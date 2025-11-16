Výdejní boxy rostou nevídaným tempem, kapacita stále nestačí, říká průzkum

Veronika Doskočilová
Zájem o výdejní a podací boxy roste za poslední dva roky takovým tempem, že dopravci nestíhají přidávat další. Ke klasické variantě vyzvedávání zásilek na přepážkách už by se lidé vrátit nechtěli, s případným rušením boxů v průzkumech 90 procent nich nesouhlasí. Letos před Vánocemi do nich poputuje 48 procent všech dárků. Naproti tomu ještě v roce 2023 to bylo jen 21 procent, říká průzkum společnosti GLS.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
32 fotografií

Typický model, kdy lidé nesou balíček na poštu nebo si ho tam jdou naopak vyzvednout, už hlavně pro mladou generací ztratil smysl. Češi začali spoléhat spíše na boxy.

„Výdejní boxy prošly v posledních dvou letech obrovským boomem. Zákazníci oceňují především nonstop možnost vyzvednutí zboží a dobrou dostupnost,“ vysvětluje ředitel GLS v České republice Petr Pěcha.

Rybičky v sáčku, cvrčci v obálce. Zásilkovna v boxech nachází i živá zvířata

Hlavní příčinou rostoucí obliby boxů je právě možnost nonstop vyzvednutí. V průzkumu ho jako hlavní důvod označily dvě třetiny dotázaných. „Nemusí se přizpůsobovat otevírací době výdejního místa, balík si tak mohou vyzvednout v jakoukoli hodinu, která zapadá do jejich dne,“ říká mluvčí společnosti PPL Michaela Tůmová. A potvrzují to i zkušenosti ostatních přepravců.

Malí živnostníci doplácejí na výdejní boxy. Přicházejí o balíky i o peníze

„Lidé v Česku si během letošních letních prázdnin vyzvedli mezi 20. a 23. hodinou večer 533 tisíc zásilek z našich boxů,“ říká mluvčí Zásilkovny Ondřej Luštinec. Proti letním prázdninám v roce 2024 jde o osmdesátiprocentní nárůst.

Vánoční nápor

K odesílání balíčků plánuje boxy podle společnosti GLS využít letos před Vánocemi 27 procent dotázaných, mezi mladými do 35 let je to dokonce třetina. Výdejní boxy totiž často plní také funkci podacího místa. Druhou nejoblíbenější možností je pak odnést balíček přímo na podací místo k obchodníkovi. Tam balíček odnese třicet procent respondentů.

„Lidé při posílání balíčků už neběží na poštu. Dvě třetiny odesilatelů jednoduše uloží balíček do boxu nebo na výdejní místo, především obliba boxů i v tomto směru rychle roste,“ popisuje Petr Pěcha. Na poštu pak podle průzkumu při odesílání balíčku zamíří jen osmnáct procent Čechů.

Aktivní využívání boxů potvrzují i další přepravci. Například u Zásilkovny výdejní boxy naprosto dominují. „Už většina zásilek jde do výdejních boxů,“ poukazuje Luštinec. O rostoucím zájmu svědčí i rozmach boxů. Zásilkovna navýšila jejich počet od začátku roku 2024 z 3 686 na více než šest tisíc. „Reagujeme tím na poptávku,“ dodává.

Zásilkovna pustila DPD do svých boxů. Další partneři mohou následovat

Stejný trend panuje i ve společnosti GLS. Z 250 boxů v roce 2024 jich aktuálně provozují více než 1 300. U Balíkovny se zájem skokově navýšil letos v létě. „Zavedli jsme podání zásilek bez štítků. Od té doby se objem podání do boxů navýšil o sto procent,“ říká Milan Šmíd, marketingový ředitel Balíkovny.

V případě výdeje zásilek jsou výdejní boxy nejpreferovanější možností. „Tvoří téměř čtyřicet procent všech výdejů a postupně přebírají zásilky z kamenných výdejen pošt i partnerů,“ popisuje.

Zájem táhnou bazary

Důvodem tak markantně rostoucího zájmu o boxy jsou mimo jiné i internetové bazary. „Jde především o rozvoj různých aplikací umožňujících prodej již nevyužívaného zboží, nejčastěji oblečení nebo hraček,“ dodává Pěcha.

Velkou roli hraje i lepší dostupnost proti kamenným výdejním místům a možnost vyzvednout si balíček bez čekání. Také proto si Češi už možná ani neumějí představit, že by se vrátili ke starému modelu. „Květnový výzkum společnosti Nielsen Admosphere ukázal, že 90 procent lidí by nesouhlasilo se zrušením výdejního boxu v jejich lokalitě,“ poukazuje Luštinec.

Místo rušení ovšem bude boxů spíše dál přibývat. „Jejich obliba je taková, že kapacita je pořád nedostatečná,“ přiznává Petr Pěcha, ředitel GLS v České republice.

Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit

ilustrační snímek

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Středeční uzavření dálnice D1 u Psářů kvůli změně značení a zprovoznění...

Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...

SIPO od ledna 2026 zdraží. Kolik zaplatíte navíc?

Nová pobočka České pošty slouží v hradecké regionální centrále ČSOB. (2. dubna...

Používáte k hrazení pravidelných plateb SIPO, tedy službu Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva? Pak byste měli vědět, že od začátku roku 2026 tato služba poskytovaná Českou poštou podraží. O kolik...

