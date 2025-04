Výherkyně týdenní prémie 10 tisíc korun, čtenářka Jana Málková z Prahy. Peníze z výhry plánuje použít na výlet do francouzské Provence, kam by ráda vzala svou vnučku. | foto: Jana Málková

Vítězkou týdenní prémie 10 tisíc korun se stala dlouhodobá čtenářka iDNES.cz a Lidovky.cz paní Jana Málková z Prahy. „Výhru jsem nečekala, ale už jsem u vás jednou vyhrála. Šlo o poukaz do Kauflandu v předchozí soutěži. Na iDNES soutěžím pokaždé,“ sdělila své předchozí zkušenosti s výhrami.

Co s penězi udělá, má jasno. „Použiji je na nějaký výlet. Plánuji jet s vnučkou do Provence, tak si na to přispěji,“ řekla. Příští týden se losuje i hlavní výhra, automobil Hyundai, o který ještě plánuje soutěžit. Případnou výhru by věnovala manželovi, který má již starší auto a nové by se mu tak líbilo.

Paní Málková čte iDNES.cz dlouhodobě. „Čtu hlavně zpravodajství, zajímá mě, co se děje ve světě, a pak také články například o přírodě,“ řekla. Předplacené má také členství v iDNES Premium, které využívá hlavně na poukazy na e-knihy, které ráda poslouchá.

Další vítěz týdenní prémie se losuje již příští týden, v pondělí 5. května. Zároveň je nyní pro čtenáře poslední šance se pokusit nasbírat dostatek bodů pro účast ve slosování o hlavní výhru, kterou je automobil Hyundai. Vítěze hlavní výhry losujeme ve stejnou dobu, v pondělí 5. května.

Jak hrát a vyhrát?

Na portálu iDNES.cz a Lidovky.cz se v náhodných článcích objevuje symbol auta. Stačí na něj kliknout a každý ulovený symbol se automaticky přičítá k vašemu dennímu a celkovému skóre, které si poté můžete zkontrolovat ve své hráčské kartě, kde se zároveň můžete do Megahry i zaregistrovat. Soutěž probíhá pro registrované uživatele iDNES.cz od 24. března do 4. května.

Každý den v 9:00 vylosujeme jednoho šťastného výherce prémie 1 000 korun. Do tohoto slosování se dostane každý čtenář, který nasbírá za herní den 15 symbolů aut. Pokud nasbíráte za týden 150 symbolů, dostanete se do slosování o týdenní výhru ve výši 10 000 korun.

Hlavní výhrou je pak nový automobil Hyundai v hodnotě 500 000 korun, vítěze losujeme po skončení soutěže v pondělí 5. května v 9 hodin ze všech soutěžících, kteří do té doby získali minimálně 1 000 bodů. Účast se dá také znásobit. Pokud tedy například někdo nasbírá 2 000 bodů, je ve slosování dvakrát, pak třikrát a tak dále.

Podmínkou vyplacení výher je sdělení základních kontaktních údajů (e-mail, telefonní číslo). Výherce denních a týdenních prémií kontaktujeme e-mailem a do pěti dnů jim zašleme výhru na účet. Výherce hlavní výhry si ji bude moci osobně vyzvednout v Praze po ověření totožnosti.

Soutěž se řídí pravidly, která najdete zde, a obecnými pravidly čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a. s., která najdete zde.