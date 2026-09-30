Nejčastěji lidé AI platformy využívají k vyhledávání informací, psaní textů, překladům či generování obrázků. Každý čtvrtý ji také alespoň jednou měsíčně použije v souvislosti s životním stylem a více než polovina uvedla, že by s umělou inteligencí konzultovala svůj zdravotní stav. U mladších generací je tato ochota výrazně vyšší než u tzv. Baby Boomers, tedy lidí narozených v letech 1946-1964.
Nejrozšířenějším nástrojem zůstává ChatGPT.
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Přibylo také Čechů, kteří se umělé inteligence obávají. Jejich počet meziročně vzrostl o devatenáct procentních bodů na 31 procent. Čistě pozitivně AI hodnotí 44 procent dotázaných, což je podobné číslo jako loni. Výrazně naopak ubylo lidí se smíšenými pocity.
Nejčastější jsou obavy ze sběru citlivých dat – 63 procent respondentů také uvedlo, že se bojí zneužití informací, které chatbotovi sami sdělili. Sedm z deseti pak očekává, že se AI v budoucnu využije k šíření dezinformací.
„Umělá inteligence už není novinkou, ale každodenní součástí našich životů. Otázkou teď je, jestli jí lidé věří natolik, aby se na ni spolehli,“ řekl autor průzkumu Kamil Kunc z NMS.
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Rozdílně se však Češi dívají na pracovní trh. Zatímco čtyři pětiny věří, že jim technologie usnadní práci, bezmála dvě třetiny se zároveň obávají, že se zvýší nezaměstnanost. Pouze 22 procent uvedlo, že díky AI vzniknou nové pozice.
Nejvýraznější změny v následujících pěti letech očekávají v oblasti vzdělávání, médií a na trhu práce. Téměř sedm z deseti dotázaných také zmiňuje zdravotnictví.
„Lidé mají strach, že umělá inteligence ovlivní jejich zaměstnání a každodenní život. Právě proto jsme z robotiky udělali jedno z hlavních témat letošního Innovation Weeku,“ uvedl zakladatel projektu Týden inovací Lukáš Sedláček, který je zároveň autorem knihy Nazí v AI době.
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Sílící obavy se také promítají do postoje vůči regulaci. Tu považuje za nutnou 85 procent obyvatel. Více než polovina ale netuší, že Evropská unie už nějakou formu omezení zavedla a pouze osm procent má představu o tom, jak tato regulace funguje.
Silná shoda ovšem panuje v otázce, zda vygenerovaný obsah označovat. S tímto tvrzením souhlasí 93 procent respondentů, přestože 58 procent z nich si myslí, že AI příspěvky dokáže rozpoznat samo. Osm z deseti Čechů pak uvedlo, že se s tímto typem obsahu v posledním roce setkává častěji.