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Vystačí Evropě zásoby plynu? Banka propočítala tři scénáře

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  10:02

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Evropské i české zásobníky plynu jsou před zimou naplněné méně než v předchozích letech. Mohou za to vysoké ceny způsobené válkou v Íránu a opatrnější přístup obchodníků k nákupům strategické suroviny. Analytický tým ČSOB a Patria Finance zpracoval několik scénářů, které modelují, zda Evropa zimní období energeticky ustojí.

„Evropa svádí tvrdý souboj s asijskou konkurencí o dodávky zkapalněného zemního plynu, aby na poslední chvíli doplnila své zásobníky. Ty jsou aktuálně naplněny jen ze 74 procent, nejméně za posledních patnáct let pro toto roční období a výrazně pod dlouhodobým průměrem okolo 90 procent,“ upozorňuje hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

Jeho tým vytvořil tři scénáře, které vycházejí z pozorovaného vývoje zásob plynu v posledních sezonách po roce 2022, které zachycují nové fungování trhu po energetické krizi. Základní scénář představuje průměrný průběh posledních čtyř topných sezon. Optimistický scénář odpovídá zimě s nejnižším čerpáním zásob ve sledovaném období, pesimistický scénář naopak vychází ze sezony s nejvyšším zaznamenaným čerpáním.

Scénáře vývoje stavu zásobníků plynu – graf lze zvětšit kliknutím

Modelové výsledky ukazují, že by se naplněnost evropských zásobníků mohla na konci března pohybovat mezi 12 a 39 procenty kapacity v závislosti na intenzitě zimního čerpání. „Ani v pesimistickém scénáři by tak neměla horší výchozí pozice znamenat fyzický nedostatek plynu v Evropě. Riziko opakování energetické krize z let 2021–2022 tak podle nás zůstává nízké, nikoli však nulové,“ říká Rusinko s tím, že kombinace mimořádně tuhé zimy a výrazného výpadku dodávek LNG by mohla vést k horšímu vývoji, než jaký zachycují scénáře.

Analýza ČSOB potvrzuje závěry energetiků i českého ministerstva průmyslu, podle nichž je Evropa v komfortnější situaci než dříve. „V letech 2021–2022 řešil trh především fyzickou dostupnost plynu a reálně existovalo riziko, že při kombinaci nízkých zásob, omezených dodávek z Ruska a chladné zimy nebude mít Evropa dostatek plynu k pokrytí spotřeby,“ připomíná Rusinko.

Zásobníky plynu v Česku jsou plné na 70 procent, Evropa zaostává

Evropský plynárenský systém prošel však od té doby výraznou transformací – rozšířila se LNG infrastruktura, zvýšila se diverzifikace dodávek, výrazně poklesla závislost na ruském plynu a část poptávky se trvale snížila.

Klíčovým parametrem pro nadcházející zimu tak zůstává cena plynu. „Očekáváme však, že nyní jde primárně o přechodný cenový šok. Jakmile geopolitické napětí postupně odezní a na trh ve velkém dorazí nová americká produkce LNG, měl by se evropský trh s plynem po letošní zimě vracet k přijatelnějším cenovým úrovním,“ uzavírá Rusinko.

Naplněnost zásobníků

Zdroj: Plynárenská infrastruktura v Evropě - AGSI (gie.eu)

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