Češi nejsou v práci vyloženě nespokojení, bojují s frustrací, zjistil průzkum

Veronika Doskočilová
Spokojenost zaměstnanců může pro firmy fungovat jako návod na zlepšení pracovního prostředí. Podle Wellbeing Indexu 2025, který provedly portály JenPráce.cz a JenFirmy.cz, jí ale zatím většina zaměstnavatelů pozornost nevěnuje. Pracovníci přitom netouží pouze po vyšší mzdě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Maximální možná spokojenost je ve Wellbeing Indexu vyjádřená číslem pět a naopak ta nejnižší číslem jedna. Celkové průměrné hodnocení dosáhlo v Česku hodnoty 3,24. Index je souhrnem jedenácti hodnocených oblastí, mezi které patří například mzda, přístup nadřízených, spokojenost s benefity, kolektiv, pracovní atmosféra, pracovní zázemí nebo možnost dalšího rozvoje.

Veskrze průměrný výsledek pak může být zapříčiněn právě přístupem zaměstnavatelů. „Většina zaměstnavatelů v Česku zatím nepracuje systematicky s dlouhodobým wellbeingem, rozvojem lidí a zaměstnaneckou zkušeností,“ říká Michal Španěl, datový analytik a manažer JenPráce.cz a JenFirmy.cz.

A jak průměrný výsledek ukazuje, zaměstnanci sice nejsou vyloženě nespokojení, ale mají dlouhodobý pocit stagnace nebo omezených možností. „Čeští zaměstnanci většinou mění zaměstnání kvůli nízkému ohodnocení, špatným vztahům s nadřízenými nebo nedostatečným příležitostem ke kariérnímu růstu,“ potvrzuje Martin Jánský, generální ředitel Randstad Česká republika.

Brno, ráj wellbeingu

Z lokalit vykazuje největší spokojenost Brno, které dosáhlo skóre 3,36, Praha jen 3,30. Město těží z rozvoje firem zaměřených na informační technologie bez extrémních životních nákladů. Naproti tomu v Praze trápí řadu zaměstnanců dlouhé dojíždění do práce, vysoké životní náklady a zvýšený stres.

V Brně je proti tomu rozmanitější struktura pracovního trhu s vyšším podílem technologických, IT, výzkumných a odborných profesí. „Tyto obory zpravidla nabízejí nejen lepší finanční ohodnocení, ale i širší možnosti kariérního růstu, flexibilnější pracovní režimy a pestřejší balíček benefitů, což se pozitivně promítá do celkové spokojenosti zaměstnanců,“ popisuje Španěl.

Nizozemsko zkracuje pracovní týden. K trendu se přiklánějí i další země

Nejnižší spokojenost pak panuje v Olomouci a obecně v menších městech. Stojí za tím kombinace několika faktorů, především pak nižších mezd a omezených kariérních možností.

Olomouc je pak poněkud specifický případ. Ačkoli je to krajské město, pracovní trh je zde z velké části tvořen odvětvími, jako je výroba, zemědělství, logistika nebo provozní služby. „Tato ,modrolímečková’ odvětví bývají obecně hůře finančně ohodnocená a nabízejí méně variabilní benefity i omezenější možnosti profesního rozvoje,“ vysvětluje Španěl.

A kromě toho dominují v Olomouci dva paradoxní trendy. Prvním je takzvaný brain drain – část ambicióznějších a kvalifikovanějších lidí odchází do relativně blízkého Brna, které nabízí širší spektrum firem s vyšší přidanou hodnotou, lepší kariérní perspektivy a atraktivnější pracovní podmínky. Druhým trendem je naopak určitá míra překvalifikovanosti.

Každý druhý Evropan chce letos změnit zaměstnání. Nejvíce ve Velké Británii

„Olomouc má vysoký podíl vysokoškoláků, mimo jiné díky kvalitní univerzitě Palackého, ale relativně omezený počet pozic odpovídajících jejich vzdělání,“ vysvětluje Španěl. Ti, kteří se tak rozhodnou ve městě zůstat, často pracují mimo svůj obor nebo pod svou kvalifikační úroveň. A to může v dlouhodobém horizontu významně přispět ke strukturální nespokojenosti.

Peníze už nestačí

Se spokojeností v zaměstnání se nejčastěji spojuje výše finančního ohodnocení. A v řadě průzkumů také právě tuto složku zaměstnanci nejvíce kritizují. Nejde jim až tak o benefity a přátelské pracovní prostředí jako o to, jakou částku uvidí na konci měsíce na výplatní pásce.

