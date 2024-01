O post generálního ředitele České pošty stojí čtyři uchazeči. Minule nikdo neuspěl

Do výběrového řízení na generálního ředitele České pošty se přihlásili čtyři uchazeči, kteří budou pozváni k ústnímu pohovoru před výběrovou komisi v příštím týdnu. ČTK to ve středu řekl Ondřej Krátoška z odboru komunikace ministerstva vnitra, které tendr vypsalo. V minulém tendru, do kterého se předloni v listopadu přihlásilo deset zájemců, nikdo neuspěl.