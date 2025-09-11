Poškozené e-shopy evidují tisíce stížností podvedených zákazníků, kteří urgují dodání objednaného zboží. „Od prvního okamžiku, kdy jsme tyto podvody zjistili, upozorňujeme Facebook, Českou obchodní inspekci i provozovatele doménového systému, podána byla i první trestní oznámení,“ vysvětluje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
Podvodníci vytvoří vizuálně dokonalou kopii českého e-shopu včetně loga, popisů zboží i platebního modulu. Na sociálních sítích pak spustí kampaně s neodolatelnou nabídkou, ve které se obvykle inzerují slevy 70 až 90 procent. Vytvoří si i facebookový profil s totožným názvem a grafikou, aby působili důvěryhodně.
„Jde o jednu z nejsofistikovanějších vln podvodů, které jsme zatím viděli. Jediným varováním jsou obří slevy na veškerý sortiment,“ říká Prouza.
Technické nastavení reklam je přitom velmi pokročilé. Kliknutí z počítače často otevře neškodnou stránku s ukázkovou nabídkou, aby případná kontrola nic nenašla. Skutečný podvodný obchod se zobrazuje až mobilním uživatelům s aktivními cookies. Platby pak končí na čínských platebních bránách.
Podle SOČR podvodníci cílí především na uživatele mobilních telefonů, u nichž je obtížnější ověřit si adresu stránky.
„Pokud zákazník klikne na reklamu a zaplatí zboží platební kartou, peníze odejdou na účet do zahraničí, ale objednávka ani potvrzovací e-mail už nepřijde. Podvedení lidé se pak často obracejí na původní české obchody, aniž by si uvědomili, že ,nakoupili‘ u někoho jiného,“ uvedl Prouza.
Tomáš Krásný, šéf marketingu Skip Pay upozorňuje na to, že podvodné obchody lze většinou odhalit podle domény. „Nikdy není totožná s originálem. Stačí si všímat překlepů, pomlček či neobvyklých koncovek místo.cz. Podvodníci navíc využívají placenou reklamu. Proto je lepší e-shop vyhledat přímo a i tam dávat pozor, na jaký odkaz klikáte,“ dodal.
Podle něj právě kvůli těmto podvodníkům roste mezi zákazníky nedůvěra vůči e-shopům. „Meziročně vzrostla o 9,9 procenta. Náš index je nyní na rekordních 8,9 z 10. Potvrzuje to i chování lidí a už třetina využívala odložené platby kvůli větší bezpečnosti,“ uvedl Krásný.
Reakce firem a úřadů
Přestože poškozené české e-shopy podvodné stránky i reklamy okamžitě nahlásily, je vše zatím bez výraznější odezvy. Podle obchodníků se tak zneužívání značek děje dál a reklamy běží stále.
„Podvodníci zneužívají povědomí našich značek a využívají moderní technologie. Kontrolní orgány by měly zasáhnout okamžitě, zablokovat podvodné weby a donutit Facebook reklamy stáhnout. Bohužel reakce je velmi pomalá,“ říká Luboš Rejchrt, jednatel společnosti Super zoo.
Obchodníci rovněž upozorňují, že stávající legislativa je vůči internetovým podvodům bezzubá. Neumožňuje rychlé blokace podvodných stránek ani efektivní zásah proti falešným reklamám. Podle Prouzy by měly ministerstva, policie i spotřebitelské organizace co nejrychleji připravit změnu zákonů, která by umožnila účinněji chránit zákazníky.
Obchodníci tak apelují na zákazníky, aby byli obezřetní, a na svých webových stránkách je varují před podvodníky. Několik podobných upozornění lze najít například na stránkách společnosti Tescoma. Před podvodnými e-shopy varuje také společnost Super zoo.
Falešné e-shopy jsou jednou z nejrozšířenějších hrozeb, která se šíří právě zejména prostřednictvím reklam na sociálních sítích (nejčastěji na Facebooku a Instagramu). Nové e-shopy se obvykle objevují i mizí po tisících, takže je téměř nemožné si o nich udržovat přehled. Tato hrozba navíc výrazně roste v obdobích, kdy lidé častěji nakupují, např. před Vánoci, během akcí Black Friday, případně v období velkých výprodejů.
Podle dat společnosti Gen falešné e-shopy v Česku během druhého čtvrtletí roku 2025 vzrostly o 97 procent oproti stejnému období v loňském roce, globálně jde o nárůst o 57 procent.
„V minulosti jsme zaznamenali a zablokovali falešné e-shopy, které napodobovaly značky jako Calzedonia, Tezenis, Zara, Puma, Roxy, Ryanair nebo Rieker. Nedávno pak výzkumníci Genu odhalili více než 5000 falešných online lékáren prodávající údajné léky na cukrovku, poruchu erekce, antibiotika a další,“ uvedl Jakub Vávra, analytik hrozeb v Genu a dodal, že právě obchody s oblečením a léky patří mezi ty, které podvodníci napodobují nejčastěji.
Jak se bránit
Podvody tohoto typu budou podle odborníků přibývat. Zákazníci se proto musí chránit sami a především důkladnou kontrolou webů, kde nakupují.
Vždy kontrolujte adresu e-shopu, na mobilu si rozklikněte celou URL.
Nenechte se zlákat slevami 70 až 90 procent, u známých značek jde téměř jistě o podvod.
Všímejte si chyb v překladech a podezřelých cen (např. chybně uvedené desetinné čárky).
Plaťte kartou, banka umožňuje zpětnou reklamaci.
Podezřelé reklamy nahlašujte přímo v aplikaci Facebooku.
Podvodné weby hlaste České obchodní inspekci (podatelna@coi.gov.cz).
Pokud přijdete o větší částku, podejte trestní oznámení na Policii ČR.