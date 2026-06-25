V mezičase vznikl kodex umisťování výdejních boxů, na kterém se shodli největší provozovatelé působící na českém trhu. Pravidla sjednocují zásady pro umisťování boxů, jejich vzhled i komunikaci s městy a obcemi. Podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) se první výsledky dostavily už během několika měsíců.
„Kodex dává městům, obcím i provozovatelům jasná a předvídatelná pravidla. Už první měsíce ukázaly, že nový přístup vede ke kultivaci situace a k vyšší spokojenosti obcí i starostů,“ uvedl na semináři ve Sněmovně výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.
Kodex se zaměřuje nejen na technické parametry, ale také na estetiku a začlenění boxů do veřejného prostoru. Provozovatelé se zavázali respektovat charakter lokality, minimalizovat vizuální smog a aktivně řešit podněty samospráv.
Dialog místo zákazů
Podle Vetyšky se v praxi potvrzuje, že nejlepší výsledky přináší spolupráce mezi provozovateli a samosprávami. „Je zcela zbytečné zavádět novou regulaci tam, kde už dnes funguje spolupráce s obcemi, dohoda a vzájemný respekt. Právě tyto principy vzájemné komunikace si ostatně provozovatelé v loňském roce zakotvili do Kodexu, který se zavázali dodržovat,“ uvedl Vetyška při projednávání novely stavebního zákona.
Podle APEK se tento přístup již konkrétně promítá do praxe. V některých městech došlo k přemístění boxů, jinde provozovatelé upravili jejich vzhled nebo společně s radnicemi hledají vhodnější lokality pro budoucí instalace.
Shodný názor zastává i Svaz měst a obcí, který nepovažuje navrhovanou regulaci umísťování výdejních boxů prostřednictvím stavebního zákona za vhodnou. Umístění boxů mezi drobné stavby by mohlo zahltit stavební úřady zbytečnou agendou. ČTK to řekla výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková.
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Budoucnost doručovacích boxů je v jejich sdílení. Přibudou i nové funkce
„Stavební zákon není vhodný zákon, kde by mělo být řešeno umísťování takovýchto zařízení. Není vhodné dále zaplevelovat zákony dalšími a dalšími detaily tohoto typu. Pokud se má stavební řízení zrychlit, je nutné, aby stavební úřad rozhodoval o stavbách, které jsou k tomu relevantní. Pokud bude řešit stížnosti na umístění výdejních boxů, nebude mít čas řešit povolení například chodníků,“ uvedla Vladyková.
Argumentem proti navrhované regulaci je podle Vladykové také rostoucí význam výdejních boxů v menších obcích. Tam mají boxy často zásadní roli v dostupnosti doručovacích služeb. „Zájem o boxy sále roste, obzvláště v menších obcích, kde se již jedná o poslední možnost doručení zásilky v krátkém čase. Zachování této služby – doručení balíků – je součástí veřejné služby,“ doplnila Vladyková. Boxy podle ní v řadě případů nahrazují i dříve rušené pobočky České pošty.
Podle svazu mají obce již dnes dostatek nástrojů, jak umísťování boxů regulovat v rámci místních pravidel a dohody s provozovateli. „V dnešní době již lze říct, že se všechny zúčastněné strany dokážou většinou dohodnout a hledají vhodná místa, která budou minimálně negativně ovlivňovat své okolí a budou pro občany dobře dostupná,“ dodala Vladyková.
Samoregulace jako efektivnější cesta
Stejným směrem se ubírá i debata ve Sněmovně. Poslanci napříč politickým spektrem včetně Patrika Nachera (ANO) upozornili, že plošná regulace prostřednictvím stavebního zákona by nebyla správným řešením. „Plošné podřazení výdejních a obdobných boxů pod stavební zákon by bylo nekoncepční, nepřiměřené a v rozporu s deklarovaným cílem novelizace. Vhodnějším postupem je zachovat současný režim pro případy skutečných stavebních zásahů a další pravidla připravit samostatně, odborně a v návaznosti na již existující samoregulační nástroje,“ uvádí pozměňovací návrh, jehož spolupředkladatelem je právě Patrik Nacher.
Debata tak stále více směřuje k tomu, zda je vhodnější budovat další administrativní překážky, nebo podporovat systém, který už nyní přináší viditelné výsledky.
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Výdejní boxy pod stavební zákon nepatří, míní poslanci ANO i ODS
Jedním z nejviditelnějších důsledků spolupráce mezi provozovateli a obcemi je změna samotné podoby výdejních boxů. Zatímco dříve byly často navrhovány tak, aby byly dobře viditelné a současně posilovaly firemní identitu, dnes se prosazuje opačný trend – větší snaha o jejich začlenění do okolí. Provozovatelé postupně ustupují od dominantního brandingu a pracují s tlumenějšími barvami i jednodušším designem. Například Zásilkovna v roce 2024 představila vedle tradiční červené také bílé, šedé, béžové a zelení varianty Z-Boxů, které mají lépe splývat s okolím.
Proměnil se i přístup k umisťování boxů. Častěji se hledají lokality u existující infrastruktury nebo na okrajích veřejných prostranství a provozovatelé jsou ochotnější reagovat na připomínky samospráv.
Postupně se objevují také příklady sdílení boxů mezi jednotlivými provozovateli. Například Alza umožňuje využívat část své sítě i dalším dopravcům, mezi nimi například České poště nebo PPL. Cílem je omezit vznik několika samostatných zařízení vedle sebe a efektivněji využívat již existující kapacity.
Veřejný prostor i dostupná služba
Výdejní boxy jsou dnes již běžnou součástí života milionů Čechů. Jejich význam roste nejen ve městech, ale i v menších obcích, kde často rozšiřují dostupnost služeb pro místní obyvatele. Současně se ale ukazuje, že jejich další rozvoj nemusí být v rozporu s kvalitou veřejného prostoru.
„Zájem o boxy sále roste, obzvláště v menších obcích, kde se již jedná o poslední možnost doručení zásilky v krátkém čase. Zachování této služby – doručení balíků – je součástí veřejné služby,“ uvedla pro ČTK Vladyková.
Podle odhadů je nyní v Česku přibližně 17 tisíc výdejních boxů a jejich počet stále roste. V letošním roce se očekává nárůst zhruba o 30 procent. Význam získávají zejména v menších obcích, kde často nahrazují služby, které dříve zajišťovala například Česká pošta.