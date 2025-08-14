Vedra zvedla poptávku po zmrzlinách, prodeje se zvýšily o desítky procent

  14:23
Prodeje zmrzlin se po částečném ochlazení poptávky v červenci opět zvedají, v mezitýdenním srovnání nárůst dosahuje i desítek procent. Návrat veder ukazuje také zvýšený zájem o výrobníky ledu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MF DNES

„Rozhodně pozorujeme výrazný nárůst poptávky po zmrzlinách s opětovným příchodem vysokých teplot. V mezitýdenním srovnání se jedná o nárůst přibližně o 40 až 50 procent,“ řekla spoluzakladatelka a ředitelka společnosti Nanooky Lenka Klusoňová.

V červenci podle Klusoňové naopak zájem ve srovnání s typickými letními dny klesl o 30 až 35 procent. „Zajímavé však bylo, že zatímco prodeje ovocných sorbetů klesly výrazněji, smetanové zmrzliny si udržely stabilnější odbyt, protože zákazníci je vnímají spíše jako dezert než osvěžení,“ doplnila.

Pátek může být nejteplejším dnem roku, bude až 38 °C. O víkendu se mírně ochladí

V řetězci Billa je zájem o zmrzliny proti předchozím chladnějším týdnům o pětinu vyšší. Na prodejích se podle mluvčí Dany Bratánkové z 80 procent podílejí nanuky s čokoládovou polevou a zmrzliny v kornoutu. „Druhou příčku v prodejích pak drží balení zmrzlin ve vaničkách a na třetím místě jsou rodinná multipack balení,“ řekla. Sorbety se podle ní na prodejích zmrzlin podílejí jednotkami procent. V Globusu je pak poměr mezi prodeji mléčných zmrzlin a sorbetů 60 ku 40, řekla mluvčí Aneta Turnovská.

Zájem je i o zmrzlinovače

Podle Alzy a Datartu rostou také prodeje zmrzlinovačů, v Datartu teď v srpnu meziročně téměř o pětinu. „V počtu prodaných kusů stále vedou zmrzlinovače s chladicí nádobou, ale trendem jsou modely s vestavěným kompresorem, což potvrzuje i průměrná prodejní cena zmrzlinovačů,“ uvedla mluvčí Datartu Petra Psotková. Za zmrzlinovač podle ní zákazníci letos utrácejí průměrně asi 2500 Kč.

V případě sorbetů vede příchuť jahoda, mango a kiwi, ze smetanových zmrzlin jsou nejoblíbenější vanilka, pistácie a slaný arašíd, řekla Klusoňová. Zájem podle ní roste třeba také o zmrzliny bez přidaného cukru.

Nealko pivo pravidelně pije 60 procent Čechů, sahají po něm v létě či při řízení

Osvěžit se Češi chtějí také domácím ledem, podle online srovnávače Heureka zájem o výrobníky ledu mezitýdenně stoupl asi o 18 procent, e-shop Alza pak proti uplynulým chladnějším dnům eviduje několikanásobně vyšší poptávku. „Obecně ale platí, že zákazníci si letos toto zboží nakoupili s předstihem. Trend, připravit se na léto s předstihem, je vidět i v meziročním srovnání – poptávka se posouvá do dřívějších měsíců,“ řekla mluvčí Eliška Čeřovská.

S opětovným příchodem veder se podle obchodníků zvyšují i prodeje přenosných lednic nebo zahradních grilů. „Horké dny jsou vždy impulzem k nákupům – zákazníci, kteří dosud váhali, se v takových chvílích častěji rozhodnou pořídit si zařízení pro ochlazení nebo pohodlnější letní grilování,“ doplnila Čeřovská.

