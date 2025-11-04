Knihy nejsou drahé, ale lidi už prostě nechtějí číst, říká šéf svazu nakladatelů

Premium

Fotogalerie 2

Martin Vopěnka, nakladatel a spisovatel (10. října 2025) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Veronika Bělohlávková
Na nového Dana Browna čekali dychtiví zájemci už před uvedením na trh. Většina knih se ale dnes prodává těžko. S výjimkou pár bestsellerů... Spisovatel, nakladatel a předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka v rozhovoru pro MF DNES vysvětluje, jak se určuje cena knihy, proč e-shopy vítězí nad knihkupci a jak online platformy mění knižní byznys.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Ve srovnání s minulostí knihy nejsou drahé a cenově se pohybují na úrovni před deseti lety,“ říká Vopěnka.

Začneme Danem Brownem. Jeho knihy vyvolávají obrovský zájem a už před vydáním se často objevují předobjednávky. Čím si vysvětlujete, že právě tento autor přitahuje takovou pozornost nejen v Česku, ale i v zahraničí?
Je to fenomén současného globálního světa, kde je málo vítězů a spousta těch, kdo zůstávají v šedé zóně. Vítěz – tedy knižní celebrita – prostě bere všechno. A ne vždy to souvisí s kvalitou. Podobné je to myslím u operních pěvců, kterých jsou stovky, ale jen pár jich dosáhne světového věhlasu. Úspěch knihy u nás navíc znásobilo to, že se světová premiéra konala v Praze. Byla to mimořádná situace, jaká se nebude opakovat.

Kniha Dana Browna stála 748 Kč, přesto na ni lidé stáli fronty. Lze takovou situaci považovat za ideální pro nakladatele?
Ta knížka je velmi obsáhlá a megastar jsou prostě drahé. Cena zahrnuje jak vyšší honorář autora, tak náklady na jeho cestu. To jsou výdaje nesouměřitelné s běžným českým autorem. Tady se platí opravdu hodně.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Otevírací doba 28. října 2025: Které obchody musí zavřít a kde nakoupíte?

28. říjen je státní svátek, při kterém zákon reguluje otevírací dobu v maloobchodě. Znamená to, že některé obchody musejí mít zavřeno. U dalších to zákon sice nenařizuje, ale mohou zavřít o své vůli...

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

Mýlil jsem se, řekl Gates. Změny klimatu podle něj lidstvo nezahubí

Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny klimatu nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit...

Rusko si může dovolit financovat válku na Ukrajině ještě léta, tvrdí experti

Ačkoliv ruskou ekonomiku dlouhodobě dusí stále přísnější sankce ze strany západního světa, podle expertů si Rusko může dovolit financovat válečnou mašinerii na Ukrajině ještě roky. Nic na tom nemění...

Knihy nejsou drahé, ale lidi už prostě nechtějí číst, říká šéf svazu nakladatelů

Premium

Na nového Dana Browna čekali dychtiví zájemci už před uvedením na trh. Většina knih se ale dnes prodává těžko. S výjimkou pár bestsellerů... Spisovatel, nakladatel a předseda Svazu českých knihkupců...

4. listopadu 2025

Dřívější odchod do důchodu i vyšší růst penzí může Česko bolet, varují experti

Pravděpodobná nová vláda složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů slibuje, že do důchodu lidé budou odcházet nejpozději v 65 letech a že penze porostou rychleji. Odborníci ale mají obavy, zda to veřejné...

4. listopadu 2025

Evropa vzhůru nohama. Bývalí ekonomičtí premianti chřadnou, outsideři bodují

Role v Evropě se mění. Problémové ekonomiky, jako jsou Francie, Velká Británie a Německo, se nyní nacházejí dále na severu a mají rostoucí rozpočtové deficity a dluhy. Naopak bývalá krizová ohniska...

3. listopadu 2025

Německo zvažuje ukládat jaderný odpad u Krušných hor, Šumavy a Českého lesa

Poslední tři jaderné elektrárny odpojilo Německo od sítě v roce 2023. Palčivou otázkou se tak stalo, kam uskladnit vyprodukovaný jaderný odpad. Mezi vhodná místa se podle tamějších úřadů mimo jiné...

3. listopadu 2025  18:52

Svatomartinské menu podraží. Podniky vymýšlejí alternativy k husí tradici

Klasické husí menu, které nabízejí restaurace v okolí svátku svatého Martina, který vychází na příští úterý, stojí letos zase o kousek více než loni. Většinou je zdražení jednotlivých jídel o...

3. listopadu 2025

Lepší, než se čekalo. Evropským firmám se v Americe navzdory clům daří

Důsledky amerických cel na hospodaření evropských firem jsou menší, než odborníci původně predikovali. Analytici navíc předpokládají, že příští rok bude pro evropské společnosti ještě úspěšnější než...

3. listopadu 2025  15:58

Otevírací doba 17. listopadu 2025: které obchody mají otevřeno?

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

3. listopadu 2025  14:59

Nejlepší za šest let, chlubí se ministr. Schodek rozpočtu dosáhl 183 miliard

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci října deficitem ve výši 183,1 miliardy korun. Výsledek je o 17,6 miliardy lepší než loni v říjnu. Podle údajů ministerstva financí k tomu přispěl růst...

3. listopadu 2025

Svatomartinské víno letos dorazí s předstihem, ceny zůstávají na loňské úrovni

Na český trh letos dorazí zhruba 1,9 milionu láhví svatomartinského vína. Po několika slabších sezonách přinesl rok 2025 vinařům příznivější podmínky. Letošní vína jsou podle odborníků svěží,...

3. listopadu 2025  13:38

Zdravotnická skupina Agel otevřela na Kanárských ostrovech kliniku

Zdravotnická skupina Agel miliardáře Tomáše Chrenka rozšířila své působení na Kanárské ostrovy, které jsou součástí Španělska. V Las Palmas, hlavním městě ostrova Gran Canaria, otevřela kliniku Agel...

3. listopadu 2025  12:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

S iDNES.cz soutěžím často, říká vítězka týdenní prémie. Za výhru poletí na Tenerife

Portál iDNES.cz vyhlásil ve své podzimní soutěži již druhého týdenního výherce. Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenářka Romana Baborová. Výhru plánuje využít na dovolenou na...

3. listopadu 2025  12:47

To už je příliš. Francie zvažuje zákaz Sheinu kvůli erotickým pannám s podobou dětí

Francouzská agentura na ochranu spotřebitelů nahlásila čínskou online platformu rychlé módy Shein a hrozí zákazem řetězce v zemi. Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, spotřebitelské...

3. listopadu 2025  11:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.