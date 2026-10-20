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Výnosy z bateriových úložišť nejsou samozřejmost, zaznělo na konferenci

Dáša Hyklová
  16:01

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Konference Akumulace a Flexibilita 2026, kterou v Praze pořádala Asociace AKU-BAT. (20. října 2026) | foto: Dáša Hyklová, iDNES.cz

Evropská elektrizační soustava bude v příštích letech potřebovat výrazně více flexibility. Podle studie evropských provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E se její potřeba související s proměnlivostí výroby a spotřeby mezi lety 2025 a 2033 přibližně zdvojnásobí. Rychle rostoucí bateriový trh však přináší kromě příležitostí také nová investiční rizika, zaznělo na konferenci Akumulace a Flexibilita 2026, kterou v Praze pořádala Asociace AKU-BAT.

V loňském roce přibylo 36 gigawatthodin (GWh) nové kapacity a podle středního scénáře evropské asociace zastupující odvětví solární energie SolarPower Europe by měla celková kapacita bateriových úložišť v Evropské unii do roku 2030 vzrůst ze zhruba 77 na 470 GWh.

Další studie, kterou zveřejnila evropská asociace provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E, předpokládá přibližné zdvojnásobení celoevropských potřeb flexibility spojených s proměnlivostí výroby a spotřeby mezi roky 2025 a 2033. Potřeba krátkodobé flexibility a schopnosti rychle měnit výkon má podle studie přibližně zdvojnásobit svou úroveň již do roku 2030. Jde o modelové výsledky popisující potřeby soustavy, nikoli o prognózu instalovaného výkonu konkrétní technologie.

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Jak zdůrazňuje Jan Fousek, ředitel Asociace AKU-BAT a předseda představenstva Solární asociace, rostoucí potřebu flexibility nelze pokrýt pouze výstavbou bateriových úložišť. Významnou roli budou podle něj hrát také řiditelné výrobní zdroje, kogenerace, chytře řízené průmyslové provozy a další.

„Rozhodující bude schopnost tyto zdroje koordinovat a využívat jejich potenciál podle aktuálních potřeb elektrizační soustavy. Právě zde se otevírá prostor pro agregátory, kteří mohou flexibilitu jednotlivých zařízení a odběrných míst spojovat a nabízet ji na trhu. To vede k efektivnějšímu využití stávající infrastruktury a tím i snížení ceny elektřiny koncovým zákazníkům, jelikož je možné ušetřit část nákladů v elektrizační soustavě,“ uvedl Fousek.

Jak potvrdil Martin Kašák, ředitel sekce Energetický trh ve společnosti ČEPS, nejsložitější je uřídit vyrovnanost elektrické sítě, ve které musí v každé vteřině platit rovnice: výroba = spotřeba. Při nečekaném výpadku velkého zdroje nebo náhlé změny spotřeby musí řídicí systémy ČEPS zareagovat v řádu sekund až milisekund. K tomu využívají služby výkonové rovnováhy. Právě bateriová úložiště pomáhají extrémně rychle vykrývat krátkodobé výkyvy. Dlouhodobý nedostatek energie v řádu dnů či týdnů však vyřešit nedokážou. „Zdrojová základna se mění a tomu se přizpůsobuje celá soustava,“ dodal.

Je třeba propojit pravidla trhu a tarify

Aby se tento potenciál mohl naplno uplatnit také v České republice, nestačí pouze rozšiřovat instalovanou kapacitu baterií a dalších flexibilních zdrojů. Stejně důležité je vytvořit podmínky pro jejich efektivní zapojení do energetického systému, zaznělo na konferenci. Základní legislativní rámec přinesla novela energetického zákona Lex OZE III a od září 2026 se otevřel trh nezávislé agregaci.

Zásadní změnu má dále přinést inovovaná tarifní struktura (ITS), kterou připravuje Energetický regulační úřad. Pro odběratele připojené na hladinách velmi vysokého a vysokého napětí (VVN a VN) počítá návrh se zavedením od 1. ledna 2027. Dosavadní platbu za rezervovanou kapacitu má nahradit kombinace plateb za rezervovaný příkon a maximální naměřený čtvrthodinový odebraný výkon. Cílem je spravedlivěji rozdělit náklady na distribuční infrastrukturu a motivovat odběratele k efektivnějšímu využívání kapacity sítí a to je jen začátek.