Podle Wellbeing Indexu to však nebývá hlavní důvod nespokojenosti. „Funguje spíš jako hygienický faktor – když je nízká nebo vnímaná jako nespravedlivá, spokojenost rychle klesá, ale její samotná existence ji automaticky nezvyšuje,“ vysvětluje Michal Španěl, datový analytik a manažer JenPráce.cz.

Pokud už zaměstnanci zmiňují mzdu v pozitivním slova smyslu, nejde o její výši, ale spíše o pravidelnost a včasnost, s jakou peníze na účet chodí.

V kontextu inflace pak dosud tradiční benefity přestaly řadě zaměstnanců dávat smysl. V současné době patří mezi jeden z nejoceňovanějších pracovních benefitů home office. Ten inflaci nepodléhá a umožňuje zaměstnancům lepší work–life balance.

Češi se home office nevzdají. Bez něj raději odejdou jinam, tvrdí průzkum

Mezi obory má nejvyšší ohodnocení finanční sektor nebo informační technologie. A naopak nejnižší spokojenost panuje v pohostinství, dopravě, výrobě a ve stavebnictví. Na vině je pravděpodobně i samotná povaha práce. Gastronomie a další obory jsou známé fyzickou náročností či velmi malou časovou flexibilitou.

„Zatímco v IT a podnikových službách jsou lidé spokojení zejména kvůli práci, která je baví, a přátelskému kolektivu, ve výrobě jejich spokojenost snižuje nedostatečné finanční ohodnocení,“ říká Jitka Kouba, marketingová ředitelka Grafton Recruitment a GiGroup. Ve stručnosti by se tak dalo říci, že nejspokojenější zaměstnanci sedí u počítače a nejvíce frustrovaní stojí ve výrobě nebo hlídají provoz.

A neplatí to jen pro jednotlivá odvětví, ale i při průřezu firmami. Mezi nejvíce spokojené zaměstnance budou patřit ti, kteří pracují například na marketingovém či právním oddělení. A naopak zaměstnanci z údržby, výroby a bezpečnostních složek budou patřit mezi ty nejméně spokojené. Pomyslné nůžky mezi bílými a modrými límečky se navíc prohloubily v roce 2020 kvůli covidu.

„Lidé v kancelářích získali benefity v podobě práce z domova, flexibility pracovní doby a úspory času na dojíždění. U většiny manuálních profesí to nebylo a není možné,“ dodává Jánský. Kromě toho současná doba nahrává tomu, že společenský status je stále spojován s titulem a pracovní pozicí. „Pocit nízkého společenského uznání je potom často silnějším faktorem nespokojenosti než samotná výše mzdy,“ uzavírá Martin Jánský, generální ředitel Randstad Česká republika.

Vstoupit do diskuse

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

„Krematoria sýrů“, kde se výrobci zbavují odpadu? Test taveňáků ukázal realitu

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

Super jeřáb přistál v Praze. Ruzyně přivítala letadlo Lufthansy ve speciálním kabátě

Boeing 787 Lufthansy s nápisy „100 let“, „1926–2026“ na letišti ve Frankfurtu...

Německé aerolinky Lufthansa se rozhodly, že ke stému výročí založení dají speciální kabát několika svým letadlům. Přestože se první stoje v novém designu jménem „Super jeřáb“ v provozu objevily již...

Kdo je Nelson Peltz. Příběh newyorského investora, který ukradl Beckhamovým syna

Brooklyn Beckham slaví Vánoce s rodiči své ženy uprostřed pokračujícího dramatu...

Velkou Británií právě cloumá aféra „Beckhamgate“. Rozpoutal ji nejstarší syn Davida Beckhama Brooklyn v mediálním boji proti vlastním rodičům. Sám se před čtyřmi lety přiženil do rodiny, jejíž hlavou...

Češi nejsou v práci vyloženě nespokojení, bojují s frustrací, zjistil průzkum

ilustrační snímek

Spokojenost zaměstnanců může pro firmy fungovat jako návod na zlepšení pracovního prostředí. Podle Wellbeing Indexu 2025, který provedly portály JenPráce.cz a JenFirmy.cz, jí ale zatím většina...

