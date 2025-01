Část rodin má potíže s běžnými výdaji, ukázal průzkum

Vyplývá to z průzkumu, který pro Generali Českou pojišťovnu vytvořila agentura Ipsos. Obě společnosti ve čtvrtek data představily novinářům. Průzkumu se loni v říjnu zúčastnilo 1030 respondentů.

Problémy s hrazením běžných výdajů mají častěji samoživitelé, osoby v domácnosti či na rodičovské dovolené nebo osoby se základním vzděláním a příjmem do 20 000 korun, uvedl Michal Straka z agentury Ipsos.

„Během posledních let jsme byli nejprve svědky poklesu spotřeby domácností v důsledku pandemie, druhá vlna poklesu přišla v souvislosti se zdražením energií a obecně vysokou inflací. Díky poklesu inflace a obnovení růstu reálné mzdy ale spotřeba od počátku loňského roku postupně ožívá. Rodiny se během uplynulých let naučily více spořit a zajišťovat se na budoucnost,“ řekl obchodní ředitel Generali Investments CEE Petr Mederly.

Rezerva je potřebná, shodují se respondenti

Rezervu pro případ nenadálých finančních výdajů tvoří 71 procent rodin. Jejich názory se však liší v tom, jak velká by ideálně měla být. Nejčastěji lidé považují za ideální tři čisté měsíční příjmy. Nepatrně méně lidí by preferovalo rezervu vyšší, a to na šest až 12 měsíců. Všichni dotázaní se jednoznačně shodli na tom, že finanční rezerva je u rodin s dětmi potřebná. Žádný respondent neuvedl, že není nutná.

Více než tři čtvrtiny rodin, 78 procent, udávají, že svým dětem spoří či investují v rámci alespoň jednoho finančního produktu. „Svým dětem častěji spoří rodiny s dětmi ve věku tři až 19 let, rodiny s mladšími nebo naopak staršími dětmi své prostředky směřují k jiným prioritám,“ dodal Straka.

Zhruba pětina rodin tvrdí, že dětem nespoří vůbec. Více než polovina z nich tvrdí, že by spořili rádi, ale nemůžou si to dovolit. Necelá třetina míní, že dětem i tak dávají vše, co potřebují. Spořit jim tak podle svých slov nemusí.

Dlouhodobě se podle dat Ipsosu více než čtvrtina českých spotřebitelů obává pádu do chudoby. „V Česku je přitom nejčastějším důvodem pádu do chudoby ztráta příjmu nebo i zaměstnání při vážné nemoci nebo úrazu,“ podotkl ředitel oblasti životního pojištění Generali České pojišťovny Aleš Krejdl.