Dvacet hodin v letadle bez mezipřistání. Qantas ukázal revoluční airbus

Aerolinky Qantas ukázaly revoluční airbus, létat má komerčně létat od roku...

Australská letecká společnost Qantas odhalila první snímky svého letadla Airbus A350-1000, které bude přepravovat cestující ze Sydney do Londýna a New Yorku bez mezipřistání. Do komerčního provozu je...

Výdejní boxy rostou nevídaným tempem, kapacita stále nestačí, říká průzkum

Výdejních boxů ve městech stále přibývá. Liberec jejich počet monitoruje a chce...

Zájem o výdejní a podací boxy roste za poslední dva roky takovým tempem, že dopravci nestíhají přidávat další. Ke klasické variantě vyzvedávání zásilek na přepážkách už by se lidé vrátit nechtěli, s...

16. listopadu 2025

Trochu jsme se vrátili do čipové krize, jde o politické rozhodnutí, říká šéf Toyoty Kiml

Premium
Prezident automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic Robert Kiml....

V pátek 31. října sjel z linek automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic poslední vůz se spalovacím motorem, což v úterý podtrhlo zahájení výroby modelu Aygo X s hybridním pohonem....

16. listopadu 2025

Španělsko se otevírá komunitním projektům. Pomáhají řešit energetickou chudobu

Letecký pohled na fotovoltaickou elektrárnu v úpravně vody v Casablance ve...

Ve Španělsku se rozjíždí revoluce v oblasti komunitní energetiky. Vznikají tam energetická družstva nabízející levnou a čistou elektřinu. Tato iniciativa nejen pomáhá domácnostem čelit energetické...

15. listopadu 2025

Řešení dobrá pro celý svět. Čína dosáhla vrcholu produkce emisí o pět let dříve

Tepelná elektrárna v čínském Tchung-lingu

Emise oxidu uhličitého v Číně za posledních osmnáct měsíců stagnují či dokonce mírně klesají. Podle odborníků se zdá, že největšímu emitentovi skleníkových plynů na světě se nejspíš podařilo...

15. listopadu 2025

Trumpovy kalifornské plány na těžbu budí odpor. Plní kasy korporacím, tvrdí mnozí

Těžba ropy a zemního plynu, provoz a údržba produktovodů. To ve Wyomingu...

Americký prezident Donald Trump plánuje, že na pobřeží Kalifornie po více než třech desítkách let obnoví těžbu ropy. Kalifornie je přitom dlouhodobou baštou demokratů a současný kalifornský guvernér...

15. listopadu 2025

Čína rozpoutala tsunami metamfetaminu v Asii. Centrem obchodu s drogami je Myanmar

Bývalý thajský premiér Thaksin Šinawatra během projevu o kontrole obchodu s...

Čínští výrobci dodávají chemikálie používané k výrobě metamfetaminu drogovým kartelům v Myanmaru, což vyvolává krizi v celé asijsko-pacifické oblasti, jak zjistilo vyšetřování deníku The Post....

15. listopadu 2025

Ročník 2025 se vydařil, hlásí vinaři z celého světa. Pár míst sežehl oheň

Vinice nad městečkem Bernkastel-Kues na německé Mosele (31. července 2025)

Hrozny pro vína ročníku 2025 už jsou z valné většiny sklizené a vinaři se pouští do prvních odhadů letošní produkce. Převážně se shodují na tom, že vína budou zdařilá, i když z některých vyhlášených...

15. listopadu 2025

Obchodníci očekávají rekordní vánoční tržby. Black Friday odstartuje nákupy

Premium
ilustrační snímek

Předvánoční nákupy nabírají na obrátkách a e-shopy hlásí rekordní tržby. Češi začínají nakupovat dárky už během Black Friday a s rostoucí průměrnou hodnotou objednávek se očekává meziroční nárůst...

15. listopadu 2025

Ani ne deset tisíc za garsonku. Jde postavit levné bydlení a nezkrachovat?

ilustrační snímek

Šestnáct tisíc korun měsíčně za sedmdesátimetrový byt nebo necelých deset tisíc za čtyřicetimetrovou garsonku. Tolik by stálo nákladové nájemné v bytovém domě, který použilo ministerstvo pro místní...

15. listopadu 2025

Trumpova administrativa řeší další výjimky z cel. Týkat se mohou potravin

Americký prezident Donald Trump při projevu z balkonu Bílého domu (4. července...

Trumpova administrativa pracuje na dalších výjimkách z uvalených cel. Nyní by se měly týkat potravin, které v USA neustále zdražují. Hovoří se hlavně o citrusech a hovězím masu. Američtí farmáři ale...

14. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Evropa jde proti čínským e-shopům. Balíčky do 150 eur nebudou bez cla, rozhodla

Aplikace čínských e-shopů Temu a SHEIN.

Evropská unie se po letech debat rozhodla zásadně omezit příval levných zásilek z čínských e-shopů. Ministři financí členských států ve čtvrtek večer dosáhli shody na zrušení celní výjimky pro...

14. listopadu 2025

Agel chce novou klinikou v Praze změnit způsob, jakým přemýšlíme o zdraví

Budova kliniky AGEL PLUS

V srdci pražských Vinohrad zahájila provoz nová Klinika AGEL PLUS, která nabízí komplexní a prémiovou zdravotní péči. Moderní zařízení si klade za cíl přinést do českého zdravotnictví přístup, který...

14. listopadu 2025  17:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.