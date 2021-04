Vlasy za tisíce. Nejcennější jsou přírodní blond, říká podnikatelka

Dělají to zákaznice pro peníze?

Samozřejmě. Pokud ženy nabízí vlasy k výkupu, dělají to nejspíš kvůli penězům. Před třemi lety jsme ale založili i nadační fond, tam o peníze až tak nejde. Lidé se ostříhají proto, aby mohli pomáhat dalším, a to je právě na tom pěkné. My jejich culík naceníme a peníze jdou do fondu.

Veronika Suchá Svůj salon vede už třináct let. Podnikatelskou cestou se vydala hned po studiu na vysoké škole. Vlasy jsou její vášní a mají pro ni vysokou hodnotu. Se svým manželem od roku 2016 pomáhá i potřebným a daruje paruky těm, kteří je skutečně potřebují.

Pozorujete během pandemie příliv zákaznic? Nevyužívají prodej vlasů, jako způsob, jak si přivydělat?

Dá se to brát ze dvou stran. Vlasů do fondu chodí rozhodně méně, protože jsou zavřená kadeřnictví. Málokdo se chce ostříhat bez kadeřnice. Celkově ovšem nabídek chodí mnohem více. Často je musíme odmítat, protože jde většinou o krátké délky, třeba i deseticentimetrové vlasy, které absolutně nedokážeme využít. Řekla bych, že pociťujeme určitou nervozitu v tom smyslu, že by zákaznice asi peníze za vlasy chtěly. Reálných výkupů je ale určitě méně.

Máte i zákazníky mužského pohlaví?

Ano. Zhruba třicet až čtyřicet procent našich zákazníků jsou muži. Kolikrát mají i hezčí vlasy, protože se nebarví, zbytečně je nezatěžují stylingovými přípravky, takže mají i zdravější vlasy.

A co stálí zákaznici nebo zákaznice? Máte takové?

Momentálně vykupujeme vlasy hlavně nad padesát centimetrů, takových vlasů zase tolik není a trvá dlouho, než taková délka naroste. O pravidelnosti se nedá úplně mluvit. Měli jsme asi dva zákazníky, kteří se za posledních jedenáct let vrátili.

Jak dlouho trvá, než narostou padesáticentimetrové vlasy?

Některým to může trvat třeba patnáct let. Někteří lidé mají „super schopnosti“ a rostou jim vlasy relativně rychle. Pokud si nezastříhávají konečky, trvá to zhruba sedm let.

A jak přesně výkup vlasů probíhá?

Nejdříve je třeba vlasy ostříhat, k nám se dostává odstřižený culík. Musíme vlasy zvážit a naměřit. Bere se vždy průměrná délka. Nejdelší vlasy, které jsou v culíku třeba z deseti procent, se vůbec nepočítají. Často od klienta přijdou vlasy, které označuje jako padesáticentimetrový cop. Ve finále to jsou jen třiceticentimetrové vlasy. Všechny vlasy, které jsou kratší než dvacet pět centimetrů, se vyčesávají ven. Až potom schvalujeme výslednou částku. Asi čtyřicet procent vlasů se musí vyčesat. A poté se vyhodnotí, na jaký produkt se vlasy využijí, většinou na výrobu paruky. Vlasy se také musí nabarvit, dezinfikovat a upravit tak, aby byly připraveny k tomu, aby je mohl nosit někdo další.

Takže vlasy barvíte?

Podle toho, co se k nám dostane. Vykupujeme barvené, ale i šedé nebo prošedivělé vlasy. Pokud jde o krásný zdravý nebarvený vlas, nemusí se třeba barvit vůbec. Většina se ale barví.

Jaké vlasy jsou nejcennější?

Určitě blond. A je jedno, jestli je to cop o délce 40 nebo 70 centimetrů. V Česku pravá blond není skoro vůbec, dostane se k nám jeden culík z tisíce, takže to je opravdu rarita. Spolupracujeme se salony ve Finsku a Švédsku, abychom nějaké přírodní blond vlasy vůbec měli.

Jaké mají naopak nejnižší hodnotu?

Všechny s tmavými a černými odstíny, těch je nadbytek na celém světě. Dají se sehnat v jakékoliv zemi, jak v zemích na východě, tak na západě. Poté cokoliv pod 35 centimetrů není komerčně využitelné, po takovém zboží není poptávka a jsou to největší „ležáci“ na skladě.

Nabízíte možnost zaslání vlasů poštou. To jste zavedli primárně kvůli pandemii?

Ne, tak fungujeme už dlouho. Většina vlasů chodí poštou, někteří je přinesou osobně, anebo se nechají ostříhat v salonu, ty jsou ale momentálně zavřené. V průběhu pandemie jsme začali preferovat poštu na sto procent. Samozřejmě dáváme lidem návody, jak se ostříhat.

Není to trochu riskantní?

Jakmile se rozhodne někdo něco prodávat, vždycky to je risk. To už je na zvážení každého. Co se týče výkupu, tak lidé se ještě předtím, než se ostříhají, ujišťují, zda jsou jejich vlasy použitelné. Zašlou nám fotografii a my jim třeba řekneme, že o jejich vlasy nemáme zájem. Na fotografii poznám, že vlas je na konci průsvitný a místo padesáti centimetrů to bude jenom dvacet pět. Co se týče darování vlasů, tak tam už to lidé tolik neřeší. Před pandemií měli možnost si zajít do partnerského salonu. Kadeřník je zaškolený a ví, kolik a jak má stříhat. Lidé možná využili i té možnosti, že střih a následné zarovnání bylo zdarma.

Vlasy z výkupů jsou primárně určeny k výrobě paruky. Jak dlouho výroba trvá?

Naše vlásenkářka momentálně na jedné paruce s delšími vlasy pracuje už dva týdny v kuse a bude pokračovat ještě další tři nebo čtyři. A to pracuje minimálně osm hodin denně. Full time job pro vlásenkáře znamená dva měsíce práce na jedné paruce. Cenu paruky tvoří primárně čas. A jde opravdu o každý vlas.

Takže je to zodpovědná práce…

Určitě. Je třeba být manuálně zručný. Vlas se nasazuje na háček a provléká skrz síťku, a jede se opravdu vlas po vlasu. Na výrobu jedné paruky jsou potřeba miliony vlasů, to je asi tři až pět copů od různých dárců. Nikdy bych k takové zodpovědné práci nepustila brigádníka, s vlasy se musí opravdu delikátně zacházet.

Paruky darujete potřebným. Jak vybíráte lidi, kterým je chcete věnovat?

My je nevybíráme. Máme seznam žadatelů a jedeme spravedlivě podle pořadníku. Jediný výběr, který dělám, je, že dávám přednost onkologickým pacientům. Dámy přijdou o vlasy okamžitě, jde o život a snažím se jim alespoň trochu pomoci. Nemusí pak myslet na to, že o vlasy přišly kvůli nemoci. Už se nebojím říkat nahlas, že dám opravdu přednost onkologickým pacientům před alopecií, myslím, že to pochopí každý. Teď je situace trošku horší v tom, že paruky nemůžeme předávat. Za rok pandemie jsme jich vyrobili sto. Dámy ale musí paruku nejdříve vyzkoušet, nejde jim ji jenom předat ve dveřích.