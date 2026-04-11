Ministerstvo novelou ohrožuje výdejní boxy. Zhorší to dostupnost, varují obchody

  19:00
Ministerstvo pro místní rozvoj chce v novele stavebního zákona nově zařadit dosud neregulované výdejní boxy mezi drobné stavby. To vyvolalo kritiku provozovatelů, obchodníků i zástupců samospráv. Podle nich je změna zbytečná, může zpomalit rozvoj logistických služeb a zhoršit dostupnost pro občany, zejména v menších obcích.
ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Výdejní boxy společnosti Zásilkovna na českobudějovické křižovatce ulic Lannova...
Výdejní box v Mnichově Hradišti (14. dubna 2025)
Výdejních boxů ve městech stále přibývá. Liberec jejich počet monitoruje a chce...
Výdejní box v Českých Budějovicích, roh ulic Čechova a Marie Vydrové (26....
Podle ministerstva se výdejní boxy v praxi pohybují na pomezí a nelze je jednoznačně považovat ani za stavby, ani za výrobky plnící funkci stavby. „Připravovaná novela tuto nejasnost odstraňuje,“ řekla mluvčí ministerstva Veronika Lukášová.

Ve své stávající metodice přitom úřad uvádí, že výdejní boxy nelze považovat ani za stavbu, ani za výrobky plnící funkci stavby, a proto nepodléhají posuzování podle stavebního zákona. Zároveň resort doplňuje, že jde obvykle o zařízení energeticky soběstačná, často využívající solární napájení a bez nutnosti napojení na technickou infrastrukturu, takže jejich případné zahrnutí pod stavební zákon by bylo v rozporu s dosavadním výkladem.

Regulace jde proti chování spotřebitelů

V posledních 12 měsících využilo výdejní boxy podle průzkumu ResSolution 83 procent obyvatel České republiky a téměř 70 procent z nich používá boxy minimálně jednou měsíčně. Týdně přitom přes boxy v Česku projdou na celém trhu dva miliony zásilek. Vzdálenost považuje za nejdůležitější kritérium 85 procent lidí.

Zakotvení výdejních boxů jako drobných staveb by mělo podle ředitele Zásilkovny Davida Soukupa negativní dopad. „Opakovaně řešíme situace, kdy je konkrétní box na hraně kapacity a je nutné v dané lokalitě rychle posílit síť. Pokud bychom nedokázali reagovat včas, znamenalo by to okamžité zhoršení služby pro zákazníky,“ uvedl Soukup.

Už nyní se ukazuje, že problémem výdejních boxů je jejich nedostatek a omezená kapacita. Z obcí do pěti tisíc obyvatel je téměř třetina bez vlastního boxu a více než polovina uživatelů se potýká s nedostatečnou kapacitou sítě, zejména v období špičky.

Nárůst byrokracie by podle něj znamenal omezení flexibility a ve výsledku to, že dopravci nebudou schopni reagovat na reálnou poptávku v konkrétním místě. Výsledkem by byly plnější boxy, delší čekání a horší zákaznická zkušenost, doplnil.

Podle předsedy Sdružení místních samospráv ČR Petra Halady může regulace zpomalit rozšiřování sítě a nepřímo zasáhnout i venkov. „V případě omezení umisťování boxů ve městech lze očekávat snížení hustoty sítě, což se projeví i na venkově. Provozovatelé mohou omezit obsluhu méně vytížených lokalit,“ uvedl Halada.

Připomněl, že jde o komerční službu závislou na ekonomické efektivitě, a zhoršení podmínek tak může vést ke snižování počtu boxů v méně výnosných oblastech. Boxy přitom v mnoha případech nahrazují tradiční poštovní služby, a to zejména v menších obcích, kde se stávají hlavním místem pro vyzvedávání zásilek. Boxy jsou tak v dnešní době dominantním kanálem českého internetového obchodu.

Spolupráce s obcemi probíhá

Asociace pro elektronickou komerci považuje podle výkonného ředitele Jana Vetyšky aktuální návrh za zbytečný a o snahu vytvářet nové bariéry. „Situace se v poslední době výrazně zlepšila díky samoregulaci a dohodám s obcemi. Dochází k citlivějšímu přístupu k instalacím a boxy lépe zapadají do veřejného prostoru,“ doplnil.

Už nesmí překážet a být křiklavé. Praha usměrňuje výdejní boxy

Zařazení boxů mezi drobné stavby podle kritiků znamená formální posuzování ve stavebním režimu, což může prodloužit instalace a zvýšit náklady. „Další instalace se prodraží a prodlouží. To může vést k tomu, že boxy nebudou vznikat tam, kde by dávaly největší smysl,“ uvedl Vetyška. Podle něj jde změna proti deklarovanému cíli stavebního zákona, kterým je zjednodušování procesů a snižování byrokracie.

Stát sám výdejní boxy používá

Výdejní boxy přitom aktivně nevyužívají jen firmy a spotřebitelé, ale i sám stát. Od 1. července 2025 si mohou občané skrze Portál dopravy objednat nový řidičský průkaz, který si následně mohou vyzvednout ve výdejním boxu nebo na výdejním místě. Stát tak výdejní boxy fakticky uznává jako běžnou součástí infrastruktury.

Zároveň se v resortu ministerstva zdravotnictví připravuje i možnost využití výdejních boxů pro distribuci některých léků na předpis. Vzniká legislativní úprava, která by umožnila jejich zásilkový výdej, zejména u vybraných léčiv pro dlouhodobě léčené pacienty, přičemž klíčovým tématem je bezpečné skladování i zachování odborného dohledu lékárníka.

