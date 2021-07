Náhradní výživné dosáhne až 3000 korun. Vyřizují ho úřady práce

Náhradní výživné jako novou sociální dávku zavádí ode dneška zákon. Úřad práce by měl vyplácet neplacené stanovené výživné či doplácet dlužnou částku, a to nejvýš do 3000 korun měsíčně až dva roky. Podmínkou je, že rodič peníze po dlužníkovi vymáhá v exekuci či u soudu. Alimenty od státu pak bude po dlužníkovi vymáhat úřad práce.



„Dnešní den je pro samoživitelské rodiny s dětmi naprosto průlomový. Po víc než 15 letech diskusí máme účinný zákon o náhradním výživném. Byla pro Českou republiku velká ostuda, že jsme zákon neměli,“ uvedla ministryně. Podle ní má sousední Slovensko podobnou normu od roku 2008. Šéfka resortu doufá, že novinka zlepší vymáhání alimentů v zemi a příští vláda ji bude dál vylepšovat.

Maláčová uvedla, že náhradní výživné má pomáhat dětem, které se ocitly v obtížné situaci „v důsledku toho, že stát nedokáže prosadit vymáhání“. Zmínila, že školáci ze samoživitelských rodin často nemohou kvůli nedostatku peněz jezdit na tábory, chodit do kroužků či na školní obědy. „Když mají děti znevýhodnění, tak zpoždění těžce dohánějí,“ dodala šéfka resortu práce.

Do 30 dnů vyřízeno

Žádost o alimenty od státu a doložené podklady úřad práce do 30 dnů posoudí a vyřídí. Při splnění podmínek začne dávku vyplácet. Rodiče budou vždy po čtyřech měsících dokládat, zda peníze od partnera či partnerky stále nedostávají. Po skončení poskytování náhradního výživného začnou úřady práce peníze po dlužnících vymáhat. Podle podkladů k zákonu se počítá s tím, že se podaří získat zpět zhruba desetinu výdajů. Autoři novely už dřív uvedli, že by ročně mohlo dorazit zhruba 24 000 žádostí. Vyplatit by se mohlo za rok asi 861,3 milionu korun.

Maláčová doufá, že se díky novince ale zlepší vymáhání alimentů v zemi a příští vláda bude zákon o náhradním výživném dál vylepšovat. Od nové dávky si slibuje i to, že stát získá údaje o počtu dětí neplatičů a výši dlužných částek. Zda byl o náhradní alimenty hned v prvních hodinách po jejich zavedení zájem a kolik úředníci za dnešek dostali žádostí, šéfka resortu neupřesnila.

Kvůli náhradnímu výživnému vzniklo na pracovištích úřadu práce po republice celkem 160 nových úřednických míst. Podle mluvčí generálního ředitelství úřadu práce 130 z nich je pro pracovníky pro vyřizování výživného a 30 pro zaměstnance, kteří budou peníze od dlužníků vymáhat.