Ministrem Martinem Šebestyánem (za SPD) byl pak pověřen vedením bývalý politický náměstek ministra Miroslava Tomana za sociální demokracii a současný náměstek ústavu Pavel Veselý. Ministerstvo znovu vypíše výběrové řízení na ředitelskou funkci.
Výběr Veselého kritizuje bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), který připomněl, že ministerský audit ústavu loni prokázal pochybení, která šla za bývalým vedením instituce, kde byl právě i Veselý.
Nově pověřený ředitel situaci v ústavu označil za skoro katastrofální. Chce popsat, co se tam ve skutečnosti dělo.