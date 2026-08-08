Nákupy i zásilky na jednom místě. Výdejní boxy u supermarketů bodují

Zásilkovna má Z-BOXy u více než šedesáti prodejen Lidl. Další stojí u Penny Marketu, Billy, Tesca nebo Kauflandu. Přibližně třicet boxů je také uvnitř prodejen Žabka. Dohromady jde o vyšší stovky míst na pozemcích potravinových řetězců a retailových parků. Nejvíce Z-BOXů má firma u Kauflandu. Jsou zhruba u sedmdesáti procent jeho tuzemských prodejen.
„Když jsme boxy zkusili umístit k hobby marketům, moc se neujaly, protože tam lidé chodí jen jednou za čas. K potravinám ale zajdete pravidelně a při jednom nákupu si rovnou vyzvednete nebo podáte zásilku,“ říká mluvčí Zásilkovny Ondra Luštinec.
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Zásilkovna zjednoduší vracení zboží do e-shopů. Balík půjde vložit do Z-BOXu bez štítku
Podobná jsou i data Alzy. Její mluvčí Eliška Čeřovská uvedla, že AlzaBoxy u potravinových řetězců bývají vytíženější než ty u hobby marketů. Záleží však na konkrétním místě, počtu boxů v okolí i kapacitě zařízení.
„U velkých řetězců jde většinou o dlouhodobou spolupráci a iniciativa přichází z obou stran, někdy oslovují oni nás, jindy aktivně jednáme my s nimi. Vedle toho vedeme průběžně řadu jednání také s menšími obchody, kde bychom AlzaBox rádi umístili,“ uvedla Čerovská.
Důležité je místo i provoz
Zákazníci využívají boxy hlavně v místech, kudy pravidelně procházejí. Tedy poblíž domova, práce nebo obchodů s potravinami. Vyzvednutí či podání zásilky tak spojí s běžnou cestou.
Řetězce při výběru místa sledují hlavně bezpečnost a provoz. Box nesmí překážet zákazníkům, omezovat zásobování ani zhoršit výhled při výjezdu z parkoviště.
„Každé umístění nového výdejního boxu i případné rozšíření stávajícího boxu prochází interním schvalovacím procesem,“ uvedla manažerka marketingové komunikace Penny Markéta Smutná.
Lidl řeší umístění podobně. Podle mluvčí Veroniky Nové boxy nemají narušovat provoz prodejen ani komfort zákazníků na parkovištích.
Výdejní boxy provozovatelé postupně využívají nejen pro vyzvedávání zásilek, ale také pro jejich podání. Zásilkovna uvádí, že je mohou používat například malé e-shopy nebo lidé, kteří posílají balíky mezi sebou.
S boxy se někdy počítá už při přípravě nových obchodů nebo retailových parků. Provozovatel se pak může dostat na místo s lepší dostupností pro zákazníky i pro zásobování.
„U developerů retailových parků se často setkáváme s tím, že nás oslovují sami už při plánování nových komerčních projektů,“ říká mluvčí Allegra Monika Brichtová.