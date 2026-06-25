Česká značka ve světě sama nestačí. Nutný je servis i inovace, shodují se odborníci

Lounge – pořad iDNES.tvSledovat další díly na iDNES.tv
České výrobky mají ve světě stále dobré jméno. Jenže doba, kdy mohlo na exportních trzích stačit označení „Made in Czech Republic“, je pryč. Hosté debaty iDNES Lounge se shodli, že tradice zůstává důležitou výhodou, ale sama o sobě už zákazníky nepřesvědčí.
Hosté pořadu
Tomáš Kratochvíl
Manufaktura
Tomáš Kratochvíl vystudoval biokybernetiku a během své profesní kariéry získal zkušenosti v neziskovém, veřejném i soukromém sektoru. Specializuje se na analytiku, návrhy a integraci procesů. Na vzniku a rozvoji značky Manufaktura se podílí od jejího počátku a dlouhodobě stojí za jejím směřováním jako české značky postavené na tradici, kvalitě a vlastním vývoji.
Evžen Chlanda
skupina TEDOM
Evžen Chlanda je marketingovým ředitelem strojírensko-energetické skupiny TEDOM. Odpovídá za marketing, interní komunikaci, public relations i oblast corporate governance. Před příchodem do TEDOM působil v řadě vedoucích pozic v telekomunikacích, médiích a finančních službách, kde se věnoval především strategickému řízení značek a komunikaci.
Miroslav Stříbrný
Česká exportní banka
Miroslav Stříbrný působí více než třicet let v bankovním sektoru. V současnosti zastává pozici ředitele úseku obchodu a exportního financování v České exportní bance. Během své kariéry se věnoval obchodnímu a korporátnímu financování v institucích jako ČSOB či HSBC, vedl korporátní a strukturované bankovnictví ve SBERBANK CZ a jako senior viceprezident v CITIBANK EUROPE získal rozsáhlé zkušenosti v oblasti financování, správy aktiv, tržních rizik, akvizic i rozvoje obchodu.
„České výrobky mají velkou tradici a řada zahraničních trhů na ně pořád slyší. Je ale potřeba na značce neustále pracovat. Samotné jméno nestačí,“ říká Miroslav Stříbrný z České exportní banky.
Podobně to vidí i Evžen Chlanda ze skupiny TEDOM. „Nesmíme usnout na vavřínech. Značka pomáhá, ale musí jít ruku v ruce s inovacemi, kvalitou a službami,“ tvrdí.
Český původ nestačí
Pro Tomáše Kratochvíla je český původ dokonce základem celé firemní identity. „Na značce ‚Vyrobeno v Česku‘ jsme postavili celý náš příběh. Letos jsme na trhu 35 let a věříme, že český původ má stále hodnotu,“ říká.
Jenže právě původ výrobku dnes podle exportérů rozhoduje méně než dřív. Klíčová je schopnost nabídnout zákazníkovi něco navíc. „Cena už není hlavní argument. Vyhrává ten, kdo kromě produktu nabídne servis, záruky, školení nebo financování. O zakázkách dnes rozhoduje celková přidaná hodnota,“ vysvětluje Stříbrný.
Manufaktura proto staví na emocích a zážitku. „Snažíme se být love brand. Nestačí mít kvalitní výrobek. Potřebujete skvělý design, služby a myšlenku, která vás odliší od konkurence,“ říká Kratochvíl.
Právě originalita podle něj pomáhá českým firmám obstát v globální konkurenci. „Byli jsme první, kdo třeba přišel s pivní kosmetikou. Navázali jsme na českou tradici a dodnes je to v zahraničí jeden z poznávacích znaků naší značky,“ popisuje.
V energetice je situace podobná. TEDOM vyrábí své klíčové motory v Česku a navazuje mimo jiné i na tradici někdejší značky LIAZ. Ani tam už ale nestačí dodat samotný výrobek.
„Dnes nejde jen o to něco vyrobit a prodat. Musíte zákazníkovi navrhnout řešení, zprovoznit ho a dlouhodobě servisovat. To je hodnota, kterou zákazníci hledají,“ říká Chlanda.
Čínská konkurence
Velkou výzvou zůstává rostoucí konkurence, zejména z Asie. České firmy podle Stříbrného často nenarážejí na kvalitu výrobků, ale na podmínky financování a rozsah státní podpory.
„Technologicky jsme konkurenceschopní. Problém je, že asijské firmy přicházejí s financováním na desítky let a podporou svých států. To je něco, proti čemu se velmi těžko soupeří,“ upozorňuje.
Role státu však podle hostů nespočívá jen v dotacích. Důležitější je předvídatelné a stabilní prostředí. „Nečekáme, že nám stát bude rozdávat peníze. Potřebujeme stabilní legislativu, jasná pravidla a férové podmínky pro podnikání,“ říká Kratochvíl.
iDNES LOUNGESledovat další díly na iDNES.tv
Přesto zůstávají všichni tři optimisty. Český průmysl má podle nich budoucnost, pokud si udrží know-how, inovace a schopnost vytvářet výrobky s vysokou přidanou hodnotou. „Máme chytré lidi, tradici i kvalitní školy. Budoucnost určitě máme. Jen to nepůjde samo,“ říká Stříbrný.
A jak bude značka „Made in Czechia“ vypadat za deset let? Podle Chlandy nezmizí: „Věřím, že česká značka bude silnější než dnes. Máme kvalitní firmy, skvělé dodavatele a stále víc firem, které dokážou uspět nejen výrobkem, ale i nápadem a službou.“