2. února 2026

Humanoidní roboti dospívají. S jednou věcí mají však stále potíže

Premium
Robot Figure 03 při domácích pracích ve zkušebním kalifornském domě (12. října...

Ještě před pěti lety byli neohrabaní, často padali a zmohli se leda tak na pár tanečků. Veškeré své úsilí vkládali do toho, aby stáli vzpřímeně. Díky technologickému pokroku jsou ale humanoidní...

2. února 2026

Aldi Goes America. Německý řetězec slaví za Atlantikem nevídané úspěchy

Supermarkt řetězce Aldi v Dubuque ve státě Iowa (27. května 2025)

V době, kdy ceny potravin v USA prudce stoupají, německý řetězec potravinářských obchodů Aldi doslova dobývá Ameriku. Značka známá svým jednoduchým sortimentem plánuje do roku 2028 otevřít v USA 3...

1. února 2026

Nizozemsko se chystá omezit fatbiky. Stoupá totiž počet úrazů, hlavně dětí

Fatbikes, takzvaná „tlustá kola“, se podobají motorkám a dováží se z Číny.

Po Evropě se čím dál znatelněji rozmáhají fatbiky, tedy mohutná elektrokola s masivním rámem a širokými pneumatikami. Ta jsou zvláště po úpravě schopná jet až čtyřicetikilometrovou rychlostí....

1. února 2026

Trump vsází na krále ledoborců Finsko, chce dostihnout ruskou flotilu

Návrh ledoborce pro americkou pobřežní stráž Arctic Security Cutters (26. ledna...

Americký prezident Donald Trump nadále tvrdí, že Grónsko by mělo patřit Spojeným státům. Objednal proto jedenáct ledoborců z Finska, které dlouhodobě patří mezi světovou špičku ve výrobě těchto...

1. února 2026

Levné zásilky z Temu a dalších platforem od léta plošně zdraží o tři eura

temu logo počítač tržiště čína prodej EU Evropa zákazníci

Od července bude každý balíček ze zemí mimo Evropskou unii o tři eura dražší. Rada EU schválila plošné uvalení cla na veškeré malé zásilky do 150 eur. Je ale možné, že se koneční příjemci celnímu...

1. února 2026

Pár potápěčů a šup s lahvemi do moře. Vinařská velmoc Chile zkouší novinku

V kovových klecích u malého ostrova Locos na severu Chile skladují potápěči na...

V kovových klecích u malého ostrova Locos na severu Chile skladují potápěči na mořském dně lahve vína. Stálá teplota kolem 11 stupňů Celsia po celý rok, podtlak a správné množství světla dobře...

1. února 2026  9:03

Frakování zažívá rozmach. S kontroverzní těžbou koketuje stále více zemí

Společnost Argosy Energy provádí frakování břidlicové ropy v kanadské Albertě....

Metoda těžby ropy nebo zemního plynu zvaná hydraulické štěpení neboli frakování se šíří po celém světě. Tato technika zdokonalovaná v posledních patnácti letech především v USA a Kanadě nyní nachází...

1. února 2026

Trump pohrozil Kanadě. Uzavřete-li dohodu s Čínou, přijdou zásadní kroky, vzkázal

Prezident Donald Trump hovoří během 56. výročního zasedání Světového...

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy podniknou zásadní kroky, pokud Kanada uzavře obchodní dohodu, kterou vyjednala s Čínou. Již minulý týden Trump v souvislosti s dohodou pohrozil...

1. února 2026  7:16

Farmaceutické firmy sázejí na lamy. Jejich protilátky mohou léčit rakovinu

Po 13 letech se ve zlínské zoologické zahradě narodilo mládě lamy vikuně....

Vědci objevili speciální protilátky, které mají potenciál léčit závažná onemocnění. Takzvaná nanotělíska produkují lamy a další savci z čeledi velbloudovitých a jsou schopna do tkání proniknout lépe....

1. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

„Krematoria sýrů“, kde se výrobci zbavují odpadu? Test taveňáků ukázal realitu

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

1. února 2026

Cena zlata vábí investory. Jihoafrická republika otvírá nové doly

Hlavní budova zlatého dolu v centru Johannesburgu v Jižní Africe (9. října 2025)

Cena zlata už několik měsíců roste a trhá jeden historický rekord za druhým. Trend motivuje také firmy, aby investovaly do výraznější těžby. I se nedávno otevřel vůbec první hlubinný důl v...

31. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.