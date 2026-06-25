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Česká značka ve světě sama nestačí. Nutný je servis i inovace, shodují se odborníci

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
České značky mají ve světě stále silný zvuk, to samo o sobě už ale úspěch nezaručí. Podle Tomáše Kratochvíla z Manufaktury, Evžena Chlandy ze skupiny TEDOM a Miroslava Stříbrného z České exportní banky rozhodují inovace, služby, schopnost prosadit se na globálním trhu i podpora konkurenceschopného prostředí. Jak řekli v pořadu iDNES Lounge, české firmy mají na čem stavět, nesmějí však usnout na tradici.

Lounge – pořad iDNES.tv

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České výrobky mají ve světě stále dobré jméno. Jenže doba, kdy mohlo na exportních trzích stačit označení „Made in Czech Republic“, je pryč. Hosté debaty iDNES Lounge se shodli, že tradice zůstává důležitou výhodou, ale sama o sobě už zákazníky nepřesvědčí.

Hosté pořadu

Tomáš Kratochvíl
Manufaktura

Tomáš Kratochvíl vystudoval biokybernetiku a během své profesní kariéry získal zkušenosti v neziskovém, veřejném i soukromém sektoru. Specializuje se na analytiku, návrhy a integraci procesů. Na vzniku a rozvoji značky Manufaktura se podílí od jejího počátku a dlouhodobě stojí za jejím směřováním jako české značky postavené na tradici, kvalitě a vlastním vývoji.

Evžen Chlanda
skupina TEDOM

Evžen Chlanda je marketingovým ředitelem strojírensko-energetické skupiny TEDOM. Odpovídá za marketing, interní komunikaci, public relations i oblast corporate governance. Před příchodem do TEDOM působil v řadě vedoucích pozic v telekomunikacích, médiích a finančních službách, kde se věnoval především strategickému řízení značek a komunikaci.

Miroslav Stříbrný
Česká exportní banka

Miroslav Stříbrný působí více než třicet let v bankovním sektoru. V současnosti zastává pozici ředitele úseku obchodu a exportního financování v České exportní bance. Během své kariéry se věnoval obchodnímu a korporátnímu financování v institucích jako ČSOB či HSBC, vedl korporátní a strukturované bankovnictví ve SBERBANK CZ a jako senior viceprezident v CITIBANK EUROPE získal rozsáhlé zkušenosti v oblasti financování, správy aktiv, tržních rizik, akvizic i rozvoje obchodu.

„České výrobky mají velkou tradici a řada zahraničních trhů na ně pořád slyší. Je ale potřeba na značce neustále pracovat. Samotné jméno nestačí,“ říká Miroslav Stříbrný z České exportní banky.

Podobně to vidí i Evžen Chlanda ze skupiny TEDOM. „Nesmíme usnout na vavřínech. Značka pomáhá, ale musí jít ruku v ruce s inovacemi, kvalitou a službami,“ tvrdí.

Český původ nestačí

Pro Tomáše Kratochvíla je český původ dokonce základem celé firemní identity. „Na značce ‚Vyrobeno v Česku‘ jsme postavili celý náš příběh. Letos jsme na trhu 35 let a věříme, že český původ má stále hodnotu,“ říká.

Jenže právě původ výrobku dnes podle exportérů rozhoduje méně než dřív. Klíčová je schopnost nabídnout zákazníkovi něco navíc. „Cena už není hlavní argument. Vyhrává ten, kdo kromě produktu nabídne servis, záruky, školení nebo financování. O zakázkách dnes rozhoduje celková přidaná hodnota,“ vysvětluje Stříbrný.

Manufaktura proto staví na emocích a zážitku. „Snažíme se být love brand. Nestačí mít kvalitní výrobek. Potřebujete skvělý design, služby a myšlenku, která vás odliší od konkurence,“ říká Kratochvíl.

Hosty pořadu iDNES Lounge na téma Vyrobeno v Česku jsou (zleva) ředitel společnosti Manufaktura Tomáš Kratochvíl, marketingový ředitel TEDOM energie Evžen Chlanda, moderátor iDNES Vladimír Vokál a ředitel financování a obchodu České exportní banky Miroslav Stříbrný. (22. června 2026)
Miroslav Stříbrný, ředitel financování a obchodu České exportní banky (22. června 2026)
Tomáš Kratochvíl, ředitel společnosti Manufaktura (22. června 2026)
Evžen Chlanda, marketingový ředitel TEDOM energie (22. června 2026)
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Právě originalita podle něj pomáhá českým firmám obstát v globální konkurenci. „Byli jsme první, kdo třeba přišel s pivní kosmetikou. Navázali jsme na českou tradici a dodnes je to v zahraničí jeden z poznávacích znaků naší značky,“ popisuje.

V energetice je situace podobná. TEDOM vyrábí své klíčové motory v Česku a navazuje mimo jiné i na tradici někdejší značky LIAZ. Ani tam už ale nestačí dodat samotný výrobek.

„Dnes nejde jen o to něco vyrobit a prodat. Musíte zákazníkovi navrhnout řešení, zprovoznit ho a dlouhodobě servisovat. To je hodnota, kterou zákazníci hledají,“ říká Chlanda.

Čínská konkurence

Velkou výzvou zůstává rostoucí konkurence, zejména z Asie. České firmy podle Stříbrného často nenarážejí na kvalitu výrobků, ale na podmínky financování a rozsah státní podpory.

„Technologicky jsme konkurenceschopní. Problém je, že asijské firmy přicházejí s financováním na desítky let a podporou svých států. To je něco, proti čemu se velmi těžko soupeří,“ upozorňuje.

Role státu však podle hostů nespočívá jen v dotacích. Důležitější je předvídatelné a stabilní prostředí. „Nečekáme, že nám stát bude rozdávat peníze. Potřebujeme stabilní legislativu, jasná pravidla a férové podmínky pro podnikání,“ říká Kratochvíl.

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Přesto zůstávají všichni tři optimisty. Český průmysl má podle nich budoucnost, pokud si udrží know-how, inovace a schopnost vytvářet výrobky s vysokou přidanou hodnotou. „Máme chytré lidi, tradici i kvalitní školy. Budoucnost určitě máme. Jen to nepůjde samo,“ říká Stříbrný.

A jak bude značka „Made in Czechia“ vypadat za deset let? Podle Chlandy nezmizí: „Věřím, že česká značka bude silnější než dnes. Máme kvalitní firmy, skvělé dodavatele a stále víc firem, které dokážou uspět nejen výrobkem, ale i nápadem a službou.“

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