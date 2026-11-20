Tři vyprodané koncerty v O2 areně během jediného dne. Osmačtyřicet bytů, které našly kupce za 48 hodin. Anebo cyklistické oblečení, k němuž se členové klubu dostanou dříve než ostatní zákazníci. Přestože jde o rozdílné obory, spojuje je podobný princip. Nabídka přichází k lidem, kteří už interpreta, značku nebo poskytovatele znají a mají důvod jejich sdělení sledovat. Komunita se tak vedle prostoru pro sdílení zájmů stává také cestou k prodeji.
Klasická reklamní kampaň často začíná hledáním lidí, které by produkt mohl zajímat. U prodeje přes komunitu vzniká část tohoto vztahu předem. Fanoušci sledují hudebníka, cyklisté se účastní společných vyjížděk a zájemci o nemovitosti odebírají informace o trhu.
Obchodní síla komunity nemusí stát na nepřetržité společné diskusi. Může vycházet i ze vztahu k jednomu člověku, jeho tvorbě a ochotě sledovat informace přímo od něj.