Monopol na pojištění cizinců končí. Odvrácení pokuty má v rukou znovu Senát

Ve středu se po dvou letech odhodlala Poslanecká sněmovna k ukončení monopolu na pojištění cizinců, který za minulé vlády prosadili dva poslanci hnutí ANO a zároveň členové správní rady VZP, Věra Adámková a Miloslav Janulík, kteří přesvědčili kolegy o správnosti tohoto kroku.

Hlasování dolní komory parlamentu konečně ukončilo stav, který průběžně kritizovali téměř všichni: ministerští úředníci, politici i pojišťovny.

Monopol způsobil, že cizinci ze zemí mimo EU, kteří přišli do České republiky na delší pobyt, museli uzavřít zdravotní pojištění s tuzemskou pojišťovnou. Podle zákona ho doteď mohli uzavřít pouze s PVZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna). Rodiny cizinců tak byly vydány na milost a nemilost stanoveným ceníkům a službám jediného subjektu.

Pojišťovna dostala do své „výhradní péče“ cizince v létě 2021 a se zdražováním nečekala. Už těsně před finálním schválením monopolu sazebníky vylétly místy i o 100 procent a pro mnohé pracovníky přicházející s rodinou do Česka se uzavření zdravotního pojištění stalo neřešitelným problémem.

Změna, která vedla k odebrání práva cizinců zvolit si zdravotní pojištění podle vlastní preference, vedla téměř okamžitě ke stížnosti České asociace pojišťoven (ČAP) k Evropské komisi.

„Hlavním důvodem podání stížnosti České asociace pojišťoven k Evropské komisi je zásadní nesouhlas se zavedením monopolu, který jednoznačně poškozuje koncové klienty a vylučuje z trhu konkurenci. Takový postup státu je zcela v rozporu se soutěžním právem EU,“ komentoval tehdy situaci Ivo Janda z advokátní kanceláře White & Case, která stížnost připravila.

Zajímavostí české politiky je, že proti zavedení monopolu se v roce 2021 významně postavila také ministerstva zdravotnictví a financí, tehdy obě vedená stranickými souputníky z ANO, Adamem Vojtěchem a Alenou Schillerovou, jimž tak současný stav dává za pravdu.

„Zavedení monopolu by odporovalo nejen pravidlům EU, ale vystavilo by Českou republiku také riziku řízení pro porušení evropského práva, jakož i riziku vysokých finančních sankcí a kompenzací soukromým pojišťovnám, které by ztratily možnost provozovat státem povolenou činnost,“ uvedli v té době v dopise adresovaném Poslanecké sněmovně.

Jako jeden z klíčových důvodů předkladatelů monopolu tehdy byly uváděny neúměrné náklady nemocnic způsobené „nekvalitním“, a tím pádem narůstajícími ošetřeními zdarma. Tento argument se ale nakonec také nepotvrdil.

Stávající vládní koalice dlouho deklarovala, že chce monopolní postavení PVZP zrušit. Senát poslal novelu zákona poslancům dolní komory již v zimě 2021. Její schválení ale trvalo dva roky a teprve po včerejšku putuje zpět do Senátu a v případě souhlasu dále k prezidentovi k podpisu.

Kromě Evropské komise a senátorů si na monopol PVZP stěžovali také samotní cizinci. Pro ně zavedení monopolu znamenalo náhlý nárůst cen pojištění. A to až do takové míry, že mnozí z nich byli nuceni řešit svou situaci pomocí půjček, aby mohli se svými dětmi zůstat v ČR. Nejde jen o cizince z exotických zemí. Tato situace negativně dopadala třeba i na občany Velké Británie, USA nebo třeba přichozí z válkou zasažené Ukrajiny.

„Můj manžel pracuje v Česku a platí daně jako každý jiný občan. Ale kvůli monopolu na zdravotní pojištění jsme se dostali do finanční pasti. Nemohli jsme si dovolit platit vysoké částky za pojištění našich dětí. To není spravedlivé,“ stěžuje si Jana z Ukrajiny.

Cizinci se aktivně zapojili do boje proti monopolu a podepisovali petice. Dodnes již více než 2500 lidí vyjádřilo svůj nesouhlas s touto neprůhlednou a omezující praxí. Jejich cílem bylo dosáhnout spravedlivého a rovnocenného přístupu ke zdravotní péči, který by respektoval jejich individuální potřeby a finanční možnosti.

Evropská komise zároveň tlačila na rychlé jednání a dlouho to vypadalo, že se cizinci nedočkají spravedlivého a transparentního systému zdravotního pojištění, který jim umožní svobodně si vybrat pojišťovnu a zajistit tak svou zdravotní péči bez nadměrného finančního zatížení. To se naštěstí dnešním rozhodnutím Poslanecké sněmovny změnilo, a pokud Senát normu potvrdí, České republika nebude vystavena řízení na evropské úrovni a případné pokutě za porušování unijního práva.