Firmy kvůli slabé poptávce odkládají stavby. Central Group stopl 700 bytů

„Rozhodli jsme se o rok odložit zahájení a prodej pokračující výstavby našich dvou největších projektů – Parkové čtvrti v Praze 3 a Tesly Hloubětín v Praze 9,“ uvedl ředitel Central Group Dušan Kunovský. Celkem se tak odsouvá prodej 730 bytů. Dalších 600 bytů v ostatních projektech společnost stále nabízí.

Firmy zabývající se výstavbou bytových domů dlouhodobě uvádí, že ceny nového bydlení ani ve zhoršující se ekonomické situaci neklesnou. Podle statistik Central Group i v průběhu letošního roku cena nových bytů rostla, a to tempem okolo sedmi procent. To se ovšem týkalo pouze prvního pololetí, od léta ceny nových bytů stagnují.

Zájemci přitom stránky s nabídkami stále navštěvují, poptávka tedy podle Kunovského nezmizela, pouze se odložila v čase.

Zatímco vloni se v Česku prodalo kolem sedmi a půl tisíce bytů, letos trh směřuje k polovičním číslům. Podle Kunovského jsou tak pryč doby, kdy se byty zpravidla prodají ještě před dokončením.

Co však bude na ceně ztrácet, jsou ceny starších bytů. Ty už ve srovnání s loňskými rekordními hodnotami spadly o deset procent a během následujících let mají ještě možnost dále klesnout až ke zhruba 30 procentům. Důvodem je mimo jiné i skutečnost, že starší byty – například ty panelové – mají ve srovnání s novou výstavbou mnohem horší energetickou bilanci. To se při současných cenách plynu a elektřiny projevuje v rostoucích nákladech na jejich vytápění.