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Výdejní boxy stále chybí ve třetině malých obcí, uvádí průzkum

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  9:33
Nový výdejní box, který po kritice nahradil vizuálně rušivý prvek veřejného...

Nový výdejní box, který po kritice nahradil vizuálně rušivý prvek veřejného prostoru. (25. června 2026) | foto: Asociace pro elektronickou komerci (APEK)

Původně nevzhledný box, který Asociace pro elektronickou komerci (APEK) na...
Nový výdejní box, který po kritice nahradil vizuálně rušivý prvek veřejného...
Původně nevzhledný box, který Asociace pro elektronickou komerci (APEK) na...
Nový výdejní box, který po kritice nahradil vizuálně rušivý prvek veřejného...
14 fotografií
Výdejní boxy chybí v 1700 obcích do pěti tisíc obyvatel, tedy téměř ve třetině těchto sídel, vyplynulo z dat Asociace pro elektronickou komerci. Malé obce přitom tvoří 87 procent všech měst a vesnic v Česku.

Na konci minulého roku bylo v Česku podle statistiky Českého telekomunikačního úřadu přes 16 000 boxů, v současnosti je to přes 17 000. Podle provozovatelů je potenciál pro navýšení jejich počtu o 25 až 30 procent. „Rozvoj této infrastruktury je velmi důležitý a věříme, že provozovatelé budou mít nadále vhodné podmínky pro její budování,“ podotkl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.

„Poptávka po nových boxech nepolevuje, v rozšiřování sítě proto budeme dále pokračovat. A na konci fiskálního roku příští rok v březnu bychom rádi měli alespoň 3 000 boxů po celé České republice. Ani to ale nemusí být cílový stav,“ uvedl Petr Pěcha, generální ředitel GLS, která má 2 000 boxů. Zpětná vazba od domácností i e-shopů podle něj ukazuje, že boxy se staly nejoblíbenějším způsobem nejen pro doručení balíčků, ale i pro jejich posílání.

„Průběžně sledujeme místa, kde naše síť ještě není dostupná, i lokality, kde stávající Z-Box kapacitně nestačí, je dlouhodobě velmi vytížený a je potřeba ho rozšířit,“ řekl mluvčí Packety Ondřej Luštinec. Zásilkovna je největší provozovatel boxů, celkově jich má přes 6 500.

Nový výdejní box, který po kritice nahradil vizuálně rušivý prvek veřejného prostoru. (25. června 2026)
Původně nevzhledný box, který Asociace pro elektronickou komerci (APEK) na základě podnětů veřejnosti nahradila novým. (25. června 2026)
Nový výdejní box, který po kritice nahradil vizuálně rušivý prvek veřejného prostoru. (25. června 2026)
Původně nevzhledný box, který Asociace pro elektronickou komerci (APEK) na základě podnětů veřejnosti nahradila novým. (25. června 2026)
14 fotografií

S výdejními boxy je podle červnového průzkumu společnosti Nielsen spokojeno 93,1 procenta respondentů. Neutrální postoj zaujalo 6,5 procenta respondentů, zatímco nespokojenost se objevuje u 0,4 procenta lidí. Nejspokojenější skupina respondentů je z malých a středních měst (97,1 procenta).

Více než polovina respondentů (55,1 procenta) uvedla, že současný systém založený na dodržování platných pravidel a spolupráci s obcemi je dostačující. Tuto možnost nejčastěji uváděli respondenti z menších obcí a vesnic (60,4 procenta). Podle dalších 19,2 procenta respondentů nepotřebují výdejní boxy regulaci žádnou. Čtvrtina respondentů by podpořila zavedení jednotných celostátních pravidel. Provozovatelé výdejních boxů zavedli v rámci APEK na konci minulého roku kodex, který pravidla jejich umísťování upravuje a sjednocuje.

S dodatečnou regulací boxů počítá novela stavebního zákona, která boxy zařazuje mezi drobné stavby a je v Poslanecké sněmovně ve třetím čtení. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) podal pozměňovací návrh, který boxy z regulace vyjímá. „Regulace by další umísťování boxů zkomplikovala. A to mi přijde zbytečné u služby, kde se situace v posledních letech zlepšila, samoregulace funguje a má příznivé ohlasy u veřejnosti. To prostředí se kultivuje a já nevidím důvod, proč přitvrzovat,“ řekl Nacher.

Výdejní boxy nemusí být strašák. Provozovatelé přijali kodex proti vizuálnímu smogu

Podobně vidí situaci i Svaz měst a obcí České republiky. „Stavební zákon není vhodný zákon, kde by mělo být řešeno umísťování takovýchto zařízení. Není vhodné dále zaplevelovat zákony dalšími a dalšími detaily tohoto typu. Pokud se má stavební řízení zrychlit, je nutné, aby stavební úřad rozhodoval o stavbách, které jsou k tomu relevantní,“ uvedla výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková.

Odpůrci návrhu regulace ve stavebním zákoně upozorňují na nárůst byrokracie, prodloužení schvalovacího procesu nebo zahlcení stavebních úřadů, které budou muset kvůli každému požadavku ohledně změny umístění boxů vést správní řízení.

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