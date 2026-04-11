Podle ministerstva se výdejní boxy v praxi pohybují na pomezí a nelze je jednoznačně považovat ani za stavby, ani za výrobky plnící funkci stavby. „Připravovaná novela tuto nejasnost odstraňuje,“ řekla mluvčí ministerstva Veronika Lukášová.
Ve své stávající metodice přitom úřad uvádí, že výdejní boxy nelze považovat ani za stavbu, ani za výrobky plnící funkci stavby, a proto nepodléhají posuzování podle stavebního zákona. Zároveň resort doplňuje, že jde obvykle o zařízení energeticky soběstačná, často využívající solární napájení a bez nutnosti napojení na technickou infrastrukturu, takže jejich případné zahrnutí pod stavební zákon by bylo v rozporu s dosavadním výkladem.
Regulace jde proti chování spotřebitelů
V posledních 12 měsících využilo výdejní boxy podle průzkumu ResSolution 83 procent obyvatel České republiky a téměř 70 procent z nich používá boxy minimálně jednou měsíčně. Týdně přitom přes boxy v Česku projdou na celém trhu dva miliony zásilek. Vzdálenost považuje za nejdůležitější kritérium 85 procent lidí.
Zakotvení výdejních boxů jako drobných staveb by mělo podle ředitele Zásilkovny Davida Soukupa negativní dopad. „Opakovaně řešíme situace, kdy je konkrétní box na hraně kapacity a je nutné v dané lokalitě rychle posílit síť. Pokud bychom nedokázali reagovat včas, znamenalo by to okamžité zhoršení služby pro zákazníky,“ uvedl Soukup.
Už nyní se ukazuje, že problémem výdejních boxů je jejich nedostatek a omezená kapacita. Z obcí do pěti tisíc obyvatel je téměř třetina bez vlastního boxu a více než polovina uživatelů se potýká s nedostatečnou kapacitou sítě, zejména v období špičky.
Nárůst byrokracie by podle něj znamenal omezení flexibility a ve výsledku to, že dopravci nebudou schopni reagovat na reálnou poptávku v konkrétním místě. Výsledkem by byly plnější boxy, delší čekání a horší zákaznická zkušenost, doplnil.
Podle předsedy Sdružení místních samospráv ČR Petra Halady může regulace zpomalit rozšiřování sítě a nepřímo zasáhnout i venkov. „V případě omezení umisťování boxů ve městech lze očekávat snížení hustoty sítě, což se projeví i na venkově. Provozovatelé mohou omezit obsluhu méně vytížených lokalit,“ uvedl Halada.
Připomněl, že jde o komerční službu závislou na ekonomické efektivitě, a zhoršení podmínek tak může vést ke snižování počtu boxů v méně výnosných oblastech. Boxy přitom v mnoha případech nahrazují tradiční poštovní služby, a to zejména v menších obcích, kde se stávají hlavním místem pro vyzvedávání zásilek. Boxy jsou tak v dnešní době dominantním kanálem českého internetového obchodu.
Spolupráce s obcemi probíhá
Asociace pro elektronickou komerci považuje podle výkonného ředitele Jana Vetyšky aktuální návrh za zbytečný a o snahu vytvářet nové bariéry. „Situace se v poslední době výrazně zlepšila díky samoregulaci a dohodám s obcemi. Dochází k citlivějšímu přístupu k instalacím a boxy lépe zapadají do veřejného prostoru,“ doplnil.
Zařazení boxů mezi drobné stavby podle kritiků znamená formální posuzování ve stavebním režimu, což může prodloužit instalace a zvýšit náklady. „Další instalace se prodraží a prodlouží. To může vést k tomu, že boxy nebudou vznikat tam, kde by dávaly největší smysl,“ uvedl Vetyška. Podle něj jde změna proti deklarovanému cíli stavebního zákona, kterým je zjednodušování procesů a snižování byrokracie.
Stát sám výdejní boxy používá
Výdejní boxy přitom aktivně nevyužívají jen firmy a spotřebitelé, ale i sám stát. Od 1. července 2025 si mohou občané skrze Portál dopravy objednat nový řidičský průkaz, který si následně mohou vyzvednout ve výdejním boxu nebo na výdejním místě. Stát tak výdejní boxy fakticky uznává jako běžnou součástí infrastruktury.
Zároveň se v resortu ministerstva zdravotnictví připravuje i možnost využití výdejních boxů pro distribuci některých léků na předpis. Vzniká legislativní úprava, která by umožnila jejich zásilkový výdej, zejména u vybraných léčiv pro dlouhodobě léčené pacienty, přičemž klíčovým tématem je bezpečné skladování i zachování odborného dohledu lékárníka.
Ministr zdravotnictví Adama Vojtěch (nestr. za ANO) plánuje tuto službu zavést nejpozději do ledna 2028. Pokud bude služba dostupná, plánuje ji využít 70 procent respondentů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Nielsen, kterého se zúčastnilo 1 045 lidí ve věku 18 až 70 let.
V Česku je okolo patnácti tisíc samoobslužných výdejních boxů. Nejvíc jich má Zásilkovna, přes šest tisíc. Dalšími velkými provozovateli jsou Alza, PPL nebo DPD.