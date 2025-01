Česko přilákalo rekordní počet cizích značek. Lákavé je pro firmy z východu

13:58

Do Česka v roce 2024 vstoupilo 47 značek, a jak vyplývá z průzkumu společnosti Cushman & Wakefield, jde o nejvyšší počet. Loni to bylo čtyřicet. Zahraniční značky loni otevřely nejčastěji své pobočky restaurací, bister a prodejen s potravinami. Česko navíc už není jen vstupní branou pro západní značky, ale také pro značky z východu expandující do západní Evropy.