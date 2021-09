Kilo papíru za 4 Kč. Nedostatek surovin výrazně zvedl výkupní ceny, chybí i kovy

Jednou z příčin růstu cen je v případě papíru zvýšená výroba nejrůznějších obalů. „Po vlnitých lepenkách a obalech z ní, jako jsou třeba krabice, je v současnosti enormně stoupající poptávka, související s velkým nárůstem elektronického obchodování,“ míní Miloš Lešikar z Asociace českého papírenského průmyslu.

Podle něj nejvíce stoupají ceny všech obalových a balicích papírů včetně surovin na vlnité lepenky. To potvrzují i specializovaní výrobci obalů. Současný strmý růst cen papíru je podle Martina Hejla, jednatele společnosti THIMM pack‘n’display, naprosto výjimečný.

„Cena standardních papírů pro výrobu vlnité lepenky na bázi recyklátu stoupla od loňského září do letošního července a srpna až o šedesát procent,“ popisuje Martin Hejl.

„Papír se přitom podílí na ceně krabice z více než poloviny, takže cena obalů šla také strmě nahoru i o více než třicet procent. Podobně vypjatou situace, kdy musíme i několikrát za pololetí jednat s našimi zákazníky o zvyšování cen obalů, jsem zatím nezažil,“ dodává Martin Hejl, který působí v oboru přes 24 let.

Vyšší ceny ve výkupnách

Vzhledem k vyšší poptávce po zdrojové surovině tak rostou i ceny papíru ve výkupnách. „Ještě zhruba před rokem byl papír nezajímavou komoditou. Výkupní cena se pohybovala od cca 0,50 Kč do 1,50 Kč za kilogram a to ještě musel být papír tříděný, tedy žádné kartony, žádaný byl zejména papír novinový,“ říká Petr Miller, předseda Svazu výkupců a zpracovatelů druhotných surovin.



Situace se však změnila. „Dnes je výkupní cena papíru u členů Svazu od cca 3,20 Kč do 3,80 Kč za kilogram, v extrému až 4 Kč za kilogram. U kartonů je to cca 2,20 Kč,“ uvádí Miller. Poptávka zpracovatelů je podle něj nyní tak velká, že ji sběrny nejsou schopné uspokojit.

Drahý šrot

Nedostatek surovin na trhu táhne vzhůru i výkupní ceny dalších materiálů. „U železného šrotu se zvedla cena od roku 2019 až o 5 Kč za kilogram, u mědí o cca 50 procent,“ vysvětluje Miller. Jak však dodává, neplatí to všude a navíc se ceny mohou během několika dní změnit. „Vše se odvíjí od výkupních cen sléváren, jejich zakázek a podobně,“ dodává.



Překotný vývoj cen potvrzuje i Petr Kraus ze Sběrny surovin Rottami v Praze. „Oproti loňskému roku se výkupní ceny železa minimálně zdvojnásobily,“ říká. Lidé podle něj na cenu reagují a do sběren chodí. „Předtím, když za to dostali korunu nebo dvě, tak to radši odvezli do sběrného dvora, než aby s tím jeli přes půl Prahy,“ říká.

Otázkou však zůstává, jak dlouho ceny ještě budou růst. „Domnívám se, že ta nejlepší doba pro výkup už v tomto roce končí. Ale samozřejmě, můžu se plést,“ uzavírá Petr Kraus.