Ministr zdravotnictví Adama Vojtěch (nestr. za ANO) plánuje tuto službu zavést nejpozději do ledna 2028. Pokud bude služba dostupná, plánuje ji využít 70 procent respondentů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Nielsen, kterého se zúčastnilo 1 045 lidí ve věku 18 až 70 let.

Vláda mění stavební zákon. Obce a samosprávy získají největší pravomoci za 20 let

V Česku je okolo patnácti tisíc samoobslužných výdejních boxů. Nejvíc jich má Zásilkovna, přes šest tisíc. Dalšími velkými provozovateli jsou Alza, PPL nebo DPD.

Šokující statistika: Víc než půlka českých domácností má špatně pojištěný domov

Nejčtenější

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

Benzin za 43,15, nafta pod padesát. Ministerstvo poprvé uvedlo stropové ceny

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (7.dubna 2026)

Ministerstvo financí poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám...

Ministerstvo novelou ohrožuje výdejní boxy. Zhorší to dostupnost, varují obchody

ilustrační snímek

Ministerstvo pro místní rozvoj chce v novele stavebního zákona nově zařadit dosud neregulované výdejní boxy mezi drobné stavby. To vyvolalo kritiku provozovatelů, obchodníků i zástupců samospráv....

Barron Trump jde na trh s nealkoholickým nápojem, k mání bude v květnu

Syn Donalda Trumpa, Barron Trump přichází na bohoslužbu v kostele svatého Jana....

Nejmladší syn amerického prezidenta Barron Trump vstoupil do světa byznysu nealkoholických nápojů. Podle veřejně dostupných dokumentů je uveden jako člen představenstva společnosti SOLLOS Yerba Mate,...

11. dubna 2026

Muzea zdarma v ohrožení. Anglie zvažuje vstupné pro zahraniční návštěvníky

Přírodopisné muzeum v Londýně (20. března 2026)

Britská vláda zvažuje zpoplatnění vstupu do stálých sbírek národních muzeí pro zahraniční turisty. Opatření by mohlo pomoci financovat dlouhodobě podfinancovaný kulturní sektor. Návrh ale čelí...

11. dubna 2026

Číňané si oblíbili Zimbabwe. Hlavní město se díky nim mění před očima

zimbabwe čína harare

Rostoucí počet Číňanů žijících a podnikajících v Zimbabwe je pro africkou zemi požehnání. Alespoň podle tamních realitních makléřů. „Počet čínských kupců neustále roste,“ říká jeden z nich. Proměna...

11. dubna 2026

Ministerstvo financí odmítá zvýšení rodičovské, pokud to nezaplatí resort práce

Komplex budov ministerstva financí u pražského Malostranského náměstí.

Ministerstvo financí nebude souhlasit se zvýšením rodičovské, pokud si na něj resort práce nenajde peníze ve svém rozpočtu díky úsporám. Odmítá zvedat v příštích letech výdaje státu. Poukazuje i na...

11. dubna 2026  10:05

Indické „Mounjaro nevěsty“. Injekce na hubnutí se staly součástí příprav na svatbu

Tradiční hinduistická svatba

V Indii se z léků na obezitu stává i součást svatebního byznysu. Kliniky je začínají nabízet v balíčcích pro nevěsty a ženichy, kteří chtějí před obřadem rychle zhubnout. Zájem roste spolu s...

11. dubna 2026

Válka v Íránu dopadá na chorvatské rybáře. Kvůli drahé naftě bojují o přežití

Rybáři loví rybník Rožmberk (17. října 2025)

Nad Jaderským mořem zapadá slunce a Marijan Jakopović připravuje svoji loď a sítě, jak je zvyklý to dělat už 30 let. Tento 55letý chorvatský rybář ale říká, že tak těžké časy jako nyní nepamatuje. Na...

11. dubna 2026  7:33

Na prodej je vila Ozzyho Osbourna v Los Angeles. I s Elvisovým podpisem na krbu

V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou...

Na prodej je jedna z historických luxusních nemovitostí v Los Angeles. V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou Sharon. Ti nemovitost ukrytou za vysokými ploty...

11. dubna 2026

Válka v Íránu mění Green Deal. Záchranu planety střídá energetická nezávislost

Premium
ilustrační snímek

Řada evropských zemí byla nucena zavést kvůli krizi na Blízkém východě a následnému zvyšování cen komodit na burze úsporná opatření. Mnohé přistoupily ke snížení spotřebních daní na paliva a daně z...

11. dubna 2026

Rusko láká jižní Asii na slevy plynu. Nabízí LNG, jehož původ skrývá

Průmyslový komplex na zpracování zkapalněného zemního plynu společnosti...

Rusko se snaží využít aktuální nestability na trhu se zemním plynem a oslovuje země jižní Asie s nabídkou odběru LNG ze zařízení, na která dopadají americké sankce. Moskva nyní láká především na...

10. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Potravinářská inspekce našla v krůtích řízcích z Polska bakterie salmonely

V krůtích prsních řízcích značky Dobré MASO v balení 400 gramů a šarže 26051021...

Bakterie způsobující akutní průjmové onemocnění potvrdily laboratorní testy Státní zemědělské a potravinářské inspekce v krůtích prsních řízcích z Polska, které prodávala společnost Penny Market....

10. dubna 2026  11:50,  aktualizováno  18:30

Fastfood Five Guys v Máji boduje slaninou. Objevuje se téměř v každé objednávce

V OD Máj se otevře první pobočka oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys....

Před čtyřmi měsíci se v obchodním domě Máj otevřela pobočka řetězce Five Guys. Zájem, který provázel první dny provozu, ale neodezněl. Klíčovou roli v poptávce zákazníků sehrává slanina. Právě ta se...

10. dubna 2026

