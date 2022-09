Výrobci elektřiny si uvědomují, že situace je vážná a spolupracují, řekl Fiala

Jednání, o němž Fiala informoval se pravděpodobně týkalo zastropování ceny pro výrobce. Evropská komise totiž podle uniklých materiálů z minulého týdne podpořila cenový strop u některých technologií pro výrobu elektřiny, jež nevyužívají plyn.

Česká strana nyní hovoří o „dočasném zastropování ceny elektřiny“ vyráběné z uhlí, jádra či obnovitelných zdrojů. Zdaněné zisky by pak mohly být přerozděleny na pomoc spotřebitelů.

O zastropování cen hovořil Fiala ve Strakově akademii také s dodavateli elektřiny a plynu, doplnil. „Diskusi jsme vedli také o zajištění dodávek plynu pro nadcházející topnou sezonu. Dodávky plynu dodavatelé zajištěné mají, ale stejně jako vláda vyzývají spotřebitele k potřebným úsporám energií,“ napsal Fiala.

Návrh připravený pro páteční mimořádné jednání ministrů energetiky členských zemí EU představila dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. EK navrhuje zavést cenový strop na plyn dovážený z Ruska. Vedle toho unijní exekutiva počítá i s využitím neočekávaných zisků energetických firem na pomoc ohroženým spotřebitelům či s povinným omezením spotřeby elektřiny v nejvytíženějších hodinách.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela za STAN ve středu ráno při jednání senátního výboru pro hospodářství řekl, že Česko se pokusí otázku možného zastropování cen plynu z Ruska z programu jednání vyjmout. Podle něj jde spíše o politický nástroj, nikoliv o řešení současné energetické krize v Evropě. V pátek chce jednat například o oddělení cen elektřiny a plynu, daňových změnách pro výrobce a distributory energií nebo o emisních povolenkách.

Petr Fiala @P_Fiala Na Úřad vlády jsem svolal jednání s největšími výrobci elektřiny v ČR. Výrobci si uvědomují, že současná situace může mít dalekosáhlé negativní dopady na ekonomiku, a spolupracují na přípravě modelu zastropování cen. (1/2) oblíbit odpovědět

Zastropování pro domácnosti se řeší

Podle vyjádření, které v úterý deníku Právo poskytl Fialův poradce Jakub Kajzler, se řeší i zastropování ceny elektřiny pro domácnosti a firmy. Cena elektřiny by se měla pro domácnosti i firmy zastropovat na úrovni šesti až deseti korun za kilowatthodinu. „Bavíme se o parametrech, mělo by to být v intervalu šest až 10 korun,“ řekl Právu Kajzler.

O cenovém stropu pro domácnosti nebo veřejné služby mluví také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Ministr zároveň upozornil, že bude nutné také řešit zásah do státního rozpočtu. Ten se bude odvíjet od dalšího vývoje na trhu s energiemi a na dohodách EU, uvedl. Firmám by chtěl nabídnout kompenzace.

Opatření ministerstvo připravilo, protože případná dohoda, které dosáhnou ministři zemí EU zodpovědní za energetiku, nebude k řešení krize stačit. „Máme proto téměř připraven soubor opatření na regulaci a zásah do cen energií. Ta budou zaměřena na všechny skupiny spotřebitelů – domácnosti, veřejné služby, i firemní sektor,“ řekl ministr.