3,51 noci3,66 noci4,3 %
Průměrný předstih rezervace48,7 dne56,7 dne+8 dní
Zdroj: Spa.cz

Zákazníci jsou zároveň ochotni za pobyt za hranicemi více utratit. Jeho průměrná cena dosahuje 21 635 korun, což je přibližně o 30 procent více než u domácích pobytů.

Příkladem rostoucího zájmu o sousední země je slovenský Nitranský kraj, kde Spa.cz eviduje meziroční nárůst o 376 procent. Za výrazným růstem stojí především zařazení nového Aquasolis Spa Hotelu do nabídky portálu. Hotel letos tvoří 75 procent zájmu o pobyty v regionu.

„U Slovenska vidíme, že dnes už nerozhoduje jen sama destinace, ale stále více také konkrétní hotel a úroveň nabízených služeb. Pokud se objeví nový moderní wellness koncept, dokáže přivést hosty i do míst, která dříve nebyla jejich první volbou. Nitranský kraj je toho dobrým příkladem. Ukazuje se, že Češi jsou ochotni za kvalitním wellness vyrazit i mimo tradiční a zavedené lokality,“ uzavírá Lukáš Václavek, ředitel společnosti Spa.cz.

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