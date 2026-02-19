Dozorčí rada SZIF bude řešit vymáhání dotací po Agrofertu, pozvala i ministra

Předseda dozorčí rady Státního zemědělského investičního fondu (SZIF) a bývalý poslanec opozičního hnutí STAN Tomáš Dubský svolal na úterý jednání rady k vymáhání dotací po skupině Agrofert premiéra Andreje Babiše. Na zasedání Dubský pozval předsedu fondu Petra Dlouhého i ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD).

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní službě. Na snímku premiér Andrej Babiš. (22. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Dozorčí rada je kontrolním orgánem fondu, Dubský ji řídí od prosince 2024. Rada kontroluje činnost fondu, hospodaření i naplňování jeho poslání.

„Zajímalo by mne, proč ještě nebyly učiněny kroky k vymáhání neoprávněně vyplacených dotací, což všichni veřejně sledujeme,“ uvedl. STAN podle něj prosazuje zastropování dotací na jednoho skutečného majitele.

Ministr před týdnem informoval, že stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude dokončeno v řádu dnů. SZIF o něm bude poté informovat veřejnost. Promlčení možnosti dotace vymáhat podle něj nehrozí, lhůta uplyne až v prosinci příštího roku.

Šebestyán tak reagoval na prosincové rozhodnutí Městského soudu v Praze, podle něhož drůbežárna Schrom Farms z holdingu Agrofert vrátila dotaci 1,6 milionu korun neoprávněně, neboť SZIF o vrácení požádal až po uplynutí čtyřleté lhůty. Ministerstvo verdikt napadlo u Nejvyššího správního soudu s odkazem na to, že městský soud nevzal v úvahu desetiletou lhůtu podle zákona o SZIF. Na případ upozornil server iROZHLAS.cz.

Agrofert získal zakázky od státu i poté, co se Babiš stal premiérem

Ministr zopakoval, že řízení s koncernem Agrofert o vrácení zemědělských dotací SZIF v celkové výši přes sedm miliard korun, za dobu první Babišovy vlády kvůli jeho střetu zájmů nezahájil. Podle Šebestyána k tomu nebyla objevena ani právní analýza, na kterou se loni odvolával jeho předchůdce v čele ministerstva Marek Výborný (KDU-ČSL).

Právní analýza „prostě nebyla dohledána“, uvedl Šebestyán. „Takže nevím, jaký je přesný rozsah této zpochybněné částky,“ uvedl ministr k sedmimiliardové sumě. Pokud by SZIF měl podklady pro vymáhání dotací po Agrofertu, jistě by tak učinil ještě před nástupem současné vlády, míní Šebestyán.

Zásadní bude, zda se Babiš nebude snažit ovlivňovat chod Agrofertu, reagují politici

Na analýzu SZIF se před loňskými sněmovními volbami odkazoval Výborný, když tvrdil, že stát bude nezákonně vyplacené dotace po Agrofertu vymáhat. ČTK už dříve řekl, že minimálně u dvou společností holdingu Agrofert byly zahájeny kontroly a uskutečnilo se vypořádání námitek už v době jeho působení na ministerstvu. Předpokládal další kroky.

Z právní analýzy podle bývalého ministra jednoznačně vyplývá, že ustanovení zákona o střetu zájmů se vztahuje na všechny typy podpor, tedy i na nárokové a národní dotace, nejen projektové. Poukázal i na rozhodnutí soudů v této věci.

Server Seznam Zprávy uvedl, že SZIF, který byl zadavatelem analýzy, dokument má, odmítl ale potvrdit, zda je v něm kategoricky uvedeno, že je nezbytné miliardy vymáhat.

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Švihlíková: Odliv českých miliard udržuje blahobyt Západu i sociální smír v Německu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)

Z Česka podle ekonomky Ilony Švihlíkové každoročně odtékají stovky miliard korun – a politické elity to tiše přehlížejí. V Rozstřelu na iDNES.cz uvedla, že oficiálních 300 miliard je jen část reality...

Restaurace vítají EET i nižší daň na nealko. Výrobci ji chtějí protlačit i v obchodech

Pokladní systém Dotykačka.

Návrat elektronické evidence tržeb (EET) a snížení DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách patřily k hlavním bodům středeční tiskové konference ministryně financí Aleny Schillerové....

