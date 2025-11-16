Typický model, kdy lidé nesou balíček na poštu nebo si ho tam jdou naopak vyzvednout, už hlavně pro mladou generací ztratil smysl. Češi začali spoléhat spíše na boxy.
„Výdejní boxy prošly v posledních dvou letech obrovským boomem. Zákazníci oceňují především nonstop možnost vyzvednutí zboží a dobrou dostupnost,“ vysvětluje ředitel GLS v České republice Petr Pěcha.
Hlavní příčinou rostoucí obliby boxů je právě možnost nonstop vyzvednutí. V průzkumu ho jako hlavní důvod označily dvě třetiny dotázaných. „Nemusí se přizpůsobovat otevírací době výdejního místa, balík si tak mohou vyzvednout v jakoukoli hodinu, která zapadá do jejich dne,“ říká mluvčí společnosti PPL Michaela Tůmová. A potvrzují to i zkušenosti ostatních přepravců.
„Lidé v Česku si během letošních letních prázdnin vyzvedli mezi 20. a 23. hodinou večer 533 tisíc zásilek z našich boxů,“ říká mluvčí Zásilkovny Ondřej Luštinec. Proti letním prázdninám v roce 2024 jde o osmdesátiprocentní nárůst.
Vánoční nápor
K odesílání balíčků plánuje boxy podle společnosti GLS využít letos před Vánocemi 27 procent dotázaných, mezi mladými do 35 let je to dokonce třetina. Výdejní boxy totiž často plní také funkci podacího místa. Druhou nejoblíbenější možností je pak odnést balíček přímo na podací místo k obchodníkovi. Tam balíček odnese třicet procent respondentů.
„Lidé při posílání balíčků už neběží na poštu. Dvě třetiny odesilatelů jednoduše uloží balíček do boxu nebo na výdejní místo, především obliba boxů i v tomto směru rychle roste,“ popisuje Petr Pěcha. Na poštu pak podle průzkumu při odesílání balíčku zamíří jen osmnáct procent Čechů.
Aktivní využívání boxů potvrzují i další přepravci. Například u Zásilkovny výdejní boxy naprosto dominují. „Už většina zásilek jde do výdejních boxů,“ poukazuje Luštinec. O rostoucím zájmu svědčí i rozmach boxů. Zásilkovna navýšila jejich počet od začátku roku 2024 z 3 686 na více než šest tisíc. „Reagujeme tím na poptávku,“ dodává.
Stejný trend panuje i ve společnosti GLS. Z 250 boxů v roce 2024 jich aktuálně provozují více než 1 300. U Balíkovny se zájem skokově navýšil letos v létě. „Zavedli jsme podání zásilek bez štítků. Od té doby se objem podání do boxů navýšil o sto procent,“ říká Milan Šmíd, marketingový ředitel Balíkovny.
V případě výdeje zásilek jsou výdejní boxy nejpreferovanější možností. „Tvoří téměř čtyřicet procent všech výdejů a postupně přebírají zásilky z kamenných výdejen pošt i partnerů,“ popisuje.
Zájem táhnou bazary
Důvodem tak markantně rostoucího zájmu o boxy jsou mimo jiné i internetové bazary. „Jde především o rozvoj různých aplikací umožňujících prodej již nevyužívaného zboží, nejčastěji oblečení nebo hraček,“ dodává Pěcha.
Velkou roli hraje i lepší dostupnost proti kamenným výdejním místům a možnost vyzvednout si balíček bez čekání. Také proto si Češi už možná ani neumějí představit, že by se vrátili ke starému modelu. „Květnový výzkum společnosti Nielsen Admosphere ukázal, že 90 procent lidí by nesouhlasilo se zrušením výdejního boxu v jejich lokalitě,“ poukazuje Luštinec.
Místo rušení ovšem bude boxů spíše dál přibývat. „Jejich obliba je taková, že kapacita je pořád nedostatečná,“ přiznává Petr Pěcha, ředitel GLS v České republice.