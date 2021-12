Obchodníci zlevňují zboží, někteří až o 80 procent. Výprodej potrvá do února

„Výprodej na našem webu startuje těsně po Štědrém dni. Je pro nás důležité zaručit zákazníkům poctivé slevy, tedy do výprodeje dáváme pouze produkty, které nabízejí minimálně slevu 10 procent oproti běžné ceně. Tu kontrolujeme robotem a je počítaná jako nejnižší cena za posledních 30 dní,“ říká mluvčí Alza.cz Daniela Chovancová.

Konkurenční onlinový prodejce Mall.cz připravil pro zákazníky slevy až do výše 80 procent, které potrvají několik týdnů. Výprodej se má týkat tisíců výrobků napříč sortimentem, především domácích spotřebičů, elektroniky, hraček či oblečení. „Produkty se budou průběžně měnit a určitě zařadíme i sortiment, který zákazníkům nějakým způsobem zpříjemní nebo zjednoduší čas strávený doma,“ uvádí mluvčí Mall.cz Pavla Hobíková.

Království hraček Bambule nabídne slevy do 60 procent. „Slevy se budou týkat vybraných produktů z vánoční nabídky napříč celým portfoliem, ať už to jsou panenky, plyšové hračky nebo hry. V polovině ledna najdou zákazníci na našem e-shopu výprodejový online leták Zimní hity až do výše 60 procent. Slevová akce bude trvat do konce února,“ popisuje marketingová ředitelka společnosti Wormelen Group Jana Krčková.

Slevy už nejsou jako dříve

E-shop s módou a doplňky Zoot zahájil slevy 25. prosince. „Výprodej klasicky potrvá do konce ledna, nicméně ke konci už je menší výběr, protože zákazníci si nejhezčí kousky většinou uloví v první vlně,“ říká výkonný ředitel Milan Polák. Slevy v odvětví módy nicméně podle něj po první vlně pandemie koronaviru klesly. Zdražila se doprava a další vstupní náklady, prodejci si proto nemohou dovolit nabízet takové slevy jako dříve.

Někteří obchodníci začali se slevami už před Vánoci a nyní v nich jen pokračují. „Předvánoční slevové akce v sortimentu textilu, obuvi, hraček se týkají několika tisícovek produktů. Výše slev se liší dle sortimentu a výprodeje potrvají až do posledního týdne měsíce ledna,“ doplňuje Aneta Turnovská, mluvčí hypermarketů Globus.

S předstihem zlevnil také prodejce nábytku Asko. „Slevy ve výši až 70 procent platí pro vybraný nábytek a bytové doplňky – zlevněno je přes tisíc produktů napříč celým sortimentem – a končí v půlce ledna příštího roku,“ upřesňuje marketingová ředitelka společnosti Asko Nábytek Andrea Štěpánová.

Podle ředitele obchodního centra Galerie Harfa Pavla Hradce novoroční výprodeje začnou u jednotlivých prodejců hned po vánočních svátcích, naplno se pak rozběhnou v lednu a potrvají do jeho konce. „Vzhledem k pandemickým vlnám a omezením v letech 2020 a 2021 se může zboží rychleji vyprodávat a slevové nabídky se tak mohou v průběhu času měnit,“ upozorňuje Hradec.

Ředitel centra Freeport Fashion Outlet Jan Procházka prohlašuje, že zákazníci mohli letos nakupovat výhodněji až o 10 procent po celý rok kvůli přebytku zboží vzniklému v souvislosti s pandemií.

„Tento rok historicky poprvé navíc začaly slevy již o posledním předvánočním víkendu. Obchodníci zlevňovali zboží o další desítky procent z outletových cen, které musí být podle pravidel minimálně o 30 procent nižší než běžné ceny,“ tvrdí Procházka.

Také v pražské Fashion Arena Prague Outlet letos zahájili slevy již před Vánoci. „Povánoční výprodeje jsme spustili záhy po Štědrém dni 26. prosince a potrvají až do konce ledna se slevami až 70 procent. V polovině února pak vyvrcholí zákaznicky vyhledávanými Finálními slevami,“ říká Lenka Čapková, ředitelka centra Fashion Arena Prague Outlet.