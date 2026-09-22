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ČNB vydala výroční pětitisícovku. Ve frontě čekají stovky lidí, někteří tu nocovali

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  7:26aktualizováno  7:49
Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou bankovku (22. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...
Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...
Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...
Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...
35 fotografií
Speciální pětitisícová bankovka se speciálním holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na začátek prodeje jich před centrální bankou v úterý ráno čekaly stovky. Dlouhá fronta se klikatila přes Příkopy až do Jindřišské ulice.

Jedním z prvních zájemců, kterého ráno zastihlo přímo před vstupem do budovy centrální banky byl sběratel z Tábora. Ten čekal na bankovku dvacet hodin. „Mám to už spočítané, čekám tu pravidelně vždycky na všechno. Baví mě to, je to adrenalin být první,“ hlásil po noci strávené na skládací židličce.

Dana, která přijela z Benátek nad Jizerou, vstávala ve čtyři. Do fronty se dostala někdy kolem šesté – a to už dav sahal až do poloviny Nekázanky. I ta si sebou přivezla skládací židli. „Nejsem nadšenec do sbírání bankovek, ale beru to jako investici,“ řekla s úsměvem redaktorce iDNES.cz.

Česká národní banka připravila pětitisícovou bankovku s holografickým přetiskem. Den před uvedením do prodeje ji pracovníci banky ukázali. (21. září 2026)

Další čekající – Honza a Klára – se kvůli bankovce seznámili, poznali se v tramvaji podle nezbytných židliček. Oba čekají poprvé, pověřili je příbuzní. „Už do toho ale myslím nikdy nepůjdeme,“ shodli se.

Fronta měřící stovky metrů se vinula v úterý ráno i centrem Brna, kde moravští zájemci oblehli pobočku ČNB v Rooseveltově ulici. „Čekám tady od půl třetí, to nás tady bylo asi dvacet. Ve čtyři to už začalo více přibývat, to nás bylo padesát,“ řekl jeden z čekajících Jiří Padal. Pětitisicikorunu si chce schovat.

„To jsem nečekal, jedu sem sto kilometru od Dačic,“ dodal Zdeněk Hochman, který byl před půl osmou ke konci zhruba 400 metrů dlouhé fronty, v níž čekala odhadem tisícovka lidí.

Fronta na výroční pětitisícovku před pobočkou ČNB v Brně (22. září 2026)

Česká národní banka vydala bankovku v nominální hodnotě 5 tisíc korun vzoru 2023 se speciálním stříbrným přítiskem s barevnými efekty a portréty Masaryka. Emise připomíná 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé, která byla první samostatnou centrální bankou Československa. K dispozici je pouze 200 000 kusů a zájemci je mohou získat pouze přímo na pokladnách poboček ČNB v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě výměnou za hotovost.

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou bankovku (22. září 2026)
Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou bankovku (22. září 2026)
Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou bankovku (22. září 2026)
Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou bankovku (22. září 2026)
35 fotografií

Česká národní banka vydává oficiální pamětní bankovky teprve od roku 2019, předtím jí to zákon neumožňoval. Do současnosti si numismatici mohli pořídit trilogii s názvem „Budování československé měny“. Stokoruny s motivem Aloise Rašína (2019), Karla Engliše (2022) a Viléma Pospíšila (2026) vydala ČNB v nákladech po 20 tisících kusech. Nejnovější kousek je tak výrazně dražší a zároveň je ho oproti minulosti k dispozici desetinásobné množství.

„Vydáním této výroční bankovky si připomínáme sto let od zahájení činnosti Národní banky Československé, která položila základy moderního centrálního bankovnictví na našem území. Věřím, že zaujme nejen sběratele, ale také lidi, kteří se zajímají o historii naší měny a českého bankovnictví,“ říká členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková.

Na jubilejní dvacetikoruny čekali lidé hodiny. Masaryk už je i na Aukru

Výroční bankovka má stejné rozměry, výtvarné zpracování i ostatní parametry jako běžně obíhající bankovka 5 000 Kč vzoru 2023 a je zákonným platidlem v České republice. Od standardní bankovky se odlišuje speciálním přítiskem vytvořeným aplikací fólie s nanoefekty technologií horké ražby.

Fólie je provedena ve stříbrném metalickém designu s proměnlivými barevnými efekty, které se mění podle úhlu pohledu a dopadu světla. Hlavním motivem nanostruktury je slavnostní logo ČNB k 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé, jehož autorem je akademický malíř a autor písma na českých bankovkách Jan Solpera.

Součástí přítisku jsou také dva portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a QR kód odkazující na tematické stránky ČNB věnované tomuto výročí.

Podívejte se, jak se tiskne první česká pamětní bankovka

Zájemci si budou moci na pokladnách zakoupit také unikátní přebal určený k uložení výroční bankovky. Vyrobeno jich bylo 30 000 kusů. Přebal v ceně 100 Kč včetně DPH bude k dostání na stejných pokladnách, a to v maximálním počtu jednoho kusu na osobu.

Výměna výročních bankovek bude probíhat stejně jako běžná hotovostní operace na pokladně ČNB. Pracovníci pokladen ověří pravost a platnost předložených bankovek a následně vydají odpovídající počet výročních bankovek s přítiskem.

Základní informace k výroční bankovce

  • Nominální hodnota : 5 000 Kč
  • Vzor: 2023 s přítiskem
  • Emisní den: 22. září 2026
  • Náklad: 200 000 ks
  • Limit výměny: max. tři bankovky na osobu
  • Forma úhrady: pouze formou výměny za tuzemské bankovky v odpovídající hodnotě
  • Počet přebalů: 30 000 ks
  • Cena přebalu: 100 Kč včetně DPH
  • Limit zakoupení: jeden kus na osobu
  • Forma úhrady: v hotovosti, platební kartou nebo převodem v podobě okamžité platby prostřednictvím QR kódu
  • Distribuce: výhradně prostřednictvím přepážkových pokladen ČNB (Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava)
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