Dvě stě lidí, 38 národností. Pražský Wargaming ukazuje sílu českého herního průmyslu

  9:00
Když Wargaming, mezinárodní společnost provozující bezplatné hry s historicko-vojenskou tematikou, otevíral na podzim roku 2017 pobočku v Praze, měl padesát zaměstnanců. Dnes, po více než pěti letech, jich má dvě stě a jsou to lidé osmatřiceti národností. Přesto publishing producent Jiří Váňa tvrdí, že si firma uchovala kulturu „garážovky“, se kterou začínala. Jak dlouho trvá vytvořit hru s reálnými bitevními loděmi a tanky? A kdo je jejich nejčastější zákazník?

Dnes pražská pobočka společnosti Wargaming pracuje na třech hlavních titulech: World of Tanks, World of Warships a připravovaném World of Tanks: HEAT. V podcastu Industrial jsme si s Jiřím Váňou povídali hlavně o válečných lodích a hře World of Warships. Ostatně on sám se nazývá právě „loďařem“. Zároveň však přiznává, že i u zavedené IT firmy, jako je Wargaming, která si potrpí na faktickou přesnost, je vývoj lodě časově dost náročný.

Vše začíná u rešerší, které připravují jak nadšenci do historie, tak historici. Válečné lodě buď končí na dně oceánu, nebo jsou po skončení služby sešrotovány, takže je potřeba mít přístup do muzeí, soukromých sbírek i vládních archivů a podle toho vytvořit velice přesný, detailní nákres toho, jak loď reálně vypadala i fungovala.

„Nemůžeme se držet úplně reálných hodnot, to by střela letěla na cíl i několik minut – a to by pro hráče nebylo atraktivní. Ale snažíme se maximálně vystihnout charakter lodě,“ dodává Váňa.

Více než 200 lidí z celého světa

Podle dat Asociace českých herních vývojářů působilo v roce 2020 v Česku 110 herních studií se zhruba 2 050 zaměstnanci. Podle posledních údajů z roku 2024 už bylo studií 166 s téměř třemi tisíci zaměstnanců. Jak se v desetimilionové zemi a v odvětví, které se za pět let téměř zdvojnásobilo, hledají zaměstnanci?

„Pobočku máme v Praze, ale vývojáře hledáme po celém světě, proto u nás pracuje tolik národností. V týmu máme lidi z celého světa, ale také Němce a Rakušany – a ti jsou v Praze moc rádi. Naopak nejkritičtější vůči Praze je náš francouzský kolega, ale to většinou jen co se jídla týče,“ popisuje Jiří Váňa.

Pro firmu, která má některé pracovní pozice neustále otevřené, je nejtěžší najít lidi pro specializovaný development. Všechny modely ve hře jsou totiž dělané ručně a dát loď dohromady trvá až šest měsíců, u bitevních lodí ještě déle, jelikož se tam hlídá celá hromada detailů. Pak musejí přijít lidé, kteří nákresy dokážou rozhýbat, přidat herní mechaniky, přidat novou schopnost lodě.

„Je to ještě náročnější, když chceme přepracovat hru, co už dlouhá léta funguje. Tam je spousta kódů, které někdo napsal třeba před deseti lety. Pro nové vývojáře to tak znamená seznámit se s tím, co to je a jak to funguje, než to začnou měnit.“ Ale jde to, a jelikož má Wargaming globální dosah, je to podle Váni potvrzení toho, že zlaté české ručičky opravdu dělají něco správně.

Úsměvný je pak paradox, že zákazníci, kteří hry hrají, se sice pohybují v ryze virtuálním světě, odmítají však komponenty a nereálné šablony vygenerované AI, jelikož chtějí ruční kvalitu.

Spolupráce s hudební skupinou Sabaton

Když švédská skupina Sabaton vypustila song Yamato (odkazující na legendární japonskou bitevní loď), na jehož klipu se podílel právě tým z Wargamingu, nasbírala jen za prvních pět dní milion přehrání na YouTube. „To byla obrovská produkce, spolupráce se chystala už od roku 2020 a bylo to velice přirozené spojení: Sabaton i Wargaming spojují válečná témata a hrdinství.“

Sabaton vyplouvají s Jamato. Ve hře World of Warships

Podobné odbočky od gamingu ke kultuře ostatně nejsou firmě cizí. World of Tanks, odvětví zaměřené na tanky, sponzoruje TankFest v Bovingtonu, který pořádá největší britské tankové muzeum, a je také partnerem Vojenského historického ústavu v Praze.

Za zmínku stojí i Longest Night of Museums, aktivita, která vznikla roku 2020, aby podpořila muzea v době covidu, kdy musela být zavřená. „Je to naše pomoc muzeím: naši kolegové připraví virtuální prohlídku lodí, která může mít skoro 10 hodin a streamuje se live,“ popisuje Váňa edukativní aktivity, které mají s týmem rovněž na starosti. Wargaming se kromě toho podílí na obnově bitevní lodě Texas – přispěli už statisíce.

Hrají muži i ženy, věkově nad průměrem

Wargaming si udržuje loajální zákazníky, sama firma pak uvádí, že jejich cílovka je mírně nad věkovým průměrem gamerů. „Hrají primárně muži 30–45 let, v Americe je průměr ještě vyšší, v Asii zase výrazně nižší. Hrají většinou muži, tátové od rodin, ani procento žen ale překvapivě není úplně zanedbatelné,“ uzavírá Jiří Váňa.

Taktická válečná hra World of Warships se spojila s heavy metalovou skupinou Sabaton. Lákají na novou skladbu inspirovanou legendární japonskou bitevní lodí i tematické bonusy.
Taktická válečná hra World of Warships se spojila s heavy metalovou skupinou Sabaton. Lákají na novou skladbu inspirovanou legendární japonskou bitevní lodí i tematické bonusy.
Hostem pořadu Industrial PODCAST je Jiří Váňa, produktový manažer hry World of Warships. Pořad moderuje Tomáš Válek. (19. března 2026)
Hostem pořadu Industrial PODCAST je Jiří Váňa, produktový manažer hry World of Warships. Pořad moderuje Tomáš Válek. (19. března 2026)
18. dubna 2026

Dvě stě lidí, 38 národností. Pražský Wargaming ukazuje sílu českého herního průmyslu

Hostem pořadu Industrial PODCAST je Jiří Váňa, produktový manažer hry World of...

Když Wargaming, mezinárodní společnost provozující bezplatné hry s historicko-vojenskou tematikou, otevíral na podzim roku 2017 pobočku v Praze, měl padesát zaměstnanců. Dnes, po více než pěti...

18. dubna 2026