19. února 2026  14:52

Maďarsko hrozí zastavením exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu. Důvodem je Družba

Ilustrační snímek

Maďarsko zvažuje zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví dodávky ropy ropovodem Družba. Uvedl to šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás, informuje agentura...

19. února 2026  13:41

Skřípění brzd na německé dráze. DB Cargo ruší polovinu míst, propustí tisíce lidí

Seřaďovací nádraží DB Cargo v Hagenu je ústředním zařízením pro sestavování...

Německý železniční nákladní dopravce DB Cargo plánuje zrušit skoro polovinu pracovních míst v zemi. O práci by tak přišlo zhruba 6200 lidí téměř ve všech odděleních společnosti. Agentuře DPA to řekl...

19. února 2026  11:21,  aktualizováno  13:38

Ceny pohonných hmot v Česku mírně klesly, benzin je levnější než před rokem

ilustrační snímek

Ceny pohonných hmot v uplynulém týdnu nepatrně klesly. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 33,19 koruny, před týdnem byl o tři haléře...

19. února 2026  12:31

Země NATO musí dohnat dluhy minulosti, říká šéf průmyslového tygra ze Slovácka

Společnost Ray Service se sídlem ve Starém Městě, je mezinárodním výrobcem...

Společnost Ray Service ze Starého Města u Uherského Hradiště zažívá rozvoj, o kterém si většina jiných může nechat jen zdát. Zatímco před deseti lety měla tržby 250 milionů korun, v roce 2025 už to...

19. února 2026  12:22

Airbus zvýšil provozní zisk o třetinu na 7 miliard eur, brzdí ho dodávky motorů

Letoun Airbus A350-1000 přelétá nad 55. Pařížskou leteckou show

Podle výsledkové zprávy za loňský rok zvýšil evropský výrobce letadel Airbus upravený provozní zisk (EBIT) o 33 procent na 7,13 miliardy eur (172,6 miliardy Kč). Problémy s dodávkami motorů pro...

19. února 2026  9:22

Chcete platit za elektřinu méně? Klíčem jsou aktuální ceny na trhu

Advertorial
Měli jsme vizi světa, kde ceny energií určuje trh a ne dodavatelé, říkají...

Díky změně v obchodování s elektřinou už domácnosti nemusejí doplácet na roční cenové odhady a vysoké marže u „fixů“ nebo tarifů na dobu neurčitou, ale mohou za elektřinu platit tolik, kolik opravdu...

19. února 2026

Jen pár dětí na oboru. Zájem o řemesla mizí, hrozí problémy

ilustrační snímek

Klíčové profese ve stavebnictví citelně chybějí, zároveň ale řada učebních oborů postupně zaniká. Dokreslují tak úpadek zájmu o řemesla v Česku. Jsou řemesla, která se vyučují už jen na několika málo...

19. února 2026

Další otřes pro živočišný výzkumný ústav. Nový ředitel skončil už po čtvrt roce

Premium
Přeštické prase, Výzkumný ústav se mimo jiné zabývá tímto druhem prasátek.

Výzkumný ústav živočišné výroby, který procházel loni vleklou krizí, z níž mu měl pomoci nový ředitel Marek Turčáni, se znovu vrací do období nejistoty. Turčáni, který do funkce přišel jako odborník...

19. února 2026

O dost zdraží počítače, mobily i auta. Vše kvůli AI, bere čím dál víc paměťových čipů

Pohled na čerstvě osazenou PCB. Jde o testovací várku, kde nejsou osazeny USB...

Globální trh s elektronikou čelí krizi v důsledku nedostatku paměťových čipů, který je výsledkem rozsáhlých investic do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI). To vede k prudkému růstu cen...

18. února 2026  20:42

Bayer chce finančně urovnat spory kolem Roundupu. Akcie giganta klesají

ilustrační snímek

Německý agrochemický gigant Bayer navrhl urovnání dlouholetých sporů kolem herbicidu Roundup. Jeho dceřiná společnost Monsanto chce zaplatit až 7,25 miliardy dolarů (asi 149 miliard korun) za...

18. února 2026

Kofole loni klesly příjmy. Viníky jsou nejhorší počasí za deset let a cukrová daň

Kofola (Ilustrační foto)

Nápojářské skupině Kofola loni klesly tržby meziročně o tři procenta na 10,75 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy EBITDA se podle předběžných neauditovaných hospodářských výsledků snížil o 3,2...

18. února 2026  19:24

