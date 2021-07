Rychlejší vyvlastnění umožní rychleji stavět, zní z ministerstva

„Návrh věcného záměru byl předložen vládě bez rozporu. Nedomníváme se tedy, že by při jeho projednávání měly být nějaké zásadní problémy.“ věří v hladké schválení Jiří Landa z ministerstva pro místní rozvoj, které předlohu připravilo.

Vyvlastnění je možné už v současnosti. Podle jakých norem se k němu tedy přistupuje?

V současné době je problematika vyvlastnění upravena zákonem o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě. Speciální úpravu pro vyvlastnění vybraných liniových staveb pak upravuje zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, takzvaný liniový zákon.



Jednotlivé účely vyvlastnění pak upravují speciální zákony, například zákon o pozemních komunikacích, energetický zákon, zákon o památkové péči, lázeňský zákon, ale také stavební zákon a další. V těchto speciálních zákonech jsou definovány stavby, pro jejichž realizaci je možno vlastnické právo omezit nebo odejmout.

A proč je tedy nutná tato nová navrhovaná úprava?

Při projednávání novely zákona o vyvlastnění v roce 2016 bylo v pracovních komisích Legislativní rady vlády ministerstvu doporučeno připravit zcela nový zákon o vyvlastnění a podrobit analýze celý stávající proces vyvlastňování. Přípravě nového zákona předchází příprava věcného záměru, který byl zařazen do Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 a který byl nyní předložen k projednání vládě.

Co přesně by se mělo po případném přijetí nového zákona změnit?

Hlavním cílem věcného záměru je zrychlení vyvlastnění, a to zkrácením délky řízení, snížením počtu a délky soudních řízení a urychlením zahajování staveb, které jsou na vyvlastňovacích procesech závislé.



Zvýšila by se i právní jistota v otázkách náhrady za vyvlastnění a zvýšení motivace k uzavírání dohod o získání práv. Řeší se i změny a instituty, které upravuje občanský zákoník. Například právo stavby, jakožto věcné právo, jelikož stávající zákon o vyvlastnění tuto úpravu občanského zákoníku ještě nezohlednil. Věcný záměr řeší také možné střety vyvlastňovacího a exekučního či insolvenčního řízení.

Jaké jsou podle vás šance na přijetí?

Návrh věcného záměru prošel standardním legislativním procesem. V rámci meziresortního připomínkového řízení byly vypořádány veškeré připomínky. Návrh byl proto předložen vládě bez rozporu. Nedomníváme se tedy, že by při jeho projednávání měly být nějaké zásadní problémy. Po schválení vládou budou zahájeny práce na paragrafovém znění návrhu nového zákona o vyvlastnění.