Vedra zvedla poptávku po zmrzlinách, prodeje se zvýšily o desítky procent

„Rozhodně pozorujeme výrazný nárůst poptávky po zmrzlinách s opětovným příchodem vysokých teplot. V mezitýdenním srovnání se jedná o nárůst přibližně o 40 až 50 procent,“ řekla spoluzakladatelka a ředitelka společnosti Nanooky Lenka Klusoňová.
V červenci podle Klusoňové naopak zájem ve srovnání s typickými letními dny klesl o 30 až 35 procent. „Zajímavé však bylo, že zatímco prodeje ovocných sorbetů klesly výrazněji, smetanové zmrzliny si udržely stabilnější odbyt, protože zákazníci je vnímají spíše jako dezert než osvěžení,“ doplnila.
V řetězci Billa je zájem o zmrzliny proti předchozím chladnějším týdnům o pětinu vyšší. Na prodejích se podle mluvčí Dany Bratánkové z 80 procent podílejí nanuky s čokoládovou polevou a zmrzliny v kornoutu. „Druhou příčku v prodejích pak drží balení zmrzlin ve vaničkách a na třetím místě jsou rodinná multipack balení,“ řekla. Sorbety se podle ní na prodejích zmrzlin podílejí jednotkami procent. V Globusu je pak poměr mezi prodeji mléčných zmrzlin a sorbetů 60 ku 40, řekla mluvčí Aneta Turnovská.
Zájem je i o zmrzlinovače
Podle Alzy a Datartu rostou také prodeje zmrzlinovačů, v Datartu teď v srpnu meziročně téměř o pětinu. „V počtu prodaných kusů stále vedou zmrzlinovače s chladicí nádobou, ale trendem jsou modely s vestavěným kompresorem, což potvrzuje i průměrná prodejní cena zmrzlinovačů,“ uvedla mluvčí Datartu Petra Psotková. Za zmrzlinovač podle ní zákazníci letos utrácejí průměrně asi 2500 Kč.
V případě sorbetů vede příchuť jahoda, mango a kiwi, ze smetanových zmrzlin jsou nejoblíbenější vanilka, pistácie a slaný arašíd, řekla Klusoňová. Zájem podle ní roste třeba také o zmrzliny bez přidaného cukru.
Osvěžit se Češi chtějí také domácím ledem, podle online srovnávače Heureka zájem o výrobníky ledu mezitýdenně stoupl asi o 18 procent, e-shop Alza pak proti uplynulým chladnějším dnům eviduje několikanásobně vyšší poptávku. „Obecně ale platí, že zákazníci si letos toto zboží nakoupili s předstihem. Trend, připravit se na léto s předstihem, je vidět i v meziročním srovnání – poptávka se posouvá do dřívějších měsíců,“ řekla mluvčí Eliška Čeřovská.
S opětovným příchodem veder se podle obchodníků zvyšují i prodeje přenosných lednic nebo zahradních grilů. „Horké dny jsou vždy impulzem k nákupům – zákazníci, kteří dosud váhali, se v takových chvílích častěji rozhodnou pořídit si zařízení pro ochlazení nebo pohodlnější letní grilování,“ doplnila Čeřovská.