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„Koncem října chceme spustit konzultační proces týkající se nových tarifů na velmi vysokém a vysokém napětí. Pilotní projekt na hladině nízkého napětí zřejmě nestihneme. Je to skutečně oříšek,“ přiznal Alexandr Černý ředitel Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce na ERÚ. Jak dodal, ERÚ na tom bude ještě pracovat.

„Můžeme spustit pilotní projekt, ale ještě nemáme o něm přesnou představu a proto to nemá cenu,“ řekl. Podle něj každá taková změna má poražené a vítěze a ti poražení si pohorší. „Snažíme se ty dopady vyvážit, ale ta změna je složitá,“ uvedl ředitel Černý.

Podle odhadů ERÚ by změna mohla vést ke snížení celkového rezervovaného příkonu o 3 300 MW, tedy přibližně 15 procent, a uvolnění dosud nevyužívané kapacity pro další účastníky trhu. Potenciální úsporu v regulovaných cenách úřad vyčísluje až na 2,5 miliardy korun ročně. Nejde přitom o zvýšení celkového objemu prostředků vybíraných za distribuci, ale o změnu způsobu jejich rozdělení mezi zákazníky. Dopady na jednotlivé odběratele se proto mohou lišit podle jejich skutečného využívání rezervovaného příkonu.

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„Nová tarifní struktura významně ovlivňuje také ekonomiku bateriových úložišť a průmyslové flexibility. Stále větší hodnotu bude mít schopnost podniků řídit svůj odběrový profil, snižovat výkonové špičky a efektivně kombinovat výrobu, spotřebu a akumulaci. Návrh ERÚ zároveň otevírá prostor pro zvýhodnění zařízení, která budou efektivně využívat distribuční síť pro akumulaci elektrické energie,“ uvedl Martin Panáč, předseda představenstva Asociace AKU-BAT a ředitel SAF. Jak dodává, v budoucnu bychom se měli dočkat i dynamických distribučních tarifů, které budou velkou výzvou nejen pro odběratele elektrické energie, akumulační technologie, průmyslové podniky ale i pro distribuční společnosti.

Schopnost provozovatelů baterií rozhodne

Rychle rostoucí bateriový trh přináší vedle příležitostí také nová investiční rizika. Ekonomika bateriových úložišť závisí na vývoji cen silové energie v průběhu dne, na dostupnosti služeb výkonové rovnováhy, rozvoji obnovitelných zdrojů energie, technických parametrech zařízení i budoucích pravidlech trhu. Významnou úlohu budou i nadále hrát agregátoři a jejich schopnost predikce a reakce na měnící se podmínky na trhu s flexibilitou.

Z dlouhodobého hlediska proto nemusí být udržitelné stavět investiční rozhodnutí pouze na očekávání výnosů z jedné služby. Provozovatelé budou stále více potřebovat kombinovat různé způsoby využití baterií a současně zohledňovat jejich vzájemná omezení, náklady na provoz a degradaci.

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„Bateriová úložiště dnes představují technologicky i obchodně komplexní oblast energetiky. Zajistit jejich dlouhodobou návratnost vyžaduje nejen hlubokou znalost samotné technologie, ale také pokročilý energetický management, kvalitní predikce vývoje trhu a schopnost průběžně optimalizovat provoz. Výnosy z poskytování služeb výkonové rovnováhy nelze považovat za dlouhodobě garantované,“ upozorňuje Tomáš Mužík, výkonný ředitel, Nano Energies CZ. Podle něj úspěšné projekty musí vycházet z realistických finančních modelů, důsledného řízení rizik a schopnosti efektivně kombinovat různé zdroje příjmů.

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„O budoucnosti bateriového trhu nebude rozhodovat pouze množství instalované kapacity, ale především schopnost provozovatelů zajistit dlouhodobě udržitelnou ekonomiku svých projektů,“ říká Mužík.

Význam akumulace a flexibility dnes přesahuje samotnou transformaci energetiky, shodli se účastníci konference. Pokračující válka na Ukrajině, útoky na energetickou infrastrukturu a nestabilita světových trhů s palivy podle nich znovu ukazují, jak zásadní je pro Evropu bezpečnost dodávek a schopnost omezovat dopady vnějších krizí na ceny energie. Evropská energetika musí současně zajistit rostoucí spotřebu elektřiny, rozvoj průmyslu i integraci nových výrobních zdrojů, které budou zvyšovat soběstačnost EU.

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