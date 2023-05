Studenti si musí připravit větší obnos peněz, část univerzit zvyšuje kolejné

Za dvojlůžkový pokoj se sociálním zařízením v buňce 2+2 na koleji Hvězda platí studenti Univerzity Karlovy při dlouhodobém ubytování aktuálně 5790 korun měsíčně. Od začátku července se cena ubytování za třicet dní navýší na 6270 korun. Univerzita ceny zvyšuje i na ostatních kolejích.

„Ke změně ceny dochází v důsledku zvyšování vstupních nákladů, které se podílejí na poskytování ubytovacích služeb, a vysoké inflace,“ vysvětlil důvody navyšování cen Václav Hájek, tiskový mluvčí univerzity.

Kolejné na nejstarší české vysoké škole se oproti současným cenám zvýší v průměru o 8,1 procenta. Ke změně ceníku přistoupila univerzita zhruba po roce. „Poslední zvýšení cen kolejného proběhlo v červnu minulého roku a od té doby se cena ubytování nezměnila. Tehdy došlo ke zvýšení v průměru o 9 procent,“ zmínil Hájek.

Ceny ubytování na koleji Hvězda od 1. července 2023 Cena Kč/den, obsazeno 1-300 dní Cena Kč/den, obsazeno nad 300 dní 1 lůžkový pokoj 175 170 1 lůžkový pokoj NW 193 181 1 lůžkový pokoj se sociálním zařízením v buňce 1+1 237 232 1 lůžkový pokoj se sociálním zařízením 290 277 1 lůžkový pokoj se sociálním zařízením nadstandard 391 379 2 lůžkový pokoj 137 131 2 lůžkový pokoj XL 148 142 2 lůžkový pokoj se sociálním zařízením v buňce 2+2 213 209 Zdroj: Univerzita Karlova

Ubytování zdražuje i jinde

Karlova univerzita však není zdaleka jediná, která ceny ubytování pro studenty zvedá. Od začátku července, případně od září, zvyšuje ceny také Vysoká škola ekonomická v Praze, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích či Univerzita v Pardubicích.

K jistým úpravám cen přistupuje také Západočeská univerzita v Plzni. Mluvčí plzeňské univerzity však podotýká, že škola ceny nezvyšuje plošně, změna se dotkne 111 z 2568 lůžek.

„Jedná se o 111 jednolůžkových pokojů na zrekonstruované koleji Máchova 20, které nabízejí nejvyšší komfort ubytování a o něž je enormní zájem. U všech ostatních pokojů bychom i přes výrazně zvýšené náklady na elektrickou energii rádi udržely ceny na současné úrovni,“ zmínila tisková mluvčí univerzity Šárka Stará.

Zrekonstruované vysokoškolské koleje Západočeské univerzity v Máchově ulici (23. května 2022)

Některé vysoké školy s novým akademickým rokem ponechají ceny na stávající úrovni, k obměnám cen ale přistoupily již dříve v letošním roce. Příkladem je Mendelova univerzita v Brně, pražské ČVUT či Masarykova univerzita.

„Kolejné se v tomto kalendářním roce už nebude zdražovat. Před koncem topné sezony totiž vyplynulo z tehdejších dílčích dat, že se Masarykově univerzitě podařilo snížit svou spotřebu energií o zhruba 10-15 procent, což přineslo zajímavou úsporu, která se promítla také do univerzitní ekonomické rozvahy. Na jejím základě rektor Martin Bareš rozhodl, že se ceny kolejí v tomto kalendářním roce dál navyšovat nebudou,“ uvedl mluvčí Masarykovy univerzity Radim Sajbot.

Cena za ubytování ve dvojlůžkovém pokoji se podle ceníku zveřejněném na webu Masarykovy univerzity pohybuje od 146 do 219 korun za den, tj od 4380 do 6570 korun měsíčně. Cena za ubytování v jednolůžkovém pokoji se pak pohybuje od 168 do 278 korun za den, tj od 5040 do 8340 korun měsíčně.

Ceny možná i snížíme

Studenti České zemědělské univerzity v Praze se možná dočkají dokonce snížení cen za ubytování. Univerzita přitom na začátku roku ceny zvyšovala.

„Navýšení cen kolejného od 1.1. 2023 bylo u Kolejí a Menz ČZU tvořeno výhradně rozdílem mezi cenou za energie platnou pro ČZU do 31.12. 2022, která byla vzhledem k dobře vysoutěženým cenám poměrně nízká, a cenou novou, zásadně vyšší, kterou univerzita platí od 1.1. 2023,“ uvedla mluvčí České zemědělské univerzity v Praze Karla Mráčková.

Jak doplnila, pohyb cen energií univerzita sleduje a v průběhu roku 2023 trend cenového vývoje energií promítne rovněž do cen kolejného. S ohledem na vývoj cen energií předpokládá od akademického roku 2023/2024 jejich poměrné snížení.

Ukázka aktuálních cen za ubytování na kolejích České zemědělské univerzity Kolej Počet lůžek na pokoji Cena za den Cena za třicet dní Poznámka A, EFG, JIH 2 217 6510 buňky 2+2 s příslušenstvím BCD 2 226 6780 s vlastním příslušenstvím BCD 2 163 4890 bez vlastního příslušenství BCD 3 167 5010 s vlastním příslušenstvím BCD 4 136 4080 bez vlastního příslušenství Zdroj: ČZU

Obavy ohledně zvyšování cen s příchodem nového akademického roku si nemusí dělat ani studenti Univerzity Palackého, kolejné olomoucká univerzita naposled upravila v září loňského roku, další navyšování cen v tuto chvíli nemá v plánu.

„Už při zvyšování kolejného loni v září jsme počítali s navýšením ve vztahu k inflaci či růstu cen energií. Nakonec po vysoutěžení energie nezaznamenaly takový růst, jaký jsme očekávali. Současně jsme přistoupili k redukci provozních nákladů, ovšem s tím, že se to nijak nedotýká rozsahu poskytovaných služeb. Vnímáme také, že celkově náklady studentů významně rostou, máme tedy snahu je nezatěžovat dalšími výdaji,“ zmínil tiskový mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrlant.