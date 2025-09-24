Česko vyveze vojenský materiál za sto miliard korun. Většina končí na Ukrajině

  13:04
Vývoz vojenského materiálu z Česka letos může dosáhnout až 100 miliard korun. Většina exportu podle něj končí na Ukrajině. Loni se vývoz vojenského materiálu z ČR meziročně zvýšil o 86 procent a dosáhl hranice 91 miliard korun. „Dál už ale není moc kam růst,“ míní prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.
Treva-30 na veletrhu Eurosatory 2022. K odsunu automobilů, obrněných kolových...

Treva-30 na veletrhu Eurosatory 2022. K odsunu automobilů, obrněných kolových vozidel a jiné techniky využívá instalovanou hydraulickou vidlici v zádi vozidla | foto: Czechoslovak Group

Firmy holdingu Czechoslovak Group (CSG) a automobilka Tatra Trucks, která je s...
Moderní dělostřelecký systém Morana na podvozku Tatra Force 8×8 disponuje dělem...
Výcvik pilotů Slovakia Training Academy, která je součástí CSG, probíhá také v...
Český holding Czechoslovak Group měl na veletrhu Eurosatory 2022 spolu s...
12 fotografií

„Je velký optimismus, export stále roste, ale je nutné si uvědomit, že zhruba 70 až 75 procent z toho přímo nebo nepřímo končí na Ukrajině. Jde především o velkorážovou dělostřeleckou munici. Jsem přesvědčen, že v této oblasti už dál kapacity příliš neporostou. Nicméně může docházet k exportu nových sofistikovaných systémů,“ uvedl Hynek.

Podle něj hranici 100 miliard korun letos zbrojaři zlomí, ale výš už cifra zřejmě neporoste. „Ohledně dělostřelecké munice, ty kapacity razantním způsobem růst nemohou, chybí zdroje z chemického průmyslu. Je ale prostor, aby export rostl v jiných oborech,“ uvedl.

Řekl, že tedy rozhodně nečeká, že export vojenského materiálu znovu dosáhne meziročního zvýšení o více než 80 procent. „To nebude možné. A pokud by se tak stalo, bude to jen přeprodej něčeho, co se vyrobí jinde než u nás,“ prohlásil Hynek.

Společnost Excalibur Army ze skupiny CSG otevřela novou výrobní halu

Vývoz vojenského materiálu z Česka vzrostl loni meziročně zhruba o 86 procent a dosáhl přibližně 91 miliard korun. Vyplývá to z výroční zprávy o zahraničním obchodu s vojenským materiálem za rok 2024, kterou v červenci zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministerstvo udělilo podle dokumentu loni 1678 licencí k vývozu vojenského materiálu do 95 zemí v hodnotě skoro 105,3 miliardy korun.

Hodnota dovezeného vojenského materiálu představovala loni podle zprávy 26 miliard korun, což je růst skoro o 130 procent v porovnání s vojenským materiálem z roku 2023 za více než 11,5 miliardy korun. Dovozních licencí ze 42 zemí ministerstvo udělilo 668 s hodnotou zboží 110,4 miliardy korun, stojí v podkladu.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

