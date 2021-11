VŠE zvolila nového rektora, školu povede expert na bankovnictví Dvořák

Funkční období nového rektora by mělo začít 1. dubna a trvat do konce března 2026. Musí ho ještě jmenovat prezident. Poté nahradí dosavadní rektorku Hanu Machkovou, která už po dvou funkčních obdobích do čela školy znovu kandidovat nemohla.

Dvořák získal potřebný počet hlasů už v prvním kole. Členové akademického senátu mu dali 25 hlasů, Mejzlík dostal pět hlasů. Pro zvolení byla potřeba nadpoloviční většina hlasů všech členů akademického senátu, tedy alespoň 16.

Dvořák je nyní na VŠE prorektorem pro studijní a pedagogickou činnost. V letech 2006 až 2014 zastával funkci děkana fakulty financí a účetnictví, v níž ho vystřídal jeho dnešní protikandidát na rektora. Jako odborník se Dvořák zaměřuje hlavně na komerční bankovnictví. Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace, rozkladové komise České národní banky a redakčních rad časopisů Finance a úvěr a Bankovnictví.

„Chci navázat na úspěšný rozvoj školy v uplynulých letech a Vysokou školu ekonomickou v Praze dále posunout k tomu, aby byla moderní efektivně řízenou univerzitou, která bude otevřená novým trendům. Moderní pro mne znamená především nabídku kvalitních studijních programů realizovaných s využitím moderních forem výuky, samozřejmě založených na vysoké úrovni vědeckovýzkumné činnosti,“ řekl Dvořák k prioritám. „Řízení univerzity musí být v mnohem větší míře postavené na datech, racionalizaci všech administrativních procesů a jejich digitalizaci. A VŠE se musí i více inspirovat zahraničními trendy, musí být více otevřená směrem k firmám, ale rovněž i ve vztahu ke studentům a absolventům, musí se aktivněji zapojit i do řešení našich aktuálních ekonomických problémů,“ popsal Dvořák.

VŠE má šest fakult, z toho pět v Praze a jednu v Jindřichově Hradci. V minulém roce na škole podle statistik ministerstva školství studovalo asi 13 660 lidí. Podle výroční zprávy z roku 2020 hospodařila s 1,2 miliardami korun z veřejných zdrojů.