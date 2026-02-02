Výrazná pomoc regionům. Program ČSOB rozdělil přes 5,1 milionu korun

Podzimní vlna programu ČSOB pomáhá regionům skončila opět úspěšně. ČSOB se spolu s veřejností podařilo vybrat částku přesahující 5,1 milionu korun. Vůbec největší podporu dostal projekt Rekondiční pobyt, za kterým stojí Spolek zdravotně postižených občanů a jejich přátel z Moravskoslezského kraje.
Rekordní pomoc regionům. Program ČSOB rozdělil přes 5,1 milionu korun | foto: ČSOB

Program ČSOB pomáhá regionům v podzimní vlně roku 2025 opět potvrdil, že spolupráce banky a komunity má reálný dopad. Do 15 regionů po celém Česku putuje na dobročinné účely celkem 5 147 272 Kč. Tato částka vdechne život 71 konkrétním nápadům, které zlepší každodenní život lidem v jejich nejbližším okolí. ČSOB přispěla částkou 2 360 000 Kč, zbylých téměř 2,8 milionu korun mezi sebou vybrali sami lidé.

„Díky podzimní vlně ČSOB pomáhá regionům jsme se opět zaměřili na efektivní podporu projektů s pozitivním společenským přínosem. S aktivním zapojením veřejnosti jsme společně podpořili iniciativy, které přispívají ke zlepšování zdraví a kvality života v regionech, ochraně životního prostředí či opravy památek,“ vyjmenovává Marek Loula, člen představenstva ČSOB.

Od pomoci lidem k ochraně přírody

Nejvyšší částku, celkem 271 500 Kč, se v této vlně podařilo vybrat na projekt Spolku zdravotně postižených občanů a jejich přátel (SZPOaJP) z Moravskoslezského kraje. Tyto prostředky umožní uspořádat týdenní rekondiční pobyt pro děti a mladé dospělé s tělesným handicapem z Ostravska.

ČSOB pomáhá regionům

  • 5 147 272 Kč – celková částka na dobročinné projekty
  • 15 regionů v celém Česku
  • 71 podpořených nápadů
  • 2 360 000 Kč – příspěvek ČSOB
  • 2 787 272 Kč – darovali lidé

„Každodenní život lidí s těžkým tělesným postižením je velmi náročný, a proto bychom jim ho chtěli zpříjemnit alespoň týdenním pobytem s různorodými aktivitami. Součástí pobytu jsou například rehabilitační cvičení, masáže, hipoterapie nebo canisterapie. Obrovským přínosem pobytu je správné nasměrování psychiky k překonávání bariér,“ vysvětluje Kamil Třos z organizace SZPOaJP.

Na pomyslném druhém místě skončil projekt stavby kaple v Krnalovicích, v jedné z nejmladších vesnic v Česku. Nadační fond kaple Krnalovice z Moravskoslezského kraje obdrží celkem 252 123 Kč.

Na třetím místě se umístil tzv. manifest cirkulární ekonomiky z Jihomoravského kraje. Na dobročinný obchod v srdci Brna vybrala Nadace Veronica celkem 116 400 Kč.

Pětici celorepublikově nejúspěšnějších uzavírají projekt z Olomouckého kraje s názvem Pomoc zahřeje, jehož cílem je pomoct osamělým seniorům přečkat zimu a centrální online registr psích dárců krve Červená tlapka z Prahy.

Podpora projektů ve všech krajích

Princip programu ČSOB pomáhá regionům je jednoduchý a transparentní. Odborná porota vybírá v každém regionu čtyři finalisty, pátý projekt postupuje na základě hlasování veřejnosti. Dobročinným projektům banka poskytuje komunikační podporu. K darům poskytnutým od veřejnosti pak ČSOB přidává svoje příspěvky. V každém regionu rozděluje 160 000 Kč, přičemž konkrétní výše podpory závisí na úspěšnosti projektu. Nejúspěšnější projekt získá 50 000 Kč, další při splnění podmínek částky 40 000, 35 000, 25 000 a 10 000 Kč.

„Naše dosavadní zkušenost ukazuje, že program není jen o finanční pomoci, ale i o motivaci. Podporujeme organizace, aby samy aktivně sháněly prostředky. Skvěle se nám osvědčil princip, čím víc vyberete vy, tím víc přidáme my,“ uzavírá Marek Loula z ČSOB.

