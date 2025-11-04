„Ve srovnání s minulostí knihy nejsou drahé a cenově se pohybují na úrovni před deseti lety,“ říká Vopěnka.
Začneme Danem Brownem. Jeho knihy vyvolávají obrovský zájem a už před vydáním se často objevují předobjednávky. Čím si vysvětlujete, že právě tento autor přitahuje takovou pozornost nejen v Česku, ale i v zahraničí?
Je to fenomén současného globálního světa, kde je málo vítězů a spousta těch, kdo zůstávají v šedé zóně. Vítěz – tedy knižní celebrita – prostě bere všechno. A ne vždy to souvisí s kvalitou. Podobné je to myslím u operních pěvců, kterých jsou stovky, ale jen pár jich dosáhne světového věhlasu. Úspěch knihy u nás navíc znásobilo to, že se světová premiéra konala v Praze. Byla to mimořádná situace, jaká se nebude opakovat.
Kniha Dana Browna stála 748 Kč, přesto na ni lidé stáli fronty. Lze takovou situaci považovat za ideální pro nakladatele?
Ta knížka je velmi obsáhlá a megastar jsou prostě drahé. Cena zahrnuje jak vyšší honorář autora, tak náklady na jeho cestu. To jsou výdaje nesouměřitelné s běžným českým autorem. Tady se platí opravdu hodně.