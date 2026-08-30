Portál Spa.cz letos eviduje meziroční nárůst o téměř deset procent. Průměrná cena pobytu se pohybuje kolem 17 500 korun a meziročně vzrostla o téměř devět procent. Zákazníci své pobyty nezkracují. Jejich průměrná délka se naopak prodloužila z 3,51 na 3,66 noci, tedy o více než čtyři procenta.
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„Ještě před několika lety bylo pro wellness pobyty typické, že se lidé rozhodovali poměrně spontánně a často čekali na nabídky na poslední chvíli. To se postupně mění. Dnes zákazníci více řeší, kam chtějí jet, který hotel a termín preferují, a jsou ochotni si pobyt zajistit s předstihem. Wellness už pro řadu lidí není jen víkend navíc během roku, ale jedna z dovolených, na kterou si vyhradí čas i odpovídající část rozpočtu,“ říká Lukáš Václavek, ředitel společnosti Spa.cz.
Změny jsou patrné také v tom, kam zákazníci za wellness a lázeňskými pobyty míří. Mezi českými lázeňskými městy se letos na první místo dostaly Františkovy Lázně. S meziročním růstem zájmu o 23 procent předstihly dosud vedoucí Luhačovice. Dařilo se také Mariánským Lázním, kde zájem vzrostl o téměř 29 procent.
|Destinace
|Meziroční vývoj rezervací
|Mariánské Lázně
|28,9 %
|Špindlerův Mlýn
|80,2 %
|Nitranský kraj, Slovensko
|376 %
|Zdroj: Spa.cz
Wellness i mimo lázně
Wellness ale láká i mimo tradiční lázeňská města. Ve Špindlerově Mlýně se počet poptávek meziročně zvýšil o více než 80 procent, z 455 na 820. Roste zde zájem o kombinaci letního pobytu na horách s wellness a regenerací.
Ještě rychleji roste zájem o zahraniční pobyty. Zatímco poptávka po pobytech v Česku meziročně vzrostla o 5,5 procenta, u zahraničních pobytů se zvýšila zhruba o třetinu. Zahraniční wellness tak letos roste přibližně šestkrát rychleji než domácí.
|Ukazatel
|Léto 2025
|Léto 2026
|Meziroční změna
|Počet rezervací
|34 150
|37 494
|9,8 %
|Průměrná cena pobytu
|16 116 Kč
|17 511 Kč
|8,7 %
|Průměrná délka pobytu
|3,51 noci
|3,66 noci
|4,3 %
|Průměrný předstih rezervace
|48,7 dne
|56,7 dne
|+8 dní
|Zdroj: Spa.cz
Zákazníci jsou zároveň ochotni za pobyt za hranicemi více utratit. Jeho průměrná cena dosahuje 21 635 korun, což je přibližně o 30 procent více než u domácích pobytů.
Příkladem rostoucího zájmu o sousední země je slovenský Nitranský kraj, kde Spa.cz eviduje meziroční nárůst o 376 procent. Za výrazným růstem stojí především zařazení nového Aquasolis Spa Hotelu do nabídky portálu. Hotel letos tvoří 75 procent zájmu o pobyty v regionu.
„U Slovenska vidíme, že dnes už nerozhoduje jen sama destinace, ale stále více také konkrétní hotel a úroveň nabízených služeb. Pokud se objeví nový moderní wellness koncept, dokáže přivést hosty i do míst, která dříve nebyla jejich první volbou. Nitranský kraj je toho dobrým příkladem. Ukazuje se, že Češi jsou ochotni za kvalitním wellness vyrazit i mimo tradiční a zavedené lokality,“ uzavírá Lukáš Václavek, ředitel společnosti Spa.cz.