Zákon má výrobcům uložit povinnost opravovat vybrané domácí spotřebiče i po uplynutí záruční lhůty, a to za přiměřenou cenu a v přiměřené době. Stanovuje také další podmínky oprav. Povinnost se bude vztahovat například na chladničky, pračky, myčky, vysavače nebo mobilní telefony, pokud výrobek není zničen.
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Senátorka Zuzana Ceralová Petrofová (za ODS) vyjádřila obavy, zda bude možné nové povinnosti v českých podmínkách realizovat. Podle ní může mít zákon dopady na zaměstnanost.
Zákon navazuje na novelu o ochraně spotřebitele, jejímž cílem je mimo jiné zamezit klamavému informování o dopadech výrobků na životní prostředí, takzvanému lakování nazeleno. Novela zároveň prodlužuje záruční dobu ze dvou na tři roky od zakoupení výrobku v případě, že byl během záruky opravován.