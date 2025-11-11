Praha hostí výstavu mince Pyramidy v Gíze

Autor:
  14:53
Pražská pobočka společnosti Zlaťáky.cz otevřela speciální výstavu věnovanou nové sběratelské emisi zlaté mince Pyramidy v Gíze, která je třetí ze série Sedm divů světa. Návštěvníci ji mohou zhlédnout až do konce listopadu.
Z výstavy mince Pryamidy v Gíze

Z výstavy mince Pryamidy v Gíze | foto: Miroslav Nový

Z výstavy mince Pyramidy v Gíze
Z výstavy mince Pyramidy v Gíze
Z výstavy mince Pyramidy v Gíze
Z výstavy mince Pyramidy v Gíze
5 fotografií

Zlatá mince o váze 100 g a ryzosti 999,9/1000 vzdává hold nejstaršímu a dodnes jedinému dochovanému divu starověkého světa. Celosvětová limitace činí pouhých 47 kusů pro celý svět.

„Pyramidy v Gíze jsou dalším mistrovským dílem, které spojuje vysoký reliéf, precizní řemeslo a historickou autenticitu. Jsme rádi, že tuto výjimečnou emisi můžeme představit právě v Praze, a to v době, kdy zlato znovu potvrzuje svou roli bezpečného přístavu,“ uvedl Martin Štich, ředitel společnosti Zlaťáky.cz.

Umění v ryzím zlatě

Na rubu mince je vyobrazen monumentální pohled na Velkou pyramidu vystupující ze středu celé kompozice, zalitou paprsky egyptského slunce. V popředí se nachází vstupní chrám lemovaný sochami strážců v tradičních oděvech. Díky ražbě ve čtyřech vrstvách vzniká výrazná prostorová iluze, která podtrhuje realističnost motivu.

Z výstavy mince Pryamidy v Gíze
Z výstavy mince Pyramidy v Gíze
Z výstavy mince Pyramidy v Gíze
Z výstavy mince Pyramidy v Gíze
5 fotografií

Výstava se koná v okamžiku, kdy investoři po celém světě sledují prudký růst ceny zlata. Kov už překročil hranici čtyř tisíc dolarů za unci, k čemuž přispěly slabé výsledky z amerického trhu práce a pokles výnosů desetiletých státních dluhopisů. Tyto faktory zvýšily poptávku po zlatu jako po bezpečném a neúročeném aktivu.

„Zlato zůstává stabilním uchovatelem hodnoty, ať už ho investoři vnímají jako pojistku proti inflaci, nebo jako estetický předmět s historickým příběhem. Série Sedm divů světa spojuje oba tyto světy – investici i umění,“ doplňuje Martin Štich.

Výstava v pražské pobočce Zlaťáky.cz je přístupná během běžné otevírací doby. Každá mince z kolekce připomíná jeden z nejznámějších architektonických skvostů starověku. Po Zahradách Semiramidiných a Soše Dia v Olympii přichází třetí emise – Pyramidy v Gíze.

Vstoupit do diskuse
Témata: Mince, výstava, Zlato, Gíza

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

Praha hostí výstavu mince Pyramidy v Gíze

Z výstavy mince Pryamidy v Gíze

Pražská pobočka společnosti Zlaťáky.cz otevřela speciální výstavu věnovanou nové sběratelské emisi zlaté mince Pyramidy v Gíze, která je třetí ze série Sedm divů světa. Návštěvníci ji mohou zhlédnout...

11. listopadu 2025  14:53

Milovníků nikotinu neubývá. Světová zdravotnická organizace hledá, kde je problém

Ilustrační fotografie

Světová zdravotnická organizace WHO si příští týden v Ženevě připomene na konferenci COP11 dvacet let od vzniku Rámcové úmluvy o kontrole tabáku. Místo oslav ale bude mít konference států spíš nádech...

11. listopadu 2025  14:25

O historické vlaky drah se bude starat král modelové železnice Horn

Ředitel Království železnic Matěj Horn v kabině simulátoru pražského metra

Šéfem fondu, do kterého České dráhy vyčlení sbírku parních lokomotiv, další historická vozidla a pronajmou mu muzeum v Lužné u Rakovníka, bude tvůrce železničních kolejišť Matěj Horn z Království...

11. listopadu 2025  13:16

Dva metry čtvereční, 14 tisíc eur. Paříž pobouřil inzerát na „nemovitost s potenciálem“

Inzerát nabízel k prodeji 2 metry čtvereční obytného prostoru v Paříži za 14...

Výjimečná nemovitost, kterou lze přeměnit na intimní útočiště. Těmito slovy ještě před několika dny nabízela k prodeji sklad bez vybavení v Paříži jedna realitní kancelář. Cena: 14 000 eur. Tento...

11. listopadu 2025

Ceny elektřiny budou příští rok dál klesat, kvůli nim bude nižší i zisk ČEZ

Centrála společnosti ČEZ

Ceny elektřiny na energetickém trhu budou v příštím roce dál klesat. „Dolů je tlačí především klesající ceny plynu a rovněž nižší ceny emisních povolenek,“ uvedl člen představenstva a finanční...

11. listopadu 2025  12:10

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

11. listopadu 2025  10:14

Investovat do synteticky vyrobených diamantů je nesmysl, míní expert Kondratěnko

Diamantový podcast: Laboratoř vs. příroda. Velká diamantová revoluce

Investice do diamantů se nedá srovnat s koupí zlata nebo jiných komodit, kde pouze sledujete cenovou křivku. Podle experta Vladimíra Kondratěnka z kanceláře Arete Diamond je investice do diamantů...

11. listopadu 2025

Daň za desítky let otálení. Praha chvátá s odkládanými projekty, brzdí ji komplikace

Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Zakládání tunelu Dubeč a...

Kilometrové kolony aut, přeplněné vlaky i soupravy metra. Praha i stát se rychle snaží dokončit některé strategické dopravní stavby, které jsou v plánu už od minulého století a ulevily by metropoli....

11. listopadu 2025

Ptačí chřipka na Třebíčsku. Prozradila ji zelená játra, utratí 20 tisíc kachen

První kachny putovaly do kontejneru krátce před polednem.

Chov Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku má problém. Těsně před svátkem svatého Martina se v něm prokázalo ohnisko ptačí chřipky. Oznámil to ministr zemědělství v demisi Marek Výborný. Po započítání...

11. listopadu 2025  7:43,  aktualizováno  8:06

Láká vás investování do diamantů? Hitem jsou růžové drahokamy z Argyle

Ve spolupráci
Růžové diamanty

Jak se vyhnout padělkům z online aukcí? A proč by investoři měli vsadit na vzácné barevné diamanty z uzavřeného australského dolu Argyle? Nejen o tom nám vyprávěl Václav Vaněk, zakladatel a majitel...

11. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Speciální kufr na lahve vína? Bizarní nápad vyrostl do obřího byznysu za miliony

Vinař Tullio Masoni má nejmenší vinařství na světě. Na střeše svého domu.

Některé nápady znějí na první pohled směšně, jako třeba speciální kufr na lahve vína. Tato prostá myšlenka stála na začátku příběhu malého amerického startupu a postupně se proměnila v byznys s...

11. listopadu 2025

Drahé byty i úvěry. Mladí to mají s vlastním bydlením složité, cesta bývala jednodušší

Premium
ilustrační snímek

Drahé nemovitosti, s nimiž mzdy nezvládají držet krok, a k tomu hypotéky, které po přehnání inflační vlny zlevňují jen pomalu. To je situace, před níž v současné době stojí řada mladých lidí, kteří...

11. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.