„Plošné podřazení výdejních a obdobných boxů pod stavební zákon by bylo nekoncepční, nepřiměřené a v rozporu s deklarovaným cílem novelizace. Vhodnějším postupem je zachovat současný režim pro případy skutečných stavebních zásahů a další pravidla připravit samostatně, odborně a v návaznosti na již existující samoregulační nástroje,“ uvádí jejich návrh.
Předkladatelé v pozměňovacím návrhu uvedli, že namísto zmírnění regulace zavádí zákon novou veřejnoprávní zátěž pro zařízení, která dosud nebyla předmětem regulace podle stavebního zákona a může tak ztížit podnikání i vstup nových soutěžitelů na trh. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO) je přitom cílem novely odlehčit úředníkům, zjednodušit administrativu a ulehčit povolovací procesy. Navrhovaná úprava výdejních boxů by však podle kritiků vedla k opačnému efektu.
|
Novela stavebního zákona bude efektivnější, říká vládní zmocněnkyně Landová
„V debatě o výdejních boxech bychom měli používat zdravý rozum. Hledat nějaké řešení, které bude funkční jak pro obce, tak pro občany, ale také samozřejmě pro provozovatele. Výdejní boxy považuji za projekt moderních technologií, který využívají miliony lidí,“ odůvodnila ve Sněmovně Barbora Rázga navrhovaný pozměňovací návrh. Doplnila, že by nebylo vhodné přetěžovat stavební zákon, protože by to vedlo k nárůstu byrokracie, větším komplikacím a zvýšení administrativní zátěže pro úřady i obce.
„Mám velkou obavu ze tří věcí. První je potenciální zahlcení stavebních úřadů různými stížnostmi a nutností kontrolovat, zda jsou boxy postavené v souladu s dalšími předpisy, které budou na stavební zákon navazovat. Druhou je ohrožení šíření výdejních boxů do nejmenších obcí, jejichž obyvatelé by možná také chtěli tuto infrastrukturu, ale provozovatelům se to nevyplatí, pokud budou muset plnit ještě další regulační opatření. A za třetí, faktem je, že Češi prokazatelně v obrovské míře tuto službu využívají. Na semináři ve sněmovně provozovatelé uvedli, že každý týden přes ně projdou asi dva miliony zásilek,“ uvedla pro iDNES.cz Babora Rázga.
Regulace již existuje
Za nejvhodnější řešení považuje samoregulaci. „Samoregulace je ideální forma regulace, protože šetří náklady na straně státu, který nemusí nic formálně kontrolovat a řešit stížnosti. Vše si dané odvětví řeší samo v rámci formální či neformální dohody se starostou dané obce – a tak by to mělo být. Obecně se dá říct, že než začneme cokoli regulovat, měli bychom velmi zkoumat, zda to náhodou nejde jinou cestou. A vyhodnocení věnovat nějaký čas. Koneckonců tak jsou napsaná i legislativní pravidla vlády,“ uvedla Barbora Rázga s tím, že její pozměňovací návrh podporují jak kolegové z vládní koalice, tak řada poslanců opozice.
Zařazení výdejních boxů pod režim stavebního zákona by podle jejich provozovatelů znamenalo, že by při jejich umisťování platily jasně definované stavební postupy a povolovací režimy. Odpůrci navrhované novely ale upozorňují, že výdejní boxy samy o sobě nejsou stavbou v klasickém slova smyslu. V textu návrhu se poslanci odkazují i na dosavadní výklad ministerstva pro místní rozvoj, podle kterého: „samotné výdejní boxy nejsou stavbou, výrobkem plnícím funkci stavby ani zařízením ve smyslu stavebních předpisů.“
Stavební zákon se podle nich uplatňuje už dnes pouze v případech, kdy instalace boxu vyžaduje stavební zásah, například napojení na sítě, zásah do pozemku nebo úpravy objektu. Nová úprava by tak podle kritiků mohla rozšířit regulaci i na samotné umístění boxů, což považují za problematické.
Svaz měst a obcí uvedl, že by změna mohla v praxi znamenat větší administrativu pro obce i úřady. Stavební úřady by se například musely zabývat každou stížností na umístění již nainstalovaných boxů. Výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková nedávno uvedla, že regulaci prostřednictvím stavebního zákona nepovažuje za vhodnou.
|
Registrační značky i doklady k vozidlům do výdejních boxů, chce ministerstvo
Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová přitom jako důvod zařazení boxů pod zákon uvedla právě snahu dát obcím nástroj pro regulaci boxů. Loni přitom vznikl na půdě Asociace pro elektronickou komerci kodex, který v rámci samoregulace zavádí pravidla pro umísťování a vzhled boxů.
Výdejních boxů je v současnosti zhruba 17 000 a podle asociace se jejich počet může k uspokojení poptávky zvýšit o 25 až 30 procent. Největší růst si instalace nových boxů odbyly v minulých dvou letech.