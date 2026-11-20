Čistá spotřeba elektřiny v Česku dosáhla ve třetím čtvrtletí 13,6 terawatthodiny (TWh), což představuje meziroční nárůst o 3,2 procenta. Vyšší odběr zaznamenaly všechny skupiny zákazníků podobným tempem. V případě podnikatelů představovalo navýšení o 3,7 procent, u velkoodběratelů na velmi vysokém napětí se odběr zvýšil o 3,5 procent, u domácností porostl o 3,1 procento a u velkoodběratelů na vysokém napětí o 2,3 procenta.
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Podle Jana Lišky, vedoucího oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, nabízejí statistiky spotřeby elektřiny a plynu za třetí letošní čtvrtletí dva odlišné příběhy. „V případě elektřiny rostla spotřeba poměrně rovnoměrně ve všech měsících a u všech kategorií odběratelů. Spotřeba plynu naopak vzrostla pouze u velkoodběratelů, ostatní skupiny odběratelů ji snížily, domácnosti dokonce o 14 procent,“ uvádí.
Vodním elektrárnám uškodilo sucho
Domácí elektrárny vyrobily celkem 17,9 terawatthodiny elektřiny, tedy o 12,4 procenta více než ve stejném období loni. Díky tomu vývoz převýšil dovoz o 3,1 TWh.
Základem české energetiky zůstávají jaderné a parní elektrárny, které pokryly více než 77 procent celkové produkce. Zatímco jádro přidalo 2,2 procenta, parní elektrárny zvýšily výrobu téměř o pětinu.
Skokanem čtvrtletí se ale staly paroplynové elektrárny, jejichž produkce vystřelila o 140,4 procenta. Hlavním důvodem je provoz elektrárny Počerady, která loni od poloviny srpna do konce září stála.
Dařilo se i obnovitelným a akumulačním zdrojům – přečerpávací elektrárny vyrobily o 48,7 procenta více, solární o 22,4 procenta a větrné o 18,6 procenta. Naopak vodní elektrárny se kvůli suchu propadly téměř o pětinu a mírný pokles (-1,6 procenta) zaznamenaly i plynové a spalovací zdroje.
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Proměna tuzemské energetiky se projevuje i v celkovém instalovaném výkonu, který ke konci září mírně klesl o 0,6 procenta na 23,5 gigawattu (GW). Zatímco výkon parních elektráren se snížil o 7,4 procenta, fotovoltaika posílila o 10,1 procenta.
Energetický regulační úřad navíc do svých čtvrtletních statistik nově zařadil přehled zařízení pro ukládání energie. Jejich celková kapacita na konci září dosáhla 3,2 GWh, což je meziroční skok o 48,3 procenta.
Spotřebu plynu táhli vzhůru velkoodběratelé
Spotřeba zemního plynu v Česku ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o čtyři procenta na celkových 10,1 terawatthodiny. Při zohlednění dlouhodobého teplotního normálu činil nárůst dokonce 5,9 procenta – průměrná teplota v tomto období dosáhla 18 °C, což bylo o 1,3 stupně více než loni.
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Celková čísla ale zkresluje jediná skupina zákazníků. Odběr plynu totiž rostl výhradně u velkoodběratelů, a to o 9,8 procenta. Hlavním důvodem byl již zmiňovaný letošní provoz paroplynové elektrárny Počerady. Vzhledem k podílu velkých firem na tuzemské spotřebě to stačilo k tomu, aby se celková bilance dostala do plusu. Všechny ostatní skupiny odběratelů naopak plynem šetřily. Domácnosti snížily spotřebu dokonce o výrazných 14,1 procenta, střední odběratelé o 8,4 procenta a maloodběratelé o pět procent.
Změny nastaly i v samotné přepravní soustavě a zásobnících. Tok plynu do české plynárenské soustavy se meziročně snížil o 16,4 procenta a výstup ze soustavy klesl dokonce o 81,7 procenta. Méně plynu bylo také v tuzemských podzemních zásobnících, kde stav provozních zásob ke konci září zaostával za loňským rokem o 26,8 procenta.
Co ovlivňuje účty na konci roku
Zatímco v první polovině letošního roku byly ceny pro koncové zákazníky relativně příznivé a řada dodavatelů zlevňovala, od srpna velkoobchodní ceny plynu na burze (TTF) výrazně vzrostly kvůli geopolitickému napětí na Blízkém východě a nižší naplněnosti evropských zásobníků. Řada velkých dodavatelů proto oznámila zdražování ceníků pro nadcházející období, což domácnosti v aktuální topné sezoně znovu motivuje k úsporám.
Data distributorů nicméně ukazují, že zájem o nové plynové přípojky u domácností i nadále mírně roste. Plyn zůstává pro řadu majitelů domů dostupnou alternativou při výměně starých kotlů na tuhá